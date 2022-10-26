Казнь Емельяна Пугачева: чем она удивила свидетелей Сегодня

Вплоть до начала XIX века в России, как и в Европе, практиковались весьма жестокие казни наиболее опасных преступников. Потрошение, колесование, четвертование – так, мучительно и позорно, карали и бунтовщиков.

Страшные методы

Четвертование, то есть расчленение тела на несколько частей, было не только способом болезненного убийства, но и лишением человека пути к христианскому спасению. Считалось, что душа четвертованного человека не сможет воскреснуть даже после Страшного Суда. Обычный порядок четвертования в России был таков: обреченному на казнь топором отрубали поочередно ноги, руки, а в конце – голову. Так казнили, например, самозванца и бунтовщика XVII века Тимофея Анкудинова и мятежного казака Степана Разина в 1671 г. В других странах обычаи четвертования могли быть иными. К примеру, в Англии каждую руку и ногу осужденного привязывали к лошадям, которых вели затем в разные стороны так, что они разрывали на куски тело преступника.

Помимо самого четвертования, Стеньке Разину перед смертью пришлось пережить еще и мучительные пытки: избиения кнутом, ожоги, ужаснейшую пытку водой (на голову часами капали ледяной водой). Только после этого Разина казнили на Красной площади. Все провели по правилам: сначала палач отрубил по локоть руки, затем – ноги по колено, и наконец голову. Тело потом бросили на съедение псам, а отрубленные куски накололи на пики и еще несколько лет демонстрировали в Замоскворечье.

Другое время — другие казни

Столетие спустя нравы государей российских сильно изменились: дочь Петра Первого Елизавета Петровна отменила смертную казнь вовсе. Старалась не казнить и Екатерина Вторая, желавшая быть просвещенной и гуманной монархиней. Вместо наказания смертью при ней ссылали в Сибирь и лишали гражданских прав. Но с бунтарями поступать так гуманно было просто опасно. За 34 года правления Екатерины на эшафот она отправила всего троих. Одним из этих казненных был Емельян Пугачев, бунтарь, развязавший целую войну против дворянства и императрицы и погубивший не меньше 22 тыс. человек (умерли в сражениях повстанцев и регулярной армии). В 1775 г. этот самозванец (Пугачев притворялся Петром Третьим, убитым по приказу своей жены Екатерины и истинными императором) был пойман и приговорен к смерти. Обычно говорят, что ему просто отрубили голову, и это верно, но не совсем. Пугачева решили четвертовать, но нарушили сложившийся прежде порядок проведения этой казни: сначала ему отрубили голову, и только потом – конечности. Как рассказывали потом, это нарушение было неслучайным. Екатерина Вторая передала через кого-то для палача приказ сократить мучения Пугачева. Еще одним казненным в тот день (тоже четвертованным) стал Афанасий Перфильев, один из важнейших соратников Пугачева, его «генерал-аншеф».

Перфильеву тоже отрубили сначала голову, а руки и ноги – потом. После этого четвертований в России не было. К такому виду казни приговорили пятерых декабристов в 1825 г., но Николай Первый решил заменить это повешением. Такого рода публичная жестокость монархов к тому времени совсем уже вышла из моды.

Емелька Окаянный

Интересно, что во время казни Пугачева в Москве на Болотной площади собралось много народа, что было делом невиданным и связанным только со всероссийской славой Емельяна. Дело в том, что если в Центральной, Южной и Западной Европе казни были развлекательным ритуалом, всегда привлекавшим улюлюкавшую и одобряющую жестокость толпу, то в России казни обычно проходили при небольшом стечении народа и без его одобрения (к казненным принято было проявлять сочувствие). И неожиданную милость к приговоренным к четвертованию народ одобрил, и не только люди «подлые», но и многие дворяне, для которых «большевик» Пугачев был страшным врагом.

Тем не менее, долго еще гадали, почему палач сначала отрубил голову: то ли потому, что был подкуплен бунтовщиками, то ли от растерянности (казнить то прежде не приходилось, да еще таким способом), то ли и правда Екатерина Вторая так велела. Последняя версия кажется правдоподобной еще и потому, что палач «ошибся» дважды – сначала с Пугачевым, а затем и с Перфильевым. До сих пор истинная причина этой ошибки неизвестна. Екатерина старалась стереть из памяти русского общества подробности жизни и смерти Пугачева: его родная донская станица Зимовейская была переименована в Потемкинскую, дом его сожгли, а реку Яик переименовали в Урал. Как и имя Разина, имя его предали анафеме.

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А вы знали об этом?

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой.

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