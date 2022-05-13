Джебе-нойон - деятельность и загадочная смерть величайшего полководца Чингисхана

Джебе-нойон являлся одним из самых талантливых и опытных полководцев Чингисхана. Наиболее известен он тем, что в 1220 - 1225 гг. совместно с другим знаменитым полководцем Субедэем совершил поход на Хорезм, Закавказье и Половецкие степи. Монголы дошли до границ Руси и разгромив в 1223 г. русско-половецкое войско в битве на Калке, повернули обратно. И после этого похода сведения о Джебе исчезают из источников, что вероятно свидетельствует о том, что он не вернулся из него и возможно погиб. Но обо всем по порядку.

Чингисхан и Джебе (изображение из открытых источников)

В "Сокровенном сказании монголов" сообщается что настоящее имя Джебе - Джиргоадай, родом он был из племени бэсут и сражался на стороне тайджиутов, противников Темучина. В 1201 г. в результате сражениятв ущелье Койтэн, в котором тайджиуты потерпели поражение, Джиргоадай попал в плен. Когда Темучин спросил у пленников, кто застрелил его боевого коня, Джиргоадай признался, что стрелял он. А также сказал что если его казнят, то никому от этого не будет проку, но если помилуют, то он станет верным слугой. Темучину понравился смелый поступок воина, и он помиловал его и позволил служить ему. При этом он дал Джиргоадаю прозвище Джебе, что означает стрела.

Арабский историк Рашид ад-дин рассказывает эту историю немного по другому. После сражения Джиргоадаю удалось бежать, его преследовал Боорчу, командующий личной стражей Темучина, на принадлежавшем хану коне, которого Джебе и застрелил. Однако поскитавшись, он сам пришел к Темучину и предложил свои услуги воина, а в качестве компенсации за убитого коня, пообещал привести огромный табун своему сюзерену.

Изначально Джебе получил под свое командование десять человек. В 1204 г. находясь в авангарде, он столкнулся с дозором найманов, который был разгромлен. Согласно "Сокровенному сказанию", хан найманов спросил, кто были те люди которые гнались за его дозором, на что ему ответили, что это были четыре "гончих пса": Джебе, Субедэй, Кубилай и Джелме. В 1206 г. Темучин провозгласил себя Чингисханом, а Джебе был назначен командовать 1000 и признан одним из четырех "псов" хана.

Завоевания Чингисхана (изображение из открытых источников)

В 1209 г. войска которыми командовал Джебе завоевали земли уйгуров. А в 1211 г. он командовал авангардом войск Чингисхана, вторгшихся на территорию империи Цзинь и захватил Цзюйюнский перевал. А позже обманным маневром взял ее столицу город Дунсцин (Ляоян). После того как первый штурм не удался, Джебе отвел войска на несколько дневных переходов и приказав оставить всю поклажу, стремительным броском оказался возле не ожидавшего повторного нападения города и взял его.

В 1217 г. Джебе был направлен против найманского принца Кучлука, который смог захватить власть в государстве каракитаев. Джебе удалось разбить войска Кучлука, а он сам был настигнут в 1218 г. одим из монгольских командующих по имени Исмаил и убит. Джебе был воспринят каракитаями как освободитель, поскольку они в большинстве своем были мусульманами, а их бывший правитель Кучлук буддистом и он притеснял их религию. Джебе же воплощал в жизнь приказ Чингисхана о свободе вероисповедания. Триумф Джебе был таков, что Чингисхан был вынужден предупредить его не поддаться соблазну присвоить власть себе. Но Джебе-нойон был верен своему сюзерену и вернувшись из земель каракитаев, наконец-то отдал долг за убитую лошадь хана, приведя ему табун из тысячи мышастых коней с белыми ртами.

В 1219 г. монголы начали войну с Хорезмом, в 1220 г. был взят Самарканд. А правитель этого государства шах Мухаммед II бежал за Амударью, а затем на один из островов в Каспийском море, где он вскоре умер. В погоню за шахом Чингисханом были отправлены три тумэна: Джебе, Субедэя и Тогачара. Правда Тогачар в ноябре 1220 г. при осаде Нишапура погиб и его войска так и не сумев взять город, отступили.

Субедэй и Джебе же двинулись дальше в Закавказье и Кыпчакские степи. Согласно китайскому источнику Юань-ши, именно Субедэй запросил у Чингисхана разрешение на этот поход. Рашид ад-дин же сообщает, что приказ на осуществление этого похода им отдал Чингисхан еще когда отправлял их в погоню за Мухаммедом II.

Монгольские воины (изображение из открытых источников)

В 1221 г. тумены Субедэя и Джебе вторглись в Закавказье, пройдя его огнем и мечем. Разгромив в долине Котан грузинские войска царя Георгия, они покорили Грузию. В начале 1222 г. монголы взяли город Шимаха и пройдя через Дербентский перевал, вышли на Северный Кавказ. Здесь они столкнулись с объединенным алано-половецким войском. Монголы действовали хитростью, подкупив половецких ханов, которые покинули поле битвы, оставив своих союзников в одиночестве. Таким образом Джебе и Субедэй сначала разгромили алан, а затем принялись и за половцев. Зимой 1222/1223 гг. они вторглись в Крым, разорив Судак. А затем преследуя половцев, направились к границам Руси.

