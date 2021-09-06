Чем покорила мир парижанка, которая «одевала» русский балет, шила одеяла и вдохновляла кутюрье: абстракционистка Соня Делоне

Соня Делоне была ключевой фигурой парижского авангарда и радикальной силой в формировании образа «Новой женщины» 1920-х годов. Её яркие и красочные работы были связаны с живописью, модой и дизайном. Вместе со своим мужем, художником Робертом Делоне, она прославилась новаторским использованием цвета в своём творчеств, сыграв важную роль в развитии абстрактного искусства.

Партнёры по жизни и искусству, Роберт и Соня разработали новые формы и теории, в том числе орфизм и одновременность. При жизни Соня частенько находилась в тени своего мужа. Только в 1960-х годах она получила всемирное признание.

Краткая биография

Соня Делоне.

Соня родилась 1885 году в Одессе. Её настоящее имя было Сара Стерн, а Соня - её детское прозвище. Она родилась в еврейской семье рабочего класса, где прожила до пяти лет. В возрасте восьми лет её отправили в Санкт-Петербург жить к богатому дяде, так как в то время её отец действительно не мог позволить себе заботиться о ней. Сара взяла фамилию своего дяди и сменила имя на Соню Терк. Именно за это время она узнала о мире искусства и культуры. У неё была гувернантка, которая учила её французскому, немецкому и английскому языкам.

Учёба

Одеяло от Сони Делоне, 1911 год.

Когда Соня окончила среднюю школу в восемнадцать лет, она уговорила своего дядю поехать в Германию изучать искусство. Она два года училась в художественной школе в Германии, а в 1905 году переехала в Париж, где провела большую часть своей жизни. В Париже Соня увидела работы Ван Гога, Гогена и фовистов. Там она впервые вышла замуж за немца по имени Вильгельм Уде, искусствоведа и коллекционера. Для Вильгельма этот брак был идеальным прикрытием его нетрадиционной ориентации. Для Сони это помогло ей получить паспорт и вид на жительство в Париже. Позже она познакомилась со своим мужем и художественным партнёром Робертом Делоне. Когда Соня вышла замуж за Роберта в 1910 году, ей было двадцать пять лет, и она была беременна их сыном Чарльзом.



Одеяло, которое Соня сшила для своего сына в 1911 году, послужило предлогом для последующего развития абстрактного искусства и орфизма. Она использовала кусочки ткани разных цветов, сочетая русские и народные элементы с парижским авангардом и экспериментируя с цветами и формами. Соня была вдохновлена крестьянскими одеялами, которые она использовала в России в детстве. Затем она попыталась применить тот же стиль к другим предметам и картинам.

Орфизм

Электрические призмы, Соня Делоне, 1914 год.

Период между 1911-1912 годами ознаменовал новое начало в современном искусстве, поскольку Делоне разработали новый абстрактный язык, называемый орфизмом. Этот термин определяет тип абстрактного искусства, которое обычно является геометрическим и направлено на то, чтобы передать ощущение простоты и чистоты. Орфизм произошёл от кубизма, но принёс больше ритма и движения цвета.

Певица фламенко, Соня Делоне, 1915 год.

Соня участвовала в первой волне абстракционизма в 1910-1920 годах. Она создавала произведения искусства, которые завораживали людей ритмом, движением и глубиной благодаря накладывающимся друг на друга ярким цветовым пятнам. Сопоставляя первичные и вторичные цвета, они создавали новую визуальную стимуляцию. Цвета будут выглядеть по-разному в зависимости от окружающих цветов, и они создадут для зрителя новый мощный визуальный опыт.

Рынок в Минхо, Соня Делоне, 1915 год.

Этот подход был включён в работу Сони, перенеся её методы в текстильные узоры геометрических форм. Соня и Роберт были вдохновлены быстрыми изменениями в обществе в это время, особенно появлением электрического уличного фонаря. Они хотели выяснить, как геометрические формы и цвета, взаимодействуют друг с другом. На самом деле, они начали с узнаваемых форм, но быстро перешли от кубизма к чистой абстракции, используя геометрические формы и чистые оттенки цветов. Цель состояла в том, чтобы исследовать цветовые отношения, придать цвету значение и создать абстрактные цветовые сопоставления.

Она была модельером

Le Bal Bullier, Соня Делоне, 1913 год.

Цвет и динамизм одновременности, разновидности орфизма, доминировали в начале двадцатого века в Париже. Двумя яркими примерами были картины Сони, серия «Электрические призмы» и «Ball Bullier». В 1913 году Соня и Роберт посетили этот бальный зал, который был общественным танцевальным залом для коллег-художников и писателей-авангардистов. Они даже оделись в костюмы, созданные Соней, включая «Simultaneous dress», которое она носила.

Simultaneous dress, Соня Делоне.

Идея для платья возникла из обрывков ткани, расположенных в абстрактном дизайне с динамичными цветами. Роберт также носил яркие цвета в своих сшитых на заказ костюмах. Это послужило вдохновением для её следующей картины «Le Bal Bullier». Она запечатлела энергию и движения танцоров в бальном зале. Картина демонстрирует интерес Сони к одновременной цветовой теории орфизма, которая будет доминировать в её карьере. На картине изображены яркие огни, смелые цвета и танцующие пары, подчёркивающие движения танцоров.

