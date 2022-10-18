Как ведьма в белом запугала город, или Кого прятали на пожарном дворе

В декабре 1913 года губернская газета «Саратовский листок» сообщила о мистическом происшествии в Камышине. Корреспондент издания в рубрике «Уездные картинки» опубликовал заметку под интригующим заголовком «Некто в белом».

«В Камышине появилось какое-то странное существо, по всей видимости, неземного происхождения: не то марсианец, не то Вельзевул!» — сообщает газета. Тут же назвав существо «некто в белом», корреспондент отошел от прежних версий и сослался на мнение самих камышан, записав: «Многие уверяют, что это настоящая ведьма, которая может превращаться то в свинью, то в жабу, и пропадает только от удара осиновым колом наотмашь».

Как сообщает издание, существо по ночам одевается в длинный, белый балахон, становиться на высокие ходули и ходит по улицам, наводя ужас на встречных. Это приводит к тому, что жители взволнованы, перепуганы, а горничные перестали слушаться хозяев и отказываются ночью выходить на улицу по поручениям. Казалось бы, умнейшие люди — депутаты, как их тогда называли «гласные», тоже не стали посещать думских собраний. «И даже опустели синематографы…», — сообщает корреспондент.

Камышане рассказывают о похождениях «белого» самые разнообразнее вещи: так, «вчера ночью с ним встретилась гимназистка, которая от страха заболела нервным расстройством; сегодня отправили в больницу нескольких обывателей, у одного из которых при встрече с «белым» отнялся язык, а у другого отнялись обе ноги».

При этом существо, как констатирует корреспондент, «не видели только ночные караульщики да унтер-кварталы». Это полицейские чины.

Но не таковы камышане, чтобы запереться на замки и сидеть тихо. 12 декабря по городу распространилась радостная весть: ведьму («белого») убили, или, по-крайней мере, подстрелили и привезли на пожарный двор. Лежит она там в белом одеянии, растянувшись во всю длину двора...

К пожарному двору (сегодня угол улиц Гороховской и Советсткой) вереницей потянулись люди «посмотреть убитое приведение, державшее их в страхе целую неделю». Но всех ждало разочарование: никакой ведьмы не оказалось.

«Тем не менее страх прошел. Камышинцы пришли в себя», — завершил свою заметку корреспондент.

P.S. От автора добавлю: с улицей Гороховской, сохранившей свое название в течение нескольких столетий, всегда связывали различного рода бесовщину. То по улице разгуливало некое привидение бежавшего и убитого осужденного, то замечали всякую невидальщину.

Улица Гороховская была задней (черной). Соседние — Набережная и Астраханская (сегодня Республиканская) — парадные, а это — «задник»: сюда выходили дворы, вывозили навоз и завозили сено для домашнего скота. Работали здесь больше люди простые — может, поэтому здесь чаще всего мерещилась всякая нечисть.

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А вы знали об этом?

Зачатие Марии от Святого Духа — одно из самых спорных мест в Библии. Однако, современная наука вполне допускает теоретическую вероятность реальности этого события. Мария могла стать первым человеком в истории, прошедшей партеногенез — процесс, при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.В 2000-м году группа японских ученых сумела доказать теоретическую возможность осуществления партеногенеза у млекопитающих.

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