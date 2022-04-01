Хуана I Безумная: история обезумевшей королевы [подробная статья]

Любовь, несомненно, самое прекрасное из всех чувств, что способен переживать человек, но порой она превращает людей в истинных безумцев - причём в самом прямом смысле этого слова. Примером тому служит история кастильской королевы Хуаны I Безумной. Её любовь к супругу, Филиппу I Красивому, действительно часто переходила границы разумного.

Нередко этой слабостью Хуаны пользовались её родственники (да и сам муж), что рушило и без того хрупкую психику женщины. Однако самые необычные события начинаются после смерти короля. Какой же была безумная королева? И как удалось убедить её расстаться с умершим королём?

Хуана Безумная с дочерью Екатериной (фрагмент картины)

Строгое воспитание

Хуана I родилась в 1479 году в королевской семье Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Именно их союз позволил начать объединение Испании в единое государство, а длительный процесс был завершён их внуком Карлом V.

Надо сказать, что родители Хуаны были ярыми приверженцами католицизма. Наставником Изабеллы Кастильской и вовсе был знаменитый инквизитор Торквемада, поэтому и сама королева старалась воспитывать дочь в духе фанатичной преданности вере.

Изначально Хуана в качестве наследницы кастильского престола вовсе не рассматривалась. Из десяти детей королевской четы в живых осталось пятеро, причём девочка была третьей среди отпрысков Фердинанда Арагонского.

Практически всё детство Хуаны прошло в обучении наукам, манерам, а главное - закреплению католических догм. Родители считали, что дочь должна воспитываться в строгости, избегать любых соблазнов и не знать такого понятия как роскошь.

Хуан Фландес «Портрет инфанты Хуаны» / Музей истории искусств в Вене, Австрия

Совсем другая жизнь

Когда Хуане исполнилось 17 лет, ей находят удачную партию. Мужем девушки стал правитель Бургундии Филипп I, получивший за привлекательную внешность прозвище "Красивый".

Оказавшись при дворе супруга, Хуана была потрясена столь явным различием нравов. Здесь царила лёгкая атмосфера, не запрещалось флиртовать с дамами и находить новые увлечения. Кстати, сам Филипп отличался слабостью к очаровательным женщинам, был любителем лошадей и охоты.

Конечно, в ту пору большинство браков между представителями знатных семейств заключалось исключительно по расчёту. Не стал исключением и союз Хуаны Кастильской и Филиппа Красивого. Но сама Хуана влюбилась в мужа практически с первого взгляда.

Хуан Фландес «Портрет Филиппа Красивого» / Музей истории искусств в Вене, Австрия

Он был внимателен и любезен - не более. Кроме того, Филипп уже через месяц после свадьбы начинает роман с прекрасной фрейлиной, совершенно забывая о жене. Его раздражали набожность и скромность Хуаны, она же тихо страдала в одиночестве.

При дворе к супруге Филиппа Красивого также относились не слишком доброжелательно и настороженно. Придворные не понимали, почему она старается избегать весёлых пирушек и развлечений, практически не появляется на балах, а если и приходит, то выглядит словно отшельница.

Более того, со временем у Хуаны стали проявляться вспышки неконтролируемой ярости, что так не соответствовали её мирному характеру. Несомненно, это были первые “звоночки” зарождающегося безумия.

Наследница престола Кастилии

А вскоре женщину ожидают новые потрясения. Хуана узнаёт, что умер её старший брат Хуан, являвшийся наследником престола Кастилии. Через некоторое время сестра Хуаны, Изабелла, тоже уходит в мир иной из-за тяжёлых родов.

Супруга Филиппа Красивого становится первой претенденткой на кастильский престол. Вместе с мужем и двумя детьми Хуана едет на родину. Однако всё оказалось не так просто, как ожидал Филипп, жаждавший стать правителем Кастилии.

Изабелла, мать Хуаны, понимала амбиции зятя, который, заполучив корону, непременно договорился бы о мире с Францией, что кастильские монархи считали своим главным противником.

Разница во взглядах на внешнеполитические дела заставляет Изабеллу написать завещание. Она отмечает, что в случае её смерти престол наследует именно Хуана, а не её муж. Если же скончается и наследница, то королём станет Фердинанд (отец Хуаны), но не Филипп.

Эдуардо Росалес «Королева Изабелла Кастильская диктует свою последнюю волю и завещание» / Музей Прадо, Мадрид, Испания

Первое заточение

Когда Филипп Красивый понимает, что ему не дадут самостоятельно править Кастилией, он оставляет жену на родине, а сам отправляется в Бургундию. Разлука с ним едва не погубила Хуану.

Она хотела помчаться следом, но родители не позволили осуществить столь сумасбродный шаг. Её запирают в замке, и женщина проводит свои дни в заточении, читая молитвы. Вскоре затворница родила своего третьего ребёнка, которому дали имя Фердинанд. Лишь после родов ей удаётся сбежать к мужу.

Казалось, встреча после долгой разлуки должна была сплотить супругов, но, к сожалению, Филипп не хотел оказывать себе в удовольствиях. Он заводит новую фаворитку, из-за чего рассудок его бедной жены страдает ещё больше. До наших дней сохранилось предание, что однажды Хуана набросилась на любовницу Филиппа с ножницами, искалечила женщине лицо и отрезала волосы.

