Задачка на смекалку: кто из них беременна?

Умение логически мыслить - полезный навык, который нередко помогает справляться с различными жизненными ситуациями. Более того, логика требует от человека и других навыков: хорошей концентрации, внимательности, умения аналитически мыслить. На первый взгляд может показаться, что все это довольно сложно, но вовсе нет, если не забывать о том, что логику можно тренировать! Сегодня предлагаем вам устроить для себя именно такую полезную тренировку.

Задачка

От вас требуется внимательно посмотреть на картинку, а потом уверенно ответить, кто из этих девушек в положении? Какая из них беременна? Анализируйте детали, все, что вы видите на них и у них.

Изучите каждую девушку!

Проанализируйте все нюансы.

Готовы дать ответ?

Уверены?

Последний шанс посмотреть и подумать еще раз!

Итак, рассказываем!

Правильный ответ

Девушка №2 - беременна! Поздравляем ее с этим чудесным событием. Но почему же именно она? Давайте проанализируем, почему не другие.

Девушка №1 видно, что покрасила свои волосы, да еще и довольно едкими оттенками. Во время беременности краситься волосы запрещено.

Девушка №3 ходит на высоких каблуках. Это тоже нежелательно делать, будучи в положении.

Девушка №4 решила выпить кофе!

Тоже не то, что стоит делать беременной. Поскольку это задачка на логику, вам нужно было подойти к ее решению именно так. А вам удалось дать правильный ответ? Расскажите в комментариях.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2374228728849369625/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Факты о солнечном затмении, которые будут интересны не только любителям астрономии https://otari.mirtesen.ru/blog/43703059196/

Обида, чувство вины, прощение: что нужно знать каждому? https://otari.mirtesen.ru/blog/43463615805/

Некрасивая история самых красивых алмазов в мире https://otari.mirtesen.ru/blog/43709125947