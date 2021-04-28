17 малоизвестных фактов из жизни художницы Яёй Кусама

На первую выставку Яёй никто не пришел. Все жители проигнорировали ее странные картины. 😬

Мать забрала у Яей холсты и краски. Она хотела, чтобы дочь стала домохозяйкой. Семья была против ее увлечения живописью.

Кусама сожгла 2000 своих картин на берегу реки. А потом уехала в Америку, рискуя жизнью.

В Нью-Йорке Яей очень хотела выставляться в галереях, но ее не пускали даже на порог. Тогда женщины не могли проводить персональные выставки. Только участвовать в коллективных.🤷♀️

В США Кусама нашла себе покровителя. Он арендовал ей квартиру и покупал материалы.

Первую картину она продала за 75 долларов. Желтая картина. В ней покупатель увидел Нью-Йорк. Сочетание желтых такси и серого асфальта.🚖

Джозеф Корнелл, великий художник, души не чаял в Яей. Написал ей множество любовных писем. Как то он прислал ей 14 писем за день.

Яей всегда одевалась по последней моде.

10 метров — самая большая картина художницы.

Провела первую свадьбу гомосексуалистов в США! И это было 40 лет назад! Так, на минуточку.🙈

Она тяжело переживала из-за смерти отца и у нее даже начались галлюцинации. Какое-то время она не могла писать картины.

В 70-80е о Кусаме все забыли. Ее работы не выставляли почти 20 лет.

А в 1989 году состоялась сенсационная выставка Яей в Нью-Йорке.

В 1993 году ее признали во всем мире. Она была первой японкой, представляющей Японию на венецианской биенале.

Сейчас Яей Кусаме — 91 год. Она каждый день работает в своей мастерской. А ночевать возвращается в психиатрическую лечебницу, в которой живет уже более 40 лет.

В 2014 году ее картина «Белый №28» была продана за $7,3 млн долларов.💵

Ее выставку посетили 5 млн. человек. Яёй Кусама официально признана самым успешным художником из ныне живущих.👸

Что думаете о ее творчестве?

Она летела в самолете и смотрела в иллюминатор. Тихий океан. Отсюда родились ее бесконечные сети и точки. Ее бесконечные миры.

Работы Яей отличались от абстрактного искусства того времени. Они были наполнены воздухом. И обладали тактильными качествами. Краска была густо положена по всему холсту.

Ее картины похожи на гипноз.

На выставке Яей была никем. Мир искусства принадлежал мужчинам. А ее никто не поддерживал.

«Я одержима сетями. Они покрывают и душат меня» — говорила она.

Кусама страдала от невроза навязчивых состояний. Если что-то приходило ей в голову, она уже не могла избавиться от этих мыслей.

Яей обожала привлекать к себе внимание. Выражала себя любыми способами. В картинах, скульптурах и перфомансах. Это диван Кусама. Никто его не купил, но все о нем говорили. Работникам галереи постоянно приходилось отгонять от него посетителей, желающих посидеть.

Однажды другой художник украл у нее идею мягких скульптур. И стал звездой. А Яей впала в депрессию.

«Неопределенность и страх — постоянная борьба. Смогу ли я это преодолеть». В Нью-Йорке художница жила очень бедно.

«Я хотела, чтобы мои произведения давали миру надежду».

В Японии художницу осуждали. Говорили, что она позорит свой родной город Мацумото. Для консервативной Японии творчество Кусама было непонятным.

Родители Яей как-то скупили весь тираж газет с новостями о ней и ее антивоенных перфомансах. Настолько они стыдились своей дочери.

«Я наконец-то смогла принести корону домой», — напишет позднее Кусама. родной город Мацумото самым последним во всем мире признал талант художницы.

«Теперь, когда я завершаю свой путь, я трачу энергию только на создание произведений искусства».

«Мне нужен яркий солнечный свет жизни. Я хочу жить вечно».

Первую работу Кусама продала за 75 долларов.

А в 1993 году картина Белый №28 была продана за 7,3 млн. долларов.

Выставку ее картин посетило более 5 млн человек.

На сегодняшний день Кусама Яей самая успешная и богатая художница в мире.

Как вам ее творчество?

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