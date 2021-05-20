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25 фактов о ДНК, которые помогут вам разобраться в себе

ДНК — это то, что создаёт нас. Она формирует тело человека, неся в себе генетический код развития. Помимо формирования живого организма, она также выполняет поддерживающую функцию, регулируя выработку белка в каждой клетке. Благодаря ДНК дети часто похожи на своих родителей, которые передают им свой генетический код.

ДНК — жизненно важная единица и может быть использована не только во благо. Вирусы размножаются, используя ДНК, и тем самым поражают организм. Так как же выглядит ДНК? Это двойная спираль, скрученная в гигантскую винтовую лестницу, каждую ступень которой формирует пара нуклеотидов. Иногда при копировании ДНК случаются ошибки, вызывающие мутации. Но не стоит беспокоиться, мутации — это не всегда плохо, некоторые из них всё же положительно сказываются.

Приготовьтесь узнать много нового — эти 25 фактов о ДНК помогут вам лучше понять природу человека.

25 фактов о ДНК, которые помогут вам разобраться в себе

Микроорганизмы, размножающиеся с помощью ДНК

Пияковидная коловратка

Воровство ради проживания — типичная ситуация в нашем мире

Пиявковидные коловратки — микроскопические создания. Этот вид существует на протяжении более 80 миллионов лет, и за всё это время не удалось обнаружить ни одной особи мужского пола. Вы спросите, как в таком случае этому виду удалось продержаться столь долго?

Ответ прост — для размножения коловратки используют ДНК других животных.

Не знаете, чем занять 50 лет жизни? Напечатайте геном

Печать на компьютере

Печатать на протяжении 50-ти лет — похоже на обычную рутину

Если бы вашей задачей было напечатать геном человека, то вам понадобилось бы примерно 50 лет, при условии, что вы бы печатали по 1 слову в секунду по 8 часов в день.

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Уникальный вирус

Браконид

Такие маленькие и такие уникальные

Бракониды используют тела других животных, для того чтобы выращивать свои личинки. Вместо яда они используют вирус, который разрушает иммунную систему жертвы и позволяет личинке паразитировать внутри. Учёные говорят, что этот вирус уникален, он существует на протяжении 100 миллионов лет и, возможно, он уже ассимилировал ДНК насекомого.

Донор может вас подставить

Трансплантация костного мозга

Убедитесь, что вы доверяете тому, от кого принимаете костный мозг

Если вам когда-нибудь сделают трансплантацию костного мозга, то есть вероятность, что в вашей крови можно будет обнаружить ДНК донора. Были случаи, когда людей ошибочно арестовывали именно по этой причине.

Такие одинаковые

Брат и сестра

На 50% одинаковые ДНК, но на 100% различные характеры

Набор генов у братьев и сестёр совпадает на 50%, у родителей и детей процент совпадения генома такой же.

Завидная регенерация

ДНК

Выходит, способности Росомахи — это не такая уж и выдумка комикса?

Примерно миллион раз в день ДНК подвергается повреждениям, это происходит в каждой клеточке вашего тела. К счастью, организм человека запрограммирован на быстрое восстановление. Не будь этой функции, клетки быстро становились бы раковыми или умирали.

Близкие черви

Дождевой червь

Пожалуй, не стоит их трогать. Мало ли что

Если говорить о наборе генов человека и беспозвоночных, то ДНК человека имеет больше совпадений с ДНК дождевого червя, чем с ДНК таракана или осьминога.

Исландия и Америка — родственники?

Корабль викингов

Простите, Америку не завозили, случайно?

У нескольких исландских семей в ДНК были обнаружены следы генома американцев. Учёные предполагают, что викинги могли привезти в Европу коренную американку ещё в XIV веке.

Предупредительность — залог выживания

МКС

Лучше попробовать, чем не попробовать

На случай катастрофы мирового масштаба на космическую станцую были отправлены образцы ДНК известных людей (Лэнса Армстронга и Стивена Хокинга). Они хранятся на «бессмертном» жёстком диске.

Ключ к бессмертию?

ДНК под увеличением

Возможно, учёные близки к разгадке тайны бессмертия

Брук Гринберг из Мэрилэнда дожила до 20 лет с телом ребёнка и разумом взрослого. Учёные полагали, что в её ДНК есть ключ к «биологическому бессмертию».