Узнав об этом недостойном поступке, он ударил супругу и велел посадить её под домашний арест. После этого психическое здоровье Хуаны значительно ухудшилось. Обезумевшая женщина постоянно кричала и требовала привести к ней супруга. Она хотела видеть только его.

Надо сказать, что в браке у них родилось шестеро детей (4 девочки и 2 мальчика) .

Мастер Аффлигема «Филипп Красивый и Хуана Безумная в садах Брюссельского замка» / Королевские музеи изящных искусств, Брюссель, Бельгия

Безумная королева Кастилии

Однако расчётливый Филипп не спешил разрывать отношения с женой. Он понимал, что королевой Кастилии станет именно Хуана, но управлять страной она не сможет. А совсем скоро приходит радостное для бургундского герцога известие о смерти Изабеллы Кастильской.

Вновь отправившись на родину Хуаны, Филипп вступает в противостояние с её отцом. Хуана, что и прежде не проявляла интереса к государственным делам и придворным интригам, является сторонним наблюдателем. А вот Филипп Красивый и Фердинанд Арагонский вступают в “холодную” схватку, победителю которой достанется корона Кастилии.

Это противостояние завершилось таинственными событиями. Молодой и бодрый Филипп Красивый внезапно умирает от оспы. Конечно, нельзя исключать, что противник Фердинанда был заражён намеренно или причина смерти вовсе была иной, но не в этом суть.

Карл Штейбен «Хуана Безумная возле тела мужа» / Дворец изящных искусств Лилля, Франция

История с мужем

Несколько дней обезумевшая Хуана не позволяла предавать земле тело умершего супруга. Она не желала расставаться с тем, кого так любила, поэтому отдала приказ забальзамировать Филиппа Красивого. После этого огромная процессия повезла его через всю страну в фамильную усыпальницу, расположенную в Гранаде.

Рассказывали, что на протяжении 8 месяцев Хуана не оставляла тело покойного супруга. Она не позволяла приближаться к гробу другим женщинам, поскольку дико ревновала. Даже рождение дочери не смогло отвлечь Хуану от мрачных мыслей.

Франсиско Прадилья «Королева Хуана, заключенная в Тордесильяс со своей дочерью, инфантой Екатериной» / Музей Прадо, Мадрид, Испания

В ту пору о Хуане Кастильской рассказывали самые невероятные легенды. Согласно преданию, каждую ночь королева приказывала открыть гроб, после чего припадала к останкам мужа с поцелуями и объятиями. Историки весьма скептически относятся к этой истории.

Согласно данным сохранившихся документов, Хуана несколько раз требовала открыть гроб, проверяя, на месте ли её супруг. Впервые свою просьбу Хуана озвучила через 5 недель после смерти Филиппа Красивого, так что версия о еженощных “свиданиях”, скорее всего, является выдумкой. Впрочем, реальность была ещё более жуткой, чем вымысел.

Франциско Прадилья «Хуана над гробом мужа» / Музей Прадо, Мадрид, Испания

Пленница собственного отца

До Гранады кастильская наследница с процессией так и не добралась. Фердинанд Арагонский силой увёз Хуану и её маленькую дочь в замок Тордесильяс. Согласно завещанию покойной Изабеллы Кастильской, он мог унаследовать престол, если дочь окажется недееспособной.

Именно это и произошло. Новый правитель не считал своим долгом заботу о несчастной Хуане. Вместе с ребёнком она была заточена в подвалах замка. Женщина не могла мыться, питалась лишь козьим сыром и хлебом, носила грязные лохмотья.

Висенте Пальмароли «Хуана Безумнная в заточении в Тордесильяс» / Музей Прадо, Мадрид, Испания

Когда Фердинанд Арагонский умирает, а королём становится Карл, сын бедной Хуаны, о безумной страдалице наконец вспоминают. Монарх отправляется к замку, где его мать долгие годы находилась в заточении. Зрелище, которое он видит, повергает его в ужас:

“Мне кажется, самой нужной и необходимой вещью будет, чтобы никто не мог увидеть Ее Величество. Потому что ничего хорошего из этого выйти не может”.

Хуана Безумная была обречена. Теперь её обиталищем до конца дней стал замок Тордесильяс. Радует только то, что её дочь, Екатерина Австрийская, была освобождена. Поразительно, но девушка, проведшая в заточении с обезумевшей матерью многие годы, быстро адаптировалась к нормальной жизни.

Лоренцо Валлес «Деменция Хуаны Кастильской» / Музей Прадо, Мадрид, Испания

Хуана I Безумная умерла в 1555 году в возрасте 75 лет. Последним, что она видела, стали стены замка Тордесильяс, где она была заточена уже много лет. Её жизнь была наполнена действительно жуткими моментами, и дело не только в безумии.

История Хуаны Кастильской открывает нам, насколько безжалостными и одержимыми могут быть люди в погоне за властью. Отец королевы превратил дочь в пленницу, а сын вынес приговор, изменив участь матери. И это - кошмар, что гораздо страшнее безумия.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Не война, а бойня»- почему Ржев называют главным провалом Жукова за всю войну https://otari.mirtesen.ru/blog/43981610217/-

Как революция разделила семью и изменила жизнь династии художника Серова https://otari.mirtesen.ru/blog/43769900419/

Топ-7 самых странных медицинских тайн, которые так и остались неразгаданными https://otari.mirtesen.ru/blog/43317391232/