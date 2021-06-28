Самые необычные дуэли

Раньше споры между мужчинами или выяснения отношений решались просто: они вызывали друг друга на дуэль. В одни времена оружием выступали шпаги, в другие – мушкеты, а в третьи – револьверы. Но находились и такие оригиналы, которые проводили поединки на сосисках или бильярдных шарах.









Дуэль голышом







В начале XIX века в Великобритании два джентльмена повздорили и, как водилось, вызвали друг друга на дуэль. Одним из дуэлянтов был граф Генри Барри, а второй Хамфри Ховарт – член британского парламента (в прошлом военный врач). Ховарт, памятуя о том, что инфекции проникают в организм через раны из-за грязной одежды, предстал перед оппонентом, в чем мать родила. Генри Барри, аристократ до кончиков пальцев, был невероятно смущен зрелищем голого мужчины и отменил дуэль. В итоге оба джентльмена остались живы.

Дуэль на воздушном шаре







Не таким «радостным» оказался конец дуэлянтов, решивших выяснить отношения между собой на воздушном шаре. Популярная танцовщица Тиреви не могла решить, кому из двух мужчин она больше благоволит. Поэтому господа Ле Пике и Грандпре вызвали друг друга на дуэль. Чтобы их поединок запомнился, они устроили его на воздушных шарах на высоте 600 метров. Когда месье Грандпре выстрелил, он попал не в оппонента, а в аэростат.

Воздушный шар загорелся и начал терять высоту. При падении умер и дуэлянт и пилот, управлявший шаром. Кстати, виновница поединка оказалась особой ветреной и отдала свою благосклонность совершенно другому мужчине.

Дуэль бильярдными шарами







Через 35 лет после поединка на воздушных шарах во Франции случилась еще одна нестандартная дуэль. Не в меру азартные игроки в бильярд не могли прийти к единому мнению относительно исхода партии. Решение спора стала дуэль. Но господа Мельфан и Ленфан решили не использовать мушкеты или револьверы, а взялись за бильярдные шары. Мельфан бросил шар первым, попал ему в лоб, и тот тут же скончался. Радовался дуэлянт недолго, т. к. его арестовали за убийство.

Дуэль на сосисках







«Железный канцлер» Отто фон Бисмарк в 1865 году вызвал дуэль известного Рудольфа Вирхова – главу оппозиционной Либеральной партии. Канцлер был сильно задет высказываниями Вирхова относительно политики, проводимой Бисмарком. Рудольф Вирхов получил право выбирать оружие. Он, конечно же, знал о невероятной меткости Бисмарка и вместо огнестрельного оружия предложил дуэли… на сосисках. При этом одна сосиска была совершенно безвредной, а другая содержала трихинелл (личинки ленточных червей, опасных для жизни). Отто фон Бисмарк, будучи в здравом уме, отказался от дуэли.



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