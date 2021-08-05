3 периода мужского кризиса: как бороться

На протяжении жизни каждый человек достигает определенных этапов развития. Чем легче ты пройдешь один этап, тем проще будет пройти второй. Именно эти этапы являются основой обстоятельств, которые мы воспринимаем, как проблемы. Если знать заранее, какие проблемы встречаются в том или ином возрасте, можно отследить, что нам удалось решить и что предстоит, тем самым помочь себе избежать кризиса. То есть понятие возрастного кризиса означает переходной этап с одного возрастного периода к другому.

Существует несколько возрастных кризисов мужчин

Первый мужской кризис начинается с 20 до 23 лет

Кризис у парней в этом возрасте ярко проявляется в случае, если подростковый период прошел скромно. Парень был стеснительным и малоактивным в социуме. Кризис связан с тем, что начинается взрослая жизнь, приобретается самостоятельность. Парня ждет реальность. Все, о чем он мечтал, надумал ранее может отличаться в реальности. Если амбиции по поводу самореализации не удовлетворены, начинается кризис. Нагнетать его может желание получить полную независимость от родителей. Такой возрастной кризис у мужчины может сопровождаться сменой привычного поведения, стиля в одежде, веры, идеологии. Кризис сопровождается постоянными скандалами с самыми близкими.

Он не идет на уступки и все время навязывает свое мнение. Лучше в этот период принимать мужчину спокойно, через время его состояние улучшится. Молодому человеку рекомендуется не растрачивать время попусту, найти отдушину в хобби и увлечься тем, чего раньше себе не позволял или не доходили руки.

Второй мужской кризис начинается с 35 лет

Это тот самый, всем известный мужской кризис среднего возраста. Иногда он сдвигается на пару лет позже или раньше, но в среднем начинается с 35-ти. Мужчина подвергает анализу все свои достижения, огорчается бытовой рутине. Если он давно женат, появляются проблемы в отношениях. Мужчина может быть недоволен своей женой, видит в ней только недостатки, обращает внимание на других женщин. Это не значит, что он ей хочет или будет изменять, но в решении всех своих проблем он видит единственный выход — развод. Если мужчина по-прежнему холост, он будет стремиться поскорее найти жену. Но эта торопливость может быть чревата быстрым разводом, так как он не успел хорошо ее узнать.

Лучшее поведение жены в этот период — поддержка, понимание, инициативность. При правильном подходе мужчину можно отвлечь, он начнет ценить все, что имеет и кризис проходит. Мужчине рекомендуется в этот период строить планы, искать пути к их реализации, а также поехать отдохнуть и получить новые впечатления.

Последний мужской кризис с 50 лет

С годами мужчина перестает быть довольным своей внешностью (фигура, морщины, облысение). Проблемы с потенцией и вовсе заставляют его печалиться. Мужчина в кризис пытается доказать, что он молод, несмотря ни на что. Если жена не выражает свою любовь и заботу, возможны связи на стороне, его начинает тянуть на молодых женщин. Остро проявляется желание чувствовать себя по-прежнему сексуальным. Мужчине может показаться, что он впервые в жизни по-настоящему влюбился. Таких мужчин можно иногда встретить в клубах, барах, ресторанах. Они ищут знакомств и приключений. Женам сложно приходится в такой период. Разводиться уже поздно, а мириться с таким поведением сложно. Важно заняться собой, посещать салоны красоты, увлечься чем-то и хранить семейный очаг. Понимание и забота вернет мужчину в нормальное состояние. Мужчинам рекомендуется в этот период найти для себя новое хобби, полностью отдаваться этому делу (рискнуть и пойти на танцы, если никогда не танцевал, заняться живописью или новым для себя видом спорта). Даже если не хочется, пригласите жену отправиться в совместное романтическое путешествие. Вы увидите, насколько оживут ваши чувства.

Любой кризис не страшен, если заранее быть к нему готовым, продумывать свою жизнь и не пускать обстоятельства на самотек.

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