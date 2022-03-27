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В 1788 году моряка оставили одного посреди Тихого океана на острове женщин и он жил там 20 лет

В 1788 году моряк волею судеб остался один посреди Тихого океана. Крошечный островок населяли лишь женщины. Матрос жил среди островитянок целых 20 лет: все это время он вел дневник, что и позволило восстановить историю событий.

История «райского острова» Питкэрн началась со знаменитого бунта на британском корабле «Баунти». Миссия капитана полностью провалилась: он был слишком строг к команде и у берегов Таити моряки решили, что больше не хотят возвращаться в океан. 

В 1788 году моряка оставили одного посреди Тихого океана на острове женщин и он жил там 20 лет

Капитана и часть лояльной команды посадили в шлюпки. Бунтовщики справедливо рассудили, что на Таити их непременно найдут британские колониальные войска и поэтому направились к отдаленному Питкэрну. В те годы островок населяло небольшое туземное племя: 12 таитянок и всего шесть таитян. 

Питкэрн оказался прекрасным островом. Плодородная земля, пресная вода, великолепный климат. Первые несколько месяцев все шло хорошо, однако затем бунт подняли уже местