За что нас не любят и почему это не наши проблемы

Узнавать, что кому-то не нравишься, всегда неприятно. Как же так? Ведь мы хорошие, добрые и довольно симпатичные. В чем дело? Порой обидно до слез. Мы никак не можем успокоиться и пытаемся понять, чем заслужили неприязнь и можно ли это как-то исправить.

Казалось бы, мы никому не навредили, не перешли дорогу, не нагрубили и не нахамили. Во всяком случае, не собирались. В глубине души мы уверены, что правы. Но в голове вертятся одни и те же вопросы: «Что не так? Мы вели себя бестактно, сказали какую-то глупость? Кого-то обидели, задели за живое? Что произошло?» В чем же причина нелюбви и что с ней делать?

11 причин, по которым нас не любят

Персидский поэт Руми писал: «Ты видишь во мне лишь свое отражение». Просто мы этого не замечаем, поскольку видим лишь то, что хотим. Мало того, мы иногда провоцируем тех, чьи душевные раны еще не затянулись. И это лишь одна из причин, по которым нас можно не любить.

1. Мы будим в других тягостные воспоминания. Возможно, мы чем-то похожи на их бывшего или члена семьи, с которым они разругались. Когда они видят нас, начинают вспоминать неприятное, болезненное. Совершенно ясно: мы ни при чем, все дело в них. Повлиять на это невозможно, пока люди не излечатся от травмы.

Остается только принять, что мы стали триггером.

2. Нам завидуют. Некоторые недолюбливают тех, кто красивее, умнее, популярнее, богаче, смелее и настойчивее. Порой зависть приобретает уродливые формы.

3. Мы отпугиваем окружающих. Тех, кто сомневается в себе, пугает уверенность других. Это качество нередко принимают за самодовольство. Но продолжайте сиять. Рано или поздно другие поймут, что ошибались. Или нет. Это не ваши проблемы.

4. Мы неприлично счастливы. Представьте себе, это может бесить! Нет, в самом деле, на каком основании у вас всегда отличное настроение? Тут что-то не так, никто не может быть счастлив постоянно. Некоторые всерьез думают, будто мы притворяемся. Это все та же зависть: видеть, что кто-то доволен и счастлив, попросту невыносимо. И за это они не выносят нас. Ну и пусть. Опять-таки, это не наши проблемы.

5. Мы слишком прямолинейны. Вы не в силах слушать, как кто-то несет ахинею, и прямо заявляете им об этом? Многим такое не по душе, особенно грубиянам и нарциссам. Как вы посмели возражать? Иные просто хотят, чтобы с ними во всем соглашались, а если нет — выходят из себя. Как бы то ни было, продолжайте отстаивать свою правоту.

6. Мы часто ноем. Среди нас нередко встречаются «ослики Иа». Все плохо, жизнь — сплошная черная полоса, и об этом нужно сообщать всем, кто готов слушать. Если поймали себя на том, что без конца ноете и жалуетесь, постарайтесь все же находить позитив. Иначе недолго растерять друзей. Не нужно делать вид, что все прекрасно, когда это не так. Просто будьте благодарны за то, что есть.

7. У нас неприятный голос. Иногда чей-то голос раздражает до такой степени, что рядом просто неприятно находиться. Аргумент так себе, но это правда. Не всем достались благозвучные голоса, и ничего тут не поделаешь. Не переживайте. На свете есть люди, для которых ваш голос звучит как музыка. Общайтесь с ними.

8. Мы слишком навязчивы. Существует такое понятие, как личное пространство. Ближе, чем на полметра, к большинству наших знакомых позволено подходить лишь немногим избранным. Возможно, мы к ним не относимся. Любому становится не по себе, когда в его личное пространство бесцеремонно вторгаются посторонние. Это сродни насилию. Если вам случалось попадать в такие ситуации, попробуйте отступить на шаг. Должно помочь.

9. Мы постоянно перебиваем собеседников. Пожалуй, ничто так не действует на нервы. Представьте, каково это: вы что-то рассказываете, а вас прерывают на полуслове и влезают со своей историей. То есть будто бы пытаются затмить. Возможно, вы и сами не раз так делали. Понаблюдайте за теми, кто ведет себя подобным образом, и поймете, насколько это отвратительно. Если перебивают вас, вежливо попросите дать вам закончить.

10. Мы слишком успешны. Чужой успех и вправду может отталкивать. Некоторые втихомолку ненавидят нас за наши достижения. Мечты есть у многих, но рискнуть и воплотить их в реальность решаются не все. Если кто-то успешен, значит, не побоялся. Людям это не нравится. Они хотят, чтобы мы не высовывались и боялись вместе с ними.

11. Мы слишком поглощены собой. Есть люди, занятые исключительно собой. Они твердят, как много сделали, как высоко взлетели, какой у них чудесный дом, новая машина, партнер. Только они постигли суть вещей. Они, они и еще раз они. Это смертельно скучно. Спуститесь на минутку с пьедестала и оглянитесь: вокруг огромный мир, в нем полно людей. Никому не интересно слушать того, кто без конца говорит только о себе.

За что еще нас могут не любить

Здесь перечислены одиннадцать качеств, за которые нас недолюбливают, но на самом деле их гораздо больше. Например, специфический запах тела, непомерное количество одеколона, привычка сплетничать и обсуждать знакомых, манера одеваться, татуировки, цвет волос. Да мало ли за что. Однако вычислить, кто нас не любит, нетрудно. Стоит нам появиться, и они тут же отходят в сторону, либо подчеркнуто не замечают наше присутствие.

Примите, что вы ничего не сможете с этим сделать. Как говаривал один политик: «Я не доллар, чтобы всем нравиться». Разумеется, это расстраивает, беспокоит, даже обижает и приводит в замешательство. Но помните, большинство причин, по которым нас не любят, не имеют к нам отношения. Мы не должны меняться только ради того, чтобы кому-то угодить. Меняться есть смысл, когда мы сами понимаем, что некоторые наши черты токсичны.

Когда вы усвоите, что чья-то антипатия — не ваша проблема, становится легче. Напоминайте себе, что вы замечательный человек. Ведь если мы беспокоимся, как бы о нас чего не подумали, мы теряем власть над собой. С этого момента нашу жизнь контролируют другие, хоть мы не вполне это сознаем. Но это наша жизнь. Неважно, нравимся мы кому-то или нет. Главное — нравиться себе.

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