9 вещей, которые можно узнать о женщине, посмотрев на ее макияж

Глядя на накрашенную девушку, мы, казалось бы, в первую очередь решаем, красива ли она.

Но ученые говорят, что на самом деле мы неосознанно делаем гораздо больше выводов. Ведь длину стрелок и цвет помады определяет не только мода, но в первую очередь характер той, кто их носит.

Мы собрали наблюдения психологов и выяснили, о чем могут поведать мейкап-привычки.

1. Проявление интеллектуальных способностей

Ученые нашли закономерность под названием «эффект губной помады» (lipstick effect). Чтобы ее изучить,исследователииз Гарварда разделили участниц эксперимента на 3 группы. Первой группе предложили накраситься, второй — послушать позитивную музыку, третьей — раскрасить рисунок. После чего девушкам дали интеллектуальные тесты.

Самые высокие результаты оказались в группе, которая предварительно накладывала макияж. Ученые объясняют это тем, что женщина, которая привыкла носить косметику на лице, обычно:

чувствует себя увереннее;

больше полагается на свои способности;

быстрее и эффективнее принимает решения.

2. Впечатление на окружающих