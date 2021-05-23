Как Наполеон из-за геморроя проиграл битву при Ватерлоо

Великий Наполеон Бонапарт – государственный деятель, властелин половины Европы и гениальный полководец. При всём при этом он был серьёзно больным человеком. И страдал он не только от различных заболеваний, но и от травматических последствий множества ранений.

Врачи и историки предполагают, что Наполеон болел эпилепсией. Он часто впадал в эмоциональную несдержанность. В детстве поведение этого активного, своенравного и упрямого ребёнка буквально до кишок пробирало родителей и всю семью, включая прислугу. Он и сам признавался, что был сущим бесёнком: «Я не отступал ни перед чем и не боялся ничего: колотил одного, царапал другого и наводил страх на своих сверстников». Когда его гувернёр в наказание велел ему встать на колени у входа в столовую, маленький Наполеон впал в истерический припадок с обмороком и бурной рвотой. Позже он, юный кадет, также был наказан и впал в припадок с судорогами. Это так поразило начальство военной школы, что ему немедленно простили все грехи.

Наполеон, по мнению великого Чезаре Ломброзо, «страдал эпилепсией вследствие признаков дегенеративности в конструкции организма». Но великий психиатр родился через 15 лет после смерти Бонапарта, оттого до конца объективным быть не мог. Теперь же всем известно, что рост Наполеона был 167 сантиметров, что для начала 19 столетия было даже чуть более среднего. Классического описания судорог не давали ни придворные врачи Наполеона, ни его соратники и окружение. Они происходили лишь при проявлении к Наполеону внешней неприязни. Есть описания приступов и при парламентском приёме, и даже в постели проститутки по имени Жорж. Скорей всего, гениальный полководец просто был до судорог обидчивым... Хотя иногда сам император считал этот тремор великим признаком грандиозных событий: «La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi...» - «дрожание моей левой икры – великий признак...»

Наполеон Бонапарт

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Обычно особо сильные приступы гнева заканчивались судорогами и катанием по полу. Хотя маркиз де Талейран считал, что в припадках Корсиканца есть большая доля игры на публику. Современные же врачи считают, что все эти симптомы — вовсе не признаки эпилепсии,а не более чем психогенные истероидные реакции, характерные для истероидного нарушения личности.

Жестоко одолевала Наполеона и чесотка, подхваченная во время штурма Тулона и не залеченная до конца. Будучи ранен в голову осколком мортирной бомбы, он подхватил из рук убитого канонира банник (деревянная щётка на древке), чтобы потушить искры в стволе орудия. Канонир был болен, и Бонапарт заразился. Его главный медик Доминик Ларрей и личный врач Жан-Никола Корвизар-Демаре писали, что заставить Корсиканца соблюдать даже минимальные требования диеты или вовремя принимать лекарства было практически невозможно! Окружение императора часто наблюдало, как Наполеон до крови расчесывает своё тело ногтями, в особенности шрамы от штыковых ранений на шее и груди и следы ранения на щиколотке. Ранее это полагали следствием чесотки. Теперь считается, что это были, скорее, признаки психосоматического расстройства – например, нейродермита.

Известно, что у Бонапарта была брадикардия (как ранее писали – «замедленное кровообращение»), частота его пульса не превышала 40 ударов в минуту. С этим лекари связывали и то, что он сильно мёрз. Император просто обожал горячие ванны, в которых мог лежать часами, выдерживая совершенно немыслимые температуры! В ванне он выслушивал доклады и даже принимал решения о перемещении войск... По одной из версий, к этому кожному букету добавился и ангидроз, недостаточная функция потовых желез.

Страдал император и мигренью, был чрезвычайно чувствителен к переменам погоды. Причём опасность побуждала его к деятельности, заставляя на время потрясения становиться энергичным. Пульс нормализовывался. Врачи предполагают, что наряду с проявлениями истерии Наполеона били и тонико-клонические судороги, причиной которых была жестокая уремия, вызванная почечной недостаточностью. Как известно, гонорея, которой Бонапарт заразился от блудливой Жозефины, а также шистоматоз, который он подцепил в Египте, посадили ему почки и вызвали непроходимость уретры. Великий полководец мочился, плача, стеная и ругаясь так, что гренадеры старой гвардии, слыша это через тонкую ткань шатра, краснели, как институтки.

Кроме того, Наполеон был болен геморроем. Всем известен факт, что в начале битвы при Ватерлоо у него случился сильнейший приступ этой хвори. Он поспешил удалиться с поля сражения и несколько часов провел в ванне с кипятком, спасаясь от боли. А потом ещё и спал в палатке более часа, ведь после 1812 года он оказался поражён синдромом Пиквика и непроизвольно засыпал в самые неподходящие моменты... Так что победил отнюдь не Веллингтон, а генерал Геморрой!

Будучи любвеобильным (22 любовницы, и это только известные), Наполеон был обладателем целого букета венерических заболеваний. Некоторые историки считают, что империю он буквально «пропустил» мимо, занимаясь с женщинами. Андре Кастело пишет, что Наполеон сам себя лечил от «любовных болезней» прямо в карете, втирая различные мази в кожу на глазах у изумлённых попутчиков. Врач монарха пояснил, что император подцепил очередную хворь в 1813 году в Париже. По мнению историков, это прекрасно объяснило то, отчего он, придя на 100 дней, не призвал к себе семью. Такой «любовный недуг» явно означал измену, которую пылкая эрцгерцогиня Мария-Луиза никогда не простила бы ему... Специалисты считают, что, соединись он с родными, у него были бы все шансы сохранить корону за семьёй. При воцарении его сына, Наполеона Второго, дочь сделалась бы регентом, что очень устроило бы её отца, австрийского императора, да и русского царя тоже...

Но император был болен и оказался на св. Елене, где его залечили британские медики-коновалы, может быть, и исполняя тайный приказ... Вскрытие показало обширный рак желудка. Английские доктора давали ему препараты ртути и мышьяка, растворяя их в миндальном молоке и вине того сорта, что он любил. По свидетельству очевидцев, всякому, кто отведывал того вина, отчего-то становилось дурно... Стэн Форсхвуд и Бен Вейдер, исследуя волосы Наполеона высокоточными приборами, обнаружили сверхвысокое содержание мышьяка. Они считают, что отравителем стал муж последней любовницы Корсиканца, граф Монтолон, ревность которого была подогрета английским золотом. Это подтверждается двумя особенностями: известно то, что от постепенного отравления мышьяком полнеют, и то, что мышьяк «консервирует» трупы. Когда тело императора привезли в Париж через 19 лет и открыли гроб, то увидели, что тлен совсем не коснулся тела.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/id/5c97b0dbd2efc400b3232040/

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