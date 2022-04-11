Почему казнили только пятерых декабристов

До сих пор в известных кругах принято проклинать «жестокий царизм», ставя ему на вид, в частности, и казнь декабристов, пытавшихся с оружием в руках свергнуть законную власть. Однако объективного наблюдателя поражает, с какой мягкостью царский суд отнёсся к заговорщикам, злоумышлявшим на жизнь Государя и его семьи. Казнь всего пятерых из числа осуждённых – такой гуманностью в то время отличалось только русское правосудие.

Кадр из фильма "Союз спасения"

Для сравнения: после подавления в наполеоновской Франции путча генерала Мале в октябре 1812 года были казнены тринадцать человек Это несмотря на то, что у Мале вообще не было никакой организации, а вина большинства казнённых, по выражению историка Е.В. Тарле, состояла лишь в том, что они поверили сообщению генерала о смерти императора Наполеона в России.

В «либеральной» Англии за один только 1813 год было казнено семнадцать участников стихийного движения луддитов. Они были виновны в… уничтожении станков, паровых машин и других механизмов, внедрению которых в производство обоснованно приписывали свою безработицу и свои несчастья.

Изображение луддитов, ломающих ткацкий станок, 1812 год

Суд

К следствию по делу декабристов было привлечено 579 человек, что показывает широкий масштаб антиправительственного заговора. Но уже в ходе следствия большинство подследственных было отсеяно, и к суду привлечён только 121 человек. Пятеро были оправданы, в отношении остальных 116 были установлены разные степени довольно суровых кар. Так, смертный приговор был провозглашён над тридцатью шестью участниками мятежа.

Приговоры, выносимые судом в царской России, были всегда суровее тех наказаний, которые применялись в действительности. Потому что приговоры поступали на утверждение императору, а монарх, по традиции, всегда смягчал кару. Николай I утвердил смертные приговоры только в отношении пятерых лиц.

Чем же в особенности провинились эти пятеро, что император не счёл возможным сохранить им жизнь?

Покушения на убийство и военный мятеж

Трое из повешенных принадлежали к «Северному обществу» и двое к «Южному». «Северянами» были Пётр Каховский и единственный штатский из осуждённых на смерть Кондратий Рылеев. Мятеж Черниговского полка возглавляли Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Павел Пестель тоже был «южанином» и был арестован за день до роковых событий.

У Каховского, Рылеева и Пестеля была общая черта – они ратовали не только за цареубийство, но за истребление всей династии Романовых. Пестель даже составлял списки тех, кого надлежит, после захвата власти, уничтожить в первую очередь. Такое хладнокровное планирование убийств ни в чём не повинных людей, включая женщин и детей, не могло не возмутить суд и императора до глубины души.

Рылеев тоже недалеко ушёл от него, настаивая на убийстве Николая I и его 7-летнего сына (будущего Александра II ). А Каховский, помимо поддержки таких преступных замыслов, был непосредственно виновен в подлом убийстве со спины графа Милорадовича.

Нанесение смертельной раны Милорадовичу 14 декабря 1825 года.

Что касается Муравьёва-Апостола и Бестужева-Рюмина, то они непосредственно руководили мятежом Черниговского полка. При этом полк, под их командованием, превратился в пьяную толпу, устраивавшую погромы мирных хат и шинков. Короче, они совершили целый букет военных преступлений.

Стоит добавить, что казнь декабристов была первой в России смертной казнью в мирное время, совершённой за целых полвека, после казни Емельяна Пугачёва. Вот какой был «жестокий царизм»!

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