Без вирусов никуда

Вирусы

В природе должен соблюдаться баланс, поэтому ДНК не может состоять только из «хороших» клеток

Так же, как и у браконидов, о которых мы уже знаем, примерно в 8% ДНК человека содержатся вирусы, поражавшие людей в древние времена.

Кто же открыл Америку?

Корабль в море

Возможно, Колумб был не первым

Генетические исследования показали, что полинезийцы побывали в Южной Америке примерно на 200 лет раньше Колумба.

Самая крутая флешка

Матрица

Ни один современный цифровой носитель не может сравниться по объёму памяти с молекулой ДНК

Всю информацию, которая сегодня хранится в цифровом формате, можно было бы уместить в два грамма ДНК.

Песня — след цивилизации

Извержение вулкана

У нас есть возможность передавать информацию в будущее

Учёные закодировали песню «Как же мал этот мир» в ДНК бактерии, устойчивой к радиации, чтобы в случае радиоактивной катастрофы на Земле остался хоть какой-то след человеческой цивилизации.

Не пытайтесь обмануть медицину

Врач проводит анализы

Учитесь в медицинском? Внимательно посещайте лекции про анализы ДНК. Вдруг поймаете преступника

Джон Скниберджер, врач из Замбии, проживающий в Канаде, был обвинён в изнасиловании. В попытках обмануть экспертизу он имплантировал внутрь своего тела трубку с кровью другого человека, но был разоблачён и депортирован на родину.

Решающие 0,1%

ДНК человека

Не зазнавайтесь со своими особенностями

ДНК людей совпадает на 99,9%. Оставшиеся 0,1% — то, что делает нас разными.

Чудеса науки

Оплодотворение

Гомофобия — это прошлый век

Если в яйцеклетку поместить ДНК мужчины и оплодотворить её, то двое мужчин смогут стать отцами одного и того же ребёнка.

Невероятная длина

Метр

Никакой ленты не хватит

Если разложить ДНК вашей клетки, то её протяжённость составит более 10 миллиардов километров, что примерно равно расстоянию от Земли до Плутона и обратно.

Тут к гадалке не ходи…

Анализы

Не тратьтесь на попытки узнать о предках

Сегодня существует множество сайтов, которые предлагают установить ваше происхождение по генетическому анализу слюны. Учёные предупреждают, что относиться к этому серьёзно — всё равно, что верить в предсказания гадалки.

Братья наши банановые

Бананы

Бананы нам ближе, чем двоюродные братья и сёстры

50% ДНК человека совпадает с ДНК банана.

Всё уникальное не вечно

Часы

ДНК не вечна, но в качестве флешки вполне сойдёт

Исследования показали, что период распада ДНК составляет 521 год. По истечении 1,5 млн. лет образец ДНК нельзя будет прочитать, как бы хорошо он ни сохранился.

Не пытайтесь повторить

Динозавр

Прости, приятель, ничего не выйдет

В настоящее время не представляется возможным клонирование динозавров или других доисторических животных, потому что код, содержащийся в ДНК, со временем расщепляется, и его невозможно восстановить.

Помощник в розыске

Алмазы

Помощник, но не эффективный в некоторых странах

Немецкая полиция использовала анализ ДНК при расследовании дела об ограблении ювелирного магазина. Результат анализа указывал на близнецов — Хассана и Аббаса. Оба не признавали себя виновными, хотя полиция Германии была уверена, что один из них преступник, так как тест ДНК указывал на них. Но, к сожалению, невозможно было определить, кто именно совершил преступление, так как ДНК близнецов совпадает, а немецкое законодательство не позволяет держать под арестом людей, вина которых не была доказана, поэтому их обоих отпустили.

Связь с предками

Неандертальцы

Узнаёте кого-то из своих?

У людей неафриканского происхождения в ДНК присутствуют черты неандертальцев.

Очередная попытка к восстановлению рода человеческого

Океан

А вы задумались о будущем?

Датский художник Кристиан фон Хорнслет в рамках так называемого проекта глубоководного хранения поместил капсулу с ДНК на дно океана. В ней запаяны образцы крови и волос человека и ДНК некоторых животных. Художник верит, что это поможет восстановить исчезающие виды в будущем.

Несмотря на то, что мы так много знаем о ДНК, многие вопросы до сих пор не решены. И кто знает, какие возможности откроются перед человечеством в будущем.

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