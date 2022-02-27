5 симоронских ритуалов на каждый день

Данные симоронские ритуалы помогут вам поднять настроение, проверить в себя и исполнить свои самые заветные желание. Не смотря на всю простоту и абсурдность действий, эта техника работает!

Говорят, что слова способны менять нашу реальность. А если подключить определенные действия и веру в себя, то получится нечто!

Пятерка предлагаемых симоронских ритуалов основывается на крылатых выражениях и поговорках, которые мы часто используем в своей жизни.



Симоронский ритуал «Глаз да глаз».

Выражение «глаз да глаз» означает, что за кем-то постоянно нужно следить. Этот ритуал хорошо подойдет молодым мамам, так как за ребенком постоянно нужен глаз да глаз! Если вам нужно отлучиться на пару минут, а малыша оставить не с кем, то поможет следующий ритуал: вырежьте два глаза на бумаге и повесьте в комнате ребенка. Теперь у вас появится возможность ненадолго отлучиться и не переживать, что малыш остался без присмотра. Но все же не забывайте, что безопасность превыше всего!



Симоронский ритуал на желание «Прилип как банный лист...»



Обычно выражение «прилип как банный лист к...» употребляют тогда, когда человек не может избавиться от чего-то или кого-то надоедливого, прилипчивого, навязчивого и ненужного.

Так что же нам мешает прилепить к себе что-нибудь хорошее? Напишите на листе бумаге свое желание и прилепите его крепко к себе, желательно к пятой точке. Как почувствуете, что уже не ощущаете прилипшего листа, значит, ритуал уже начал действовать.



Ритуал на исполнение желаний «На лбу написано»

Выражение «на лбу написано» означает, что эмоции человека, его характер или поступки видны по его внешности и взгляду. Обычно это выражение употребляют в негативном контексте, например: «У него на лбу написано, что он мошенник». Но благодаря этой фразе вы можете стать тем, кем хотите. Напишите себе на лбу то слово, которое бы означало ваше желаемое состояние или социальный статус. Например: начальник, бизнесмен, жена, и пр. Походите так по дому хотя бы пол дня и свыкнитесь со своей ролью. Все начнет меняться в лучшую сторону для вас.



Симорон на деньги, любовь и счастье «Блюдечко с голубой каемочкой»

Когда мы упоминаем блюдечко с голубой каемочкой, то имеем ввиду тот факт, что кому-то в жизни достается все легко и просто. Хотите, чтобы вам тоже все принесли на блюдечке с голубой каемочкой? Тогда отыщите у себя такое блюдце и положите в него то, что ассоциируется у вас со своей мечтой. Желаете разбогатеть — кладите монетку, выйти замуж — колечко и т. д. Потом попросите кого-нибудь принести вам это блюдечко с голубой каемочкой.



Симоронская техника «Под счастливой звездой»

Если вы чувствуете, что в последнее время вам не везет, пора принимать серьезные симоронские меры. Вообразите, что вы родились под счастливой звездой! Вырежьте из фольги красивую звездочку и повесьте ее на потолке над кроватью либо на стену. Просыпайтесь и засыпайте со своей счастливой звездой!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2422019155180652933/

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