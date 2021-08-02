Как на Руси наказывали за супружескую измену женщин и мужчин

Отношение к институту семьи в России менялось на протяжении веков, но, за исключением короткого послереволюционного периода, оно всегда было довольно щепетильным. А вот отношение к факту измены почти не менялось, неверность осуждалась, порицалась и наказывалась. Правда, мужчинам в этом плане было легче, но иногда всё же наказание распространялось и на представителей сильного пола. Женщинам же, как правило, доставалось гораздо больше.

Плата за измену

Иван Билибин. Великий князь Ярослав Мудрый. / Фото: www.mifograd.ru

Ещё князь Ярослав Мудрый принял Устав, в котором упоминается супружеская измена и наказание за неё. Правда, женская неверность в доказательствах почти не нуждалась, любая связь с посторонним мужчиной приравнивалась к прелюбодеянию. Для того же, чтоб установить факт мужской измены, у него должна была быть не просто возлюбленная на стороне, но ещё и дети от неё. А в качестве наказания с представителя сильного пола взималась плата в пользу церкви, размер которой устанавливал лично князь.





Женщине неверность обходилась дороже: она тут же лишалась семьи. В случае, когда супруг измену прощал и не собирался разводиться, то наказать могли уже его. Кстати, мужская измена далеко не всегда становилась серьёзной причиной для развода. Провинившуюся женщину могли также отправить в монастырь на определённое время и наложить на неё епитимью, но гораздо более суровую, чем на мужчину.

Почувствуйте разницу

В более поздние времена измена должна была вести к разводу. При этом к неверному мужу применялись куда более лояльные санкции, чем к жене-изменнице. На мужчину накладывались годовая епитимья и штраф, а иногда ограничивались и воспитательной беседой со священником. Если же мужчина, вооружившись показаниями свидетелей, уличал супругу в связи с другим, то её ждало наказание куда более суровое. После незамедлительного развода бывшая жена отправлялась на работы в прядильный двор и получала запрет на повторное замужество.





Михаил Шибанов. Празднество свадебного договора. 1777 год. / Фото: www.arzamas.academy

Были отличия в отношении к неверности и в разных сословиях. Дворяне относились к неверности более терпимо, а провинившаяся женщина всё же могла рассчитывать на заступничество со стороны родственников. Самым страшным наказанием для неё мог быть как раз сам развод и заточение в монастырь. Крестьянкам же некуда было обращаться за помощью, ибо от них отворачивалась вся семья. Простую женщину, уличённую в измене, считали позором всей семьи и отказывались иметь с ней дело. Не вступался никто за неё даже в том случае, когда муж принимался «учить» неверную всеми доступными способами, в том числе и кулаками, палками или плетью.



Супруг, не желавший развода, продолжал жить с изменницей, но заполучал полную над ней власть. В этом случае «воспитание» могло длиться всю жизнь, а женщина должна была безропотно сносить его, ибо деваться ей часто было просто некуда. Кстати, положение мужчины было выгодно настолько, что он мог почти без труда получить развод, если вдруг «старая» жена ему надоела. Найти людей, готовых лжесвидетельствовать против женщины, было делом нехитрым, а требование развода с «изменницей» удовлетворялось незамедлительно.

Строгость и снисходительность

В XIX веке, как и раньше, женская измена наказывалась куда строже, чем мужская. Представители сильного пола могли рассчитывать на снисходительность. Хотя появились в это время и свои нюансы. К примеру, развод мужчины из-за его неверности мог стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице, доказанный факт измены становился негласным поводом для отказа в должности или в повышении зарплаты.





Если мужчина получал развод с лёгкостью, то женщина без согласия мужа не могла рассчитывать на расторжение брачных уз. После развода, инициированного мужем из-за измены, неверную жену суд мог приговорить к общественным работам или вовсе отправить под арест. А вот в отношении мужчины такие виды наказаний не применялись никогда. Не порицали супруга и за публичное избиение жены. В городах это, конечно, было редкостью и имело место обычно в рабочих семьях, а вот в деревнях наказание могло быть крайне жестоким.



Ситуация изменилась уже в ХХ веке, когда физические наказания перестали применяться, а женщина, наконец, получила равные права с мужчиной в отношении развода.



Древние традиции требовали, чтобы девушка была невинной до брака, но возникали ситуации, когда невеста не могла похвастаться своей чистотой. За такой проступок её сурово наказывали и в деревнях, и в городах, причём ответственность несла и сама женщина, и её родители.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/290721/50596/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Запад не хочет войны с Россией»: почему Украину не принимают в НАТО (https://otari.mirtesen.ru/blog/43071331558/)

Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки(https://otari.mirtesen.ru/blog/43515651069/)

Главная тайна Арарата. Почему Турция запрещает искать Ковчег (https://otari.mirtesen.ru/blog/43458835814/)