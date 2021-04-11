Святая мученица Людмила Чешская

Нигде нет такого количества женщин, носящих славное святое имя - Людмила, как у нас в России. Даже в Чехии, на родине великой святой, имя ее почти забыто.

Святая Людмила родилась в 860 году в семье сербского князя Славибора. Совсем молодой ее выдали замуж в далекий по тем временам край – в Чехию, за князя Боривоя из рода Пржемысловичей. Брак Людмилы и Боривоя положил начало процессу объединения племён на

территории нынешней Чехии. По свидетельству ряда документов молодая княгиня была образована, знала несколько языков, в том числе греческий и латынь.

В то время и она, и молодой князь были язычниками, однако вскоре они познакомились с великим просветителем – Мефодием. Видимо, этот создатель славянской письменности, переводчик греческого, арамейского, латинского и других языков произвел большое впечатление на княжескую чету, и в 882 году они в его присутствии приняли таинство крещения в Великой Моравии, в Велеградском храме. По возвращении в Чехию молодые супруги возвели первый на своей земле христианский храм в честь святого Климента в Левом Градце. Вместе приняв крещение, благочестивые супруги способствовали распространению Православия в Чешских землях: созидали в своем княжестве храмы, приглашали священников для совершения в них Богослужений. В период княжения Боривоя и Людмилы на Чешской земле был построен и второй христианский храм в честь Пречистой Богородицы.

У супругов было двое сыновей и четыре (по некоторым сведениям — одна) дочери, которых они воспитывали в страхе Божием. Князь Боривой умер рано, 36-ти лет, оставив вдовой молодую 29-летнюю княгиню. Старший сын княжеской четы, Спитигнев, также прожил недолго, и на престол вступил а младший сын Вратислав. Фактически же государством долгое время управляла его мать Людмила, которая осталась в народной памяти как мудрая правительница. Княгиня вела праведную жизнь, способствовала распространению христианства в Чехии, помогала больным и обездоленным.

Но язычество еще жило между жителями Чехии и особенно крепко сохранялось оно между соседними Полабскими славянами. К сожалению дела немецкого романизма не только не сближали местных славян с христианством, но напротив питали в них сильную вражду против него. Жена кн. Вратислава Драгомира была урожденная княжна Браниборо-Стодеранская. Латинские предания называют Драгомиру язычницей, но это представляется весьма сомнительным. Быть не могло, чтобы в таком глубоко христианском семействе, каково было семейство князя Боривоя, жена князя христианина была не крещенной. Но не подлежит сомнению, что она не была искренней христианкой, была горда и зла и по гордости дорожила всем славянским, в том числе и языческою жизнью. Ненависть к христианству, воспитанная в Полабских славянах жестокостями немецких миссионеров и властителей, являлась и в ней.

У них было двое сыновей — Вячеслав и Болеслав, которые совсем не походили один на другого: Вячеслав характером и делами напоминал своего доброго отца, покровительствовавшего христианской вере, в Болеславе отразились качества нечестивой Драгомиры. Воспитание Вячеслава, который по праву первенства должен был наследовать престол, князь Вратислав поручил своей благочестивой матери — святой Людмиле. Воспитанием же Болеслава занималась Драгомира.

Ненавидя свекровь, княгиня Драгомира при жизни мужа не дерзнула предпринять против нее ничего серьезного. Блаженная Людмила, невзирая на все козни невестки, соблюдала внука своего Вячеслава в законе христианском. Чувствуя приближение кончины, князь Вратислав хотел еще при жизни утвердить юного Вячеслава на прародительском престоле. Он созвал всех своих именитых князей, епископа и церковный клир в соборный храм Пречистой Богородицы и после Божественной литургии возвел отрока на ступени алтаря, где юного Вячеслава благословил епископ.

В 921 году князь Вратислав скончался, и власть перешла в руки несовершеннолетнего отрока Вячеслава (Вацлава или Венчеслава). Сеймом Чехии был издан указ, согласно которому регентшей страны назначалась Драгомира, мать Вацлава. Людмиле же, его бабушке, было поручено заниматься воспитанием и образованием внука.

Княгина Драгомира, святой Вацлав и святая Людмила

Святая воспитала внука Вацлава в христианской вере, обучила его немецкому языку, выполняла с ним перевод с латыни и греческого текстов Святого писания. Однако этим была недовольна Драгомира, которая пыталась вытеснить из сознания чешского народа христианские традиции. Она приблизила к себе людей худых и даже язычников, которых еще много оставалось в княжестве. Она стала отменять порядки, которые введены были Боривоем и Вратиславом для ослабления язычества, а по всей Чехии начали сооружаться идольские капища.

Святые Вацлав I, герцог Богемии и Людмила

Святая Людмила открыто выразила свое недовольство невестке. В душе Драгомиры властолюбивые амбиции сплелись с языческим безумством, в результате чего Драгомира замыслила убить свою свекровь. Следуя слову Писания – удаляться от всякого зла, святая Людмила уехала из столицы в город Тетин, где стала вести свою жизнь в молитве, рукоделии и благотворении. Но мстительная Драгомира нашла ее и здесь.

