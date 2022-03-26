Самые известные иконы, их фото, описание и значение

Многие прихожане, когда переступают порог храма, целенаправленно подходят к нужной иконе и молятся святому образу. А вы знаете, что это за известные иконы, как они выглядят, кто на них изображен и какое имеют значение?
А также — какие молитвы с ними связаны? Перед тем, как пойти в церковь, необходимо изучить правила поведения, а еще, как минимум, знать о святых ликах.
Как правильно помолиться перед иконой
Большинство людей придерживаются мнения о том, что не важно какому святому молиться, главное, что вера идет от чистого сердца.
Ведь молитвенные слова, человек возносит не иконе, а тому, кто на ней изображен. Существуют определенные правила, связанные с молебным процессом:
- Для привлечения Божьего благословения необходимо встать перед святыней. Нужно стоять максимально ровно.
- После молитвы нужно поцеловать образ. Таким образом человек выражает почтение Богу.
- Затем необходимо обязательно три раза перекреститься. Ну и возможно поставить свечи – по желанию.
Во время того, как будете просить у Господа помощи, ваши мысли должны быть светлыми. Простите всех людей, которые вас обидели.
Семистрельная
Икон в духовном мире очень много, и каждая из них связана с определенной молитвой. Давайте обратим внимание на значение самых известных святынь: «Семистрельная» является одной из самых мощных икон.
О ней следует знать:
- Пресвятая Богородица при жизни пережила много мучений и страданий, символизирующие семь стрел. Если человек плохо себя чувствует, то он подходит просить защиты и помощи именно к этой иконе.
- Образ Богоматери защищает от завистливых людей, от порчи, сглаза и проклятий всех, кто носит цепочку с ее образком. Для примирения враждующих, а также для семейного взаимопонимания, покоя и мира в доме необходимо молиться данной реликвии.
Когда человеку нужно выполнить ответственное дело, то образ Девы Марии его поддержит.
В доме такую икону рекомендовано ставить напротив двери, так чтобы ей было «видно» глаза всех входящих в помещение людей. Перед тем, как установить святую реликвию выше половины стены, необходимо прочесть молебен. Через некоторое время можно заметить, что человек, у которого мысли злые, перестал приходить в дом.
Богоматерь является защитницей от преступного мира. Семья, которая молится такому святому лику, может быть уверена в том, что она защищена от плохих людей. Если у вас проблемы с начальством, то икона Девы Марии, которую вы возьмете с собой на работу сможет уберечь от ссор в коллективе.
Неупиваемая чаша
«Неупиваемая чаша» — это икона Богоматери, которую связывают с духовным источником радости, веры и прощения. Божья Матерь утешит всех, кто оступился на своем жизненном пути.
Если обратиться с чистыми мыслями и верой, то неупиваемая чаша обязательно поможет, защитит и направит на истинный путь. Она поможет исцелиться от наркомании, пьянства.
Иконку с образом Богоматери нужно поставить у человека в изголовье, который злоупотребляет спиртными напитками, увлекается азартными играми. Известны случаи того, что реликвия помогала ускорить процесс купли-продажи жилья. Богоматери молятся родители, дети которых повзрослели.
Целительница
«Целительница» является иконой Божией Матери, которая защищает человека от душевных, а также физических болезней. На этой реликвии, Дева Мария изображена возле постели не здорового.
Нечаянная Радость
К иконе «Нечаянная радость» обращаются те, кому нужна духовная сила. Также молитва с этой святыни помогает беременным женщинам выносить и родить здорового ребенка, сохранить брак, семейное согласие. Богоматерь поддерживает родителей, дети которых ступили на не правильный путь.
Люди, у которых есть заболевания, связанные со слухом, молятся этому святому.
Троеручница
Реликвия «Троеручница» помогает исцелить от болезни, связанной с руками. Молебны адресованные Богоматери способствуют защите от скорби, пожара, разных недугов.
Скоропослушница
Написание лика «Скоропослушницы» относят к 10 веку. Людям, которые нуждаются в неотложной помощи, рекомендовано молиться этой святыне. Она также помогает исцелиться от таких болезней, как:
- раковые опухоли;
- слепота;
- обездвиживание конечностей.
Беременные молятся этому образу о рождении малыша здорового.
Серафим Саровский
«Серафим Саровский» очень почитается в России. Произнесенный молебен этой святыни помогает при болезни позвоночника и ног.
Георгий Победоносец
«Георгий Победоносец» является реликвией, которая защищает всех, кто связан с опасной работой.
