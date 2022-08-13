Белое дело. Эпопея ледокола "Илья Муромец".

Русские моряки в Бизерте. 1920 -1924 г.г. В начале 1915 г. Морское министерство Российской Империи разместило в Англии заказ на постройку вспомогательного ледокола для нужд Владивостокского торгового порта. Головной ледокол серии получил название «Илья Муромец», в честь обладавшего непомерной силой русского былинного богатыря. Корабль был построен в крайне сжатые сроки. В начале декабря 1915 г. он был введён в эксплуатацию, однако, вместо Владивостока, направлен для работы на Белое море. Ледокол вошёл в состав Флотилии Северного Ледовитого океана, сформированной для обеспечения союзных грузовых операций через северные русские порты. «Илья Муромец» как раз подоспел к зимней навигации 1915-1916 г.г. и проявил себя с лучшей стороны. 12 января 1916 г. ледокол привёл на Русский Север свой первый конвой, а в середине января – начале февраля в тяжелейших ледовых условиях вывел из Архангельска в Баренцево море транспорты «Садко» и «Беотик». Вспомогательный ледокол "Илья Муромец". Год постройки - 1915.

Вспомогательный ледокол «Илья Муромец» имел полное водоизмещение 4830 тонн. Длина корабля составляла 60,4 м, ширина 15,39 м, высота борта 8, 39 м. Ледокол приводился в действие двумя паровыми машинами общей мощностью 4500 л. с. работавшими на 2 кормовых винта, что позволяло прокладывать широкий и чистый канал в молодых льдах. Корабль свободно продвигался во льду толщиной до 0,6 мс торосами. С «разбега», он пробивал себе путь в торосистых льдах толщиной до 1 м со снегом. Скорость движения корабля на чистой воде составляла 14 узлов (26 км/ч). Дальность плавания 8-уз ходом составляла 2300 миль или 1470 полным ходом. Экипаж насчитывал 88 матросов и офицеров. В годы гражданской войны ледокол воевал на стороне белых флотилий, обеспечивая проводку союзных судов для снабжения военной интервенции на Русском Севере. Летом 1918 г. «Илья Муромец» по приказу генерала Миллера был передан англичанам во временное пользование. Ледокол был отправлен на ремонт в Англию, после чего британцы благополучно реквизировали судно. Осенью 1919 г. «Илья Муромец» был передан французам, которые после долгих размышлений направили его в распоряжение командования Вооружённых Сил Юга России. В белый Крым ледокол пришёл к шапочному разбору, в начале ноября 1920 г., когда речь шла не о продолжении борьбы с большевиками, а об эвакуации остатков русской армии. С рейда Севастополя «Илья Муромец» вышел в Константинополь 14 ноября 1920 г. имея на борту 300 пассажиров. На нём же эвакуировался герой обороны Крыма генерал-лейтенант Слащёв-Крымский, вместе с немногочисленными частями и знаменем лейб-гвардии Финляндского полка. Вспомогательный ледокол "Илья Муромец". Год постройки - 1915.

Сразу после прихода в турецкую столицу «Илья Муромец» был направлен в Босфор, чтобы взять на буксир линкор «Генерал Алексеев». Дредноут имел черепаший ход и, учитывая сильное течение в проливе, были опасения, что он будет неуправляем. Правда, ничего из задуманного не вышло - несмотря на почти 5000 тонн водоизмещения, «Илья Муромец» не мог удержать линкор на курсе. При разворотах «Генерал Алексеев», инерцией массы тащил ледокол вспять. В декабре 1920 г., по распоряжению французских властей, остатки Черноморского флота были сосредоточены в североафриканском порту Бизерта, где корабли под Андреевским флагом будут стоять вплоть до конца октября 1924 г. Ледокол «Илья Муромец» совершил переход к новому месту стоянки, ведя на буксире подводные лодки «Тюлень» и «Буревестник». Вспомогательный ледокол "Илья Муромец" в Бизерте. Ещё в Стамбуле генерал Врангель и его адмиралы быстро сообразили, что транспорты, вспомогательные суда, вооружение и боекомплекты представляют собой потенциальные миллионы франков. И началось…Распродажа шла хищнически, задёшево и абсолютно бессистемно. Следует отметить, что среди офицеров русской эскадры нашлись и честные люди, которым крайне не нравились действия обанкротившегося белого командования. Было предпринято несколько попыток угона кораблей из Бизерты, в том числе ледоколов «Всадник», «Джигит» и «Илья Муромец», а экипаж канонерки «Грозный», вообще затопил лодку (лишь бы не досталась французам). Однако, поползновения к мятежам были своевременно вскрыты и пресечены белой контрразведкой. Наблюдая за всем этим безобразием, французское военно-морское руководство фактически реквизировало наиболее новые корабли, решив пополнить ими корабельный состав своего флота. Так, лакомым куском для французов в Бизерте стала плавмастерская «Кронштадт» - огромное судно водоизмещением 17000 тонн, представлявшее собой плавучий ремонтный завод. Корабль был направлен в Тулон, после чего ему присвоили новое имя «Вулкан» и ввели в состав ВМФ Франции. Минный заградитель "Поллукс" («Pollux»), бывший вспомогательный ледокол "Илья Муромец". Год постройки - 1915.