Убийство Людмилы

Двое убийц были посланы ею на княжеский двор в Тетин. В ночь с 15 на 16 сентября , выломав двери дворца, они ворвались к Людмиле, когда она молилась в домашней молельне. «Так ли помните благодеяния мои?» - сказала добрая княгиня. Людмила, видя, что ее хотят удушить, просила поразить ее мечом, чтобы вместе с мучениками пролить кровь за Христа. Но убийцы, зная, что пролитие крови у христиан было непременным условием для признания мученичества, задушили княгиню. Предположительно, в качестве орудия убийства была использована вуаль княгини, которая впоследствии стала ее символом. Душа мученицы отправилась в вечные селения, а тело ее было погребено без церковного отпевания под городской стеной Тетина.

Но Господь прославил место погребения своей угодницы многими чудесами: каждую ночь над тем местом являлись горящие свечи. Один слепец прозрел, когда коснулся земли с могилы святой Людмилы. Услышав о таких чудесных знамениях, внук святой Людмилы Вячеслав совершил перенесение ее мощей в Прагу и положил их в базилике святого Георгия (чеш. Св. Йиржи) на Пражском граде, где они покоятся и по сей день. Позднее ее святую главу отделили от тела и сейчас она хранится в золотом шлеме вместе с другими великими чешскими реликвиями в Соборе Святого Вита в Градчанах - главном храме Чехии, построенным внуком Св. Людмилы - Вацлавом Святым (Вернее Св.Вацлав начал его строить, но скоро умер и был похоронен в одном из пределов храма).

Вячеслав, тяжело переживающий потерю бабушки, поддавшись на лукавые советы бояр, изгнал свою мать, Драгомиру, в город Будеч. Но вскоре князь, воспитанный святой Людмилой в христианских традициях, вспомнив заповедь о почитании родителей, раскаялся, понял, что не вправе судить свою мать, призвал ее обратно в столицу и окружил почтительной заботой и любовью. Ожесточившееся сердце Драгомиры было тронуто добротой сына-христианина, она увидела новым духовным взором весь ужас совершенного ей преступления, и кающейся грешницей вернулась в Христову веру. «Любовь покрывает все грехи» (Притч. 10, 12), поняв эту истину, Драгомира стала верной помощницей святого Вячеслава в делах государственных и в делах благочестия.

Святая Людмила, первая чешская святая и мученица, стала покровительницей своей родной земли (часто ее называют «matka české země»), также ее считают покровительницей бабушек, матерей и христианских воспитателей и учителей. Ее статуя установлена на Карловом мосту, среди скульптур самых почитаемых чешских святых. Почетное место занимает ее изображение и на постаменте памятника Святого Вацлава, установленного в самом центре Праги, на Вацлавской площади. Не случайно в конце 19 века, когда начался процесс за обретение Чехией национальной независимости, в Праге был построен огромный Собор Святой Людмилы, в сооружении и оформлении которого приняли участие практически все известные чешские деятели культуры.

Собор Св. Людмилы в Праге

Как святая княгиня Ольга обратила к вере своего внука князя Владимира, так и в Чехии, только веком раньше, святая Людмила воспитала в Христианской вере своего внука Вячеслава. Неслучайно память святых Людмилы и Вячеслава на Руси чтилась уже при равноапостольном князе Владимире и его сыновьях.

Храм св. Георгия в Праге, где покоятся честные мощи св. Людмилы

Сегодня католическая базилика св. Георгия в Праге , где находятся мощи св. Людмилы, стала музеем. Доступ к гробнице святой возможен только во время служб, которые совершаются крайне редко. Однако, если принести цветы для святой, то кованые двери капеллы (по-нашему – придела ) святой Людмилы открывают, и можно пройти и приложиться к раке, у которой теплится православная лампадка.

Мощи св. Людмилы Чешской в базилике святого Георгия в Пражском Граде

В Москве в храме Свт. Николая в Котельниках (Подворье Чешских Земель и Словакии) находится ковчежец с частицей мощей св. Людмилы. Ежегодно 29 сентября в день памяти святой здесь совершается торжественное богослужение и со всей Москвы и ее окрестностей собирается множество Людмил, чтобы почить память своей небесной покровительницы.

Храм Святителя Николая в Котельниках

Храм святого Николая Чудотворца в Котельниках (1822-1824 г.г.)

Тропарь, глас 4

Оставльша тьму идолослужения и с горячей любовию прияв свет православныя веры Христовы, явися ты, святая Людмило, яко звезда утренняя, и светом святости твоея истинный день Богопочитания в Честей земли начав.

Кондак, глас 4

Светло во страдании твоем возсияла еси, страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и яко красная голубице к небеси возлетела еси, Людмило, тем же моли присно за чтущия тя.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2188616220021098574/

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