Николай Угодник Чудотворец
Святыня «Николая Угодника Чудотворца» помогает морякам, водителям, а также всем путешествующим. Практически в каждом доме возможно увидеть лик этого святого.
Он заботится о семейном достатке и благополучии.
Владимирская Богоматерь
Святая мощь Руси «Владимирская Богоматерь» является иконой, на которой изображена Пресвятая Богородица. Перед названной реликвией короновали царей, а также избирали первосвятителей. Молитвы этой святыне помогут:
- помирить враждующих;
- исцелить грешника от хвори душевной или телесной;
- изгнать беса;
- вселить в злые сердца доброту.
Неопалимая купина
«Неопалимая купина» является иконой Святой Марии. К святыне обращаются за помощью и просят защитить от пожаров, для очищения от грехов.
Молитвы помогают докторам, летчикам.
Иверская икона
Иверская икона Святой Марии исцеляет больных, избавляет от врагов и восполняет утраченную энергию.
Неувядаемый цвет
Неувядаемый цвет считается реликвией, несущей в себе олицетворение чистоты и целомудрия, поэтому она защищает невинных девушек.
Незамужние молятся возле этой иконы и просят выйти замуж по любви.
Умиление
Умиление является чудотворным ликом, оберегающим и помогающим женщине сохранить хороший нрав, выдержку и чистоту.
Девушкам Дева Мария помогает найти хорошего спутника, а у женщин, которые прошли тяжелые жизненные испытания, после молитв наладится жизнь.
Казанская икона Божьей Матери
Казанская икона Богоматери считается заступницей. Если у человека проблемы на работе или в личной жизни, то просто необходимо помолиться этому образу.
Если просящий помощи будет с чистой просьбой, то путеводительница ему поможет. Человек с негативными помыслами может помощи не ждать. «Казанская» благословляет молодоженов.
Просим о помощи у себя в доме
Если вы привыкли молиться дома, а не в церкви, то читать молитву необходимо утром:
- Умойтесь. Потом перекрестите свои руки.
- Постарайтесь освободиться от угнетающих и раздражающих вас мыслей. Это важно.
- Зажгите свечи, преклонитесь перед святым образов, став на колени. Можно на полотенце
- Прочтите молебен. Можете воспользоваться Библией.
- Произнесите свою просьбу словами, которые будут идти от чистого сердца. Мысли должны быть искренными.
Остробрамская
Икона Девы Марии «Остробрамская» оказывает помощь супружеским парам обрести любовь и счастье. Молитвы возле этой иконы помогут защитить дом от нечистой силы и злых недоброжелателей.
Человек сможет избавиться от депрессивного состояния.
Если разместить реликвию у входа в жилище, то все недруги перестанут вас посещать. Тогда в вашем доме воцариться мир и благополучие.
Большинство людей утверждает, что «Остробрамская» помогла решить им много проблем.
Нерушимая стена
«Нерушимая стена» — это икона, названа в честь силы и стойкости, связанная с пережитыми войнами, бедствиями образом Богоматери.
Дева Мария защитит человека от пожара, болезни, плохих людей, а также поможет укрепить семейные отношения. Самым лучшим местом для иконы будет стена напротив дверей, в которые входят гости.
Скорбящая
Икона Богоматери «Скорбящая» оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются, приносит скорбящим утешение, поддерживает в трудной ситуации, а также исцеляет от болезни физической или душевной.
Купцы молятся святому образу перед отправлением в дальнюю дорогу.
Молятся названному лику прихожане, у которых не ладится на работе, в семье.
Радость всех радостей
«Радость всех радостей» поддержит всех, кто просит без злости и какой-либо суеты. Святой образ молят о:
- помощи солдатам, служащим;
- защите во время поездки за границу;
- возврате ценных потерянных ценностей;
- освобождении заключенного;
- положительном ответе в суде.
Святая Троица
Икона «Троица» является святыней к которой обращаются люди за помощью. Она помогает тем, кто самостоятельно не может справиться с тяжелыми испытаниями, отыскать верный жизненный путь.
Перед этой иконой следует читать молитву для очищения от грехов, которые вам не дают покоя. Считается, что молебен, который человек произносит возле данной иконы — это беседа напрямую с Господом Богом.
Важно знать
Эта информация должна была помочь вам узнать о самых известных иконах, подсказать к какому святому и с какой просьбой нужно обращаться для избавления от проблем.
Молитвы вам помогут обрести покой, счастье и здоровье. Благодарите святых за свою жизнь и тогда оберете душевное умиротворение, будете успешными.
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