Гермафродиты на Руси и как Александр I спас знаменитую кавалеристу – гермафродистку

Непредсказуемо тасуется колода жизни, и порой людям по факту рождения выпадают такие странные данные, которые способны удивить окружающих: кто-то достигает почти трех метров роста, кто-то не вырастает и до одного метра. Некоторые рождаются, сросшись со своими близнецами, а кому-то судьбой велено родиться гермафродитом.

Это очень редкое явление, заключающееся в том, что у таких людей есть признаки обеих полов. За всю историю научных наблюдений было зафиксировано всего несколько сотен таких особей, однако порой и в записках из седой старины мы обнаруживаем свидетельства хронистов, удивленных встречами с такими людьми.

Разновидности гермафродитизма

Существует несколько разновидностей этого редчайшего явления: истинный, ложный и психологический гермафродитизмы.

Редчайшим из них считается истинный. К этому типу относят тех людей, у которых развиты одновременно и мужские, и женские половые органы. Несколько чаще встречается ложный, когда у человека есть признаки развития обеих полов, но один из них качественно доминирует. Самый распространённый вид – психологический гермафродитизм, присущий людям, которые относят себя к противоположному полу. Удивительно, что психологический гермафродитизм вовсе не обязательно равен гомосексуальности, это может быть явлением исключительно социальным и поведенческим.

В русских хрониках первые две разновидности гермафродитизма освещены достаточно скупо. Есть газетные статьи XIX века, которые фиксируют какие-то трудности с определением пола ребенка, либо рассказывают о том, что какой-то крестьянин внезапно поменял свой пол. Так, например, в 1872 году выходит в свет заметка «Женщина, превратившаяся в мужчину».

Впрочем, газетам было трудно доверять уже в те времена. Например, 1899 году периодические издания всего мира пестрили публикациями на тему возможного скорого сноса Великой Китайской стены. Поэтому нельзя исключать, что журналистские статьи на тему меняющих пол крестьян являются прямыми потомками старинной ярмарочной забавы – бородатой женщины. И относятся к почтенному семейству «динозавров» от мира народных балаганных забав.

К достоверным можно отнести случай, произошедший с некоей Мариной Поликарповой в конце XVIII века: известно, что эта девушка была выдана замуж, овдовела, а потом начала сожительствовать с другой женщиной, носила бороду и даже была обвенчана в церкви. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что «у оной Марины из естественного женского уда исходил временно мужской уд». Несчастную судили, но позже приговор был отменен.

Случаи же психологического гермафродитизма лучше описаны и являются более достоверными.

Кавалерист-девица

Во многих странах мира есть рассказы о храбрых девушках, которые, горя желанием помочь отечеству в годину тяжких испытаний, тайно облачаются в мужской костюм, чтобы с оружием в руках дать отпор супостату. Самой известной такой женщиной в мировой истории является Фа Мулан, китайская женщина, дослужившаяся до генеральского чина. В истории России было несколько подобных случаев, самый известный из которых связан с именем Надежды Андреевны Дуровой. Впрочем, есть все основания полагать, что Надежда Андреевна не просто притворялась, а действительно считала себя мужчиной.

История жизни этого невероятного человека начинается в 1783 году в Киеве. Она была рождена в семье потомственных военных и с детских лет сталкивалась с тем, что ее мать проявляла недовольство из-за того, что у нее растет дочь, а не сын. Из-за многочисленных конфликтов в семье девочка, фактически, воспитывалась как дочь всего гусарского полка. Много позже Надежда Андреевна напишет о своем детстве следующее: ««Седло было моею первою колыбелью; лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами».

В возрасте восемнадцати лет была насильно отдана под венец и даже родила сына Ивана, но мирная жизнь мещанки была чужда Надежде Андреевне. В 1806 году она, оставив семью, вступает в войска в самом начале первой наполеоновской войны. Сначала она притворялась молодым казачком, но из-за того, что в этом роде войск непременно надо носить усы, скоро перешла в уланы, которым по уставу носить бороды было нельзя.

В 1807 году ее страшная тайна оказалась раскрыта, но тут ее спас сам император Александр I, который разрешил кавалеристу-девице нести службу и даже нарек ее новым, возможно более значимым для нее самой именем – Александр Андреевич Александров.

Надежда Андреевна настолько искусно маскировалась под Александра Андреевича, что это порой приводило к курьезным случаям: например, сослуживцы периодически сватали за нее своих дочерей и всякий раз очень обижались, когда доблестный офицер им отказывал. Боевая биография кавалериста-девицы впечатляет: она принимала участия в боях за Германию, пройдя пламень множества битв, отличилась при штурме Гамбурга и вышла в отставку в 1816 году.

Особенности ее поведения в мирное время позволяют выдвинуть гипотезу о том, что ей был свойственен психологический гермафродитизм: она продолжала носить только мужскую одежду, говорила о себе исключительно в мужском роде, в документах подписывалась как Александр Андреевич.

Однажды ее сын Иван отправил отставной кавалеристке письмо, в котором просил благословления на брак. Заметив, что просьба начинается со слов «дорогая маменька», Надежда Андреевна, не раздумывая, выбросила письмо в печь. И лишь когда к ней обратились как к «Александру Андреевичу» скупо ответила: «благословляю».

Смерть настигла этого ветерана в 1866 году, когда ей было 82 года. В своем завещании она настаивала, чтобы ее отпевали как Александра Андреевича Александрова. Вопреки тому, что церковные власти не позволили этому ее желанию сбыться, похоронена она была со всеми воинскими почестями.

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