Она оказала влияние на парижскую моду 20-х годов

Костюм Клеопатры в русских балетах, Соня Делоне, Париж, 1918 год.

С началом Первой мировой войны в 1914 году Соня и её муж переехали в Испанию. В поисках нового источника дохода она познакомилась с художником Сергеем Дягилевым и начала разрабатывать костюмы для театрального представления «Клеопатра». Позже она открыла Casa Sonia, магазин одежды и дизайна, торгующий аксессуарами, мебелью и текстилем. Из Испании пара вернулась в Париж в 1921 году. Однако их финансовые проблемы были большими.

Simultaneous dresses: Три женщины, Соня Делоне, 1925 год.

К 1923 году она переключила своё внимание на дизайн повседневной одежды. Соня начала разрабатывать текстиль с геометрическими формами и яркими цветами, такими как ромбы, треугольники и полосы, которые отличались от натуралистических популярных дизайнов 1920-х годов. Изделия, которые она делала, были спроектированы так, чтобы соответствовать женскому телу, а не сопротивляться ему. Её искусство теперь стало пригодным для ношения. Она создавала произведения для современной творческой женщины. В 1925 году она открыла свою бутик-студию Atelier Simultané в Париже.



На картине Сони 1925 года под названием «Simultaneous dresses: Three women» изображены три фигуры манекенов. За ними находится трёхкратная гардеробная ширма с тремя различными цветовыми схемами на каждой панели. Произведение искусства непосредственно отражает её как модельера, поскольку её искусство пересекается с модой и демонстрирует, как они вдохновляют друг друга. Её внимание было сосредоточено на дизайне одежды, пока фондовый рынок не рухнул в 1929 году. Соне пришлось закрыть свой бутик, но она продолжала заниматься дизайном текстиля.





Дизайн автомобилей

Две модели в меховых шубах, созданных Соней Делоне, 1925 год.

Разнообразие работ Сони на протяжении всей её жизни включало картины, рисунки, текстиль, предметы интерьера и даже автомобили. В 1924 году Соня разработала узор с геометрическими формами и яркими цветами, который должен был стать дизайном для Citroën B12. Она также использовала тот же мотив для изготовления шуб. На этой фотографии 1925 года две модели позируют с автомобилем, выкрашенным в цвет ткани Сони, в одинаковых меховых пальто, которые также были разработаны ею.

Обложка британского журнала Vogue, Соня Делоне, 1925 год.

В том же году иллюстрация, на которой она стоит рядом с автомобилем, появилась на обложке британского журнала Vogue. В 1967 году Соня разработала ещё один образец для автомобиля. На этот раз речь шла о спортивном автомобиле Matra 530, который был частью выставки «Пять автомобилей, персонализированных пятью современными художниками». Она экспериментировала с оптическими эффектами, которые заставляли узоры на автомобиле двигаться во время движения. Цветные блоки были спроектированы так, чтобы превращаться в единый бледно-голубой оттенок во время движения автомобиля, чтобы не отвлекать других водителей и не вызывать аварию.

Парижская международная выставка

Пропеллер (Воздушный павильон), Соня Делоне, 1937 год.



В 1937 году Соня вернулась к живописи. Её с мужем пригласили спроектировать и украсить два выставочных здания на Международной выставке искусств и технологий в Париже. Она создала масштабные фрески для павильона Chemins de Fer и Дворца воздуха, изображающие пропеллер, двигатель и приборную панель. На панелях были изображены абстрактные композиции из шестерёнок, пропеллеров и чертежей в ярких цветах. Проект был завершён в течение двух лет, и проекты Сони были награждены золотой медалью.

Ретроспектива в Лувре

Портрет Сони Делоне.

В июне 1940 года, незадолго до того, как немецкая армия достигла Парижа, Соня и её муж отправились на юг Франции. Когда началась Вторая мировая война, Роберт уже был очень болен. В конце концов он умер в октябре 1941 года в Монпелье. После смерти мужа Соня продолжала экспериментировать с абстракцией, работая как художником, так и дизайнером. В 1940-х и 1950-х годах она участвовала во второй волне абстракционизма, продвигая молодое поколение художников. Она собрала вместе множество разных художников, поэтов и писателей.

Соня Делоне со своими работами.

После 1959 года она была признана на многочисленных ретроспективных выставках. В 1964 году она стала первой женщиной-художницей, чьи работы при жизни были выставлены в Лувре, благодаря пожертвованию ста семнадцати работ, сделанных ею самой и её мужем Робертом. Соня продолжала получать широкое признание благодаря ещё одной ретроспективе в Национальном музее современного искусства в 1967 году, прежде чем, наконец, была награждена орденом Почётного легиона в 1975 году. Художница умерла в Париже в 1979 году в возрасте девяноста четырёх лет, оставив после себя большое художественное наследие.



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