Половецкий хан Котян обратился за помощью к своему зятю, галицкому князю Мстиславу Удатному, который стараясь помочь родственнику, собрал в Киеве княжеский съезд, где председательствовали три Мстислава: Мстислав Удатный галицкий князь, Мстислав Романович киевский князь и Мстислав Святославич черниговский князь. На совете решено было выступить против монголов.

Князья собрали внушительное войско, которое собралось на западном берегу Днепра близ острова Хортица. Когда монгольский авангард подошел к Днепру, князь Мстислав, вероятно Уданый, вместе с Даниилом Романовичем Галицким и половцами переправились на противоположный берег и неожиданно атаковали монгол, которые вынуждены были отступить. И вот здесь Новгородская первая летопись сообщает нам интересные подробности битвы.

Тъгъда же Мьстислав перебродяся Днѣпрь, прѣиде в 1000 вои на сторожи татарьскыя, и побѣди я, а прокъ ихъ въбѣже съ воеводою своимь Гемябѣгомь въ курганъ Половьчьскыи, и ту имъ не бы мочи, и погрѣбоша воеводу своего Гемябега жива въ земли, хотяще животъ его ублюсти; и ту и налезоша, испросивъше Половьци у Мбстислава, и убиша и.

То есть при атаке авангарда монгол русско-половецкими войсками, был ранен их военачальник по имени Гемябег, которого монголы пытаясь спасти, прикопали на половецком кургане. Но половцы уговорили князя Мстислава разрешить им обыскать курган, где обнаружили его и казнили.

Татарское войско в походе (

По мнению венгерского историка Стивена Поу, этот летописный Гемябег и был на самом деле Джебе. На первый взгляд эти имена никак не вяжутся между собой, но Поу отмечает, что все персидские историки XIII в., такие как Джувейни, Джузджани, ан-Несеви использовали так сказать тюркизированную версию написания имени Джебе, которая звучала как Йеме. Но и здесь вроде бы сходства с Гемябегом особо нет. Но Джебе имел титул нойон, который означал его принадлежность к монгольской аристократии. У тюрок также существовал аналогичный титул и звучал он как бек или бей. Таким образом Джебе-нойон мог у тюркоязычных половцев, от которых русские скорее всего и услышали имя этого полководца, превратиться в Йеми-бека. Ну а в искажении русского летописца он и вовсе превратился в Гемябега. Правда с выводами Поу не согласны российские историки Д. М. Тимохин и В. В. Тишин.

В историографии доминирует мнение, что после первой атаки русско-половецкого войска, монголы намеренно совершили мнимое отступление, чтобы заманить противника подальше в степи и измотать его. Но если принять версию Поу, что Гемябег действительно являлся Джебе, то отступление монгол после гибели одного из верховных главнокомандующих могло быть вовсе и не мнимым. И лишь воспользовавшись раздорами между русскими князьями и несогласованностью их действий, они смогли перегруппироваться и нанести противнику поражение.

Дальнейший ход битвы известен, русские с половцами две недели преследовали монгол, пока не достигли реки Калки (вероятно Кальмиус), где они разбили еще один отряд монгол. А дальше между князьями начались размолвки, преследовать ли неприятеля дальше или стать лагерем и ждать нападения.

Схема сражения на реке Калка 1223 г. (изображение из открытых источников)

Первыми стали переправляться через реку галичане, волыняне и половцы, а вслед за ними черниговцы. Киевляне же остались на берегу и стали строить укрепленный лагерь. В этот момент монголы и атаковали. Первыми дрогнули половцы, которые побежав, смяли порядки черниговцев, ну а дальше уже не выдержали галицкие и волынские полки. После чего часть монгольского войска продолжала преследование бегущего противника, а часть осадила лагерь Мстислава Романовича Киевского. После трех дней осады, монголы отправили к киевлянам на переговоры воеводу бродников Плоскиню, который уговорил Мстислава Романовича сдаться, обещая что никого не тронут. Но монголы обещания не сдержали и после сдачи русского лагеря, устроили резню.

После победы над русско-половецкими войсками, тумены Субедэя и Джебе вернулись обратно и в 1224 г. соединившись с армией старшего сына Чингисхана Джучи. По дороге монгольские войска в 1223/1224 г. были атакованы войском волжских булгар, в сражении с которыми монголы потерпели поражение. Историк Р. П. Храпачевский считает что именно в этом сражении погиб Джебе.

Как бы то ни было, но из похода Джебе не вернулся точно. Одним из свидетельств может служить описанная в Юань-ши биография правой руки Джебе, полководца Исмаила, который в 1225 г. передавал Чингисхану трофеи. Почему именно Исмаил, а не сам Джебе, потому что к этому времени вероятно его уже не было в живых.

Не смотря на свою загадочную смерть, Джебе-нойон вошел в историю как один из величайших полководцев Чингисхана.

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А вы знали об этом?

Шарль Перро в своей сказке в качестве Синей Броды описал вполне реального человека Жиль де Ре. Синяя борода оказался барон, маршал, и телохранитель Жанны д'Арк. Именно Жиль де Ре руководил войсками этой легендарной женщины. Участвовал в столетней войне между Англией и Англией. А ещё он состоял в родственных отношениях с королём Франции Карлом шестым!Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43801816175).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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