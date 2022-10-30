Почему при Сталине ввели платное образование в СССР

Советский Союз всегда славился высоким качеством образования. Оно было направлено не только на обучение общим знаниям предметов, но и на формирование личности с высоконравственными убеждениями и коммунистическими взглядами.

СССР выделял огромный бюджет на образование. Так с 1928 по 1929 год расходы государства на обучение составили 1 миллион и 100 тысяч рублей, а в следующем году 1 миллион и 700 тысяч рублей. До 1940 года страна не требовала граждан платить за просвещение.

2 октября 1940 года вышло постановление № 1860 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведения СССР и об изменении порядка назначения стипендии».

Стоимость образования (согласно постановлению № 1860)

Для учеников 8-10 классов средних школ в Москве и Ленинграде установили цену в размере 200 рублей за год (16,66 руб. в месяц), а в остальных населённых пунктах обозначили стоимость 150 рублей за год (12,5 рублей в месяц). Данная ставка распространялась на техникумы, училища и другие специальные заведения.

За учёбу в высших учебных заведениях Москвы и Ленинграда власть требовала 400 рублей в год (33,33 руб. в месяц), а в других городах 300 рублей (25 рублей в месяц). Также установили отдельную плану в размере 500 рублей (41,66 руб в месяц) за обучение в театральных, музыкальных и художественных заведениях.

Кто освобождался от платы за обучение

Бесплатное обучение сохранилось в военных учебных заведения. Дети безработных пенсионеров и инвалидов также могли претендовать на бесплатное образование. Если ученики средних школ и техникумов имели от 66,6% оценок «отлично», то их освобождали от платы за обучение.

Причины, по которым ввели платное образование

До 1940 года СССР тратил много денег на развитие образования. С каждым годом количество школ и других специальных учебных заведений возрастало. Материальные расходы на строительство, оборудование и содержание учебных заведений было необходимо сократить. Поэтому «Совет Народных Комиссаров СССР» предложил взвалить часть расходов на население.

В 1940 году Советский Союз стоял на пороге войны с Германией. За этот год СССР потратил на вооружение 32,2% от государственного бюджета - это 5,7 миллиардов рублей. Всего с 1941 по 1946 год на военные расходы было потрачено 55 миллиардов рублей (52% от бюджета страны). В таких условиях СССР не мог позволит тратить деньги на развитие образования.

Решение о введении платного образования положительно сказалось на качестве обучения. Ученики и студенты стали более ответственно относиться к учёбе. Это в свою очередь способствовало техническому и общественному прогрессу страны на мировой арене.

Платное обучение способствовало увеличению числа работников, занятых на производстве. Так как далеко не все граждане могли позволить себе отправить ребёнка учиться в высшее учебное заведение. Особенно сложно было многодетным родителям.

На протяжении всего периода с 1940 года при Иосифе Сталине в СССР сохранялась необходимость платы за обучение. Лишь 6 июня 1956 года постановлением Совета Министров СССР отменили платное образование в стране.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В наши дни многие с ностальгией вспоминают сталинские времена, когда якобы многое было бесплатным и постоянно снижались цены . Однако сегодня мало кто знает ,что , например , с 1940 по 1954 годы образование было платным. Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах. За старшие классы школы в год нужно было платить 150 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик – 200 рублей. Средняя же ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, 1945– 434 в рубля. Именно поэтому для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами. Чего греха таить, но при Сталине платными были даже вытрезвители. Причем, рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили 2 рубля, а нэпманы и работники творческих профессий – по 5 рублей.

Бесплатность медицинских услуг , как ни странно, была также весьма условной, поскольку получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства позволяли взятки, знакомства и связи. Бал правил «блат» , который и позволял получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства. Подарки и подношения врачам, медсестрам и техническому персоналу были в порядке вещей.

Мало кто знает ,что начиная с середины 1920-х годов, использование радио в СССР было жёстко регламентировано.Радиоприёмники подлежали обязательной регистрации в органах внутренних дел , а за их использование взималась абонентская плата. Эти строгости отменили только в 1962 году.

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)! Любопытно, что но во многих «сталинках» , в отличие от домов на Западе, двери открывались во внутрь , что было сделано по специальному распоряжению палача народов Сталина, чтобы во время ареста «врагов народа» оперативникам легко было бы ударом ноги взломать дверь!

Особо хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа сталинской эпохи – частого снижения цен. Любопытно, что большинство сталинских снижений цен происходило именно 1 апреля, который до сих пор считается «Днем Дурака»! Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей. Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета?

А все очень просто, поскольку величайший авантюрист современности Сталин в очередной раз развел свое население как обыкновенных лохов! Начиная с 1946 по 1957 г., было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан! Кроме того, одновременно были резко повышены налоги, в результате чего в архивах сохранились письма, в которых трудящиеся писали: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем – у нас ничего нет!».Считается, что при Сталине был порядок, но это не совсем так, поскольку при Сталине существовал порядок, но тот, который присущ тюрьме или казарме.

Так или иначе, но советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы коммунисты им дали бесплатно. Товарищи коммуняки! Поймите же наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно сталинский режим мог предоставить только «вышку» ! Единственное же, чем отличались советские рабы от обыкновенных рабов так это тем , что им давали возможность воровать на работе , бросали подачки в виде определенных льгот , чтобы они усердно создавали «общенародную» собственность, которую товарищи коммунисты , когда поняли , что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами и поделили между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках, созданная непосильным трудом советских граждан «общенародная» собственность, и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году «выстрелила Аврора»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Рекомендую также прочесть:

«12 половых заповедей пролетариата»: чем они шокировали советских гражданhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43249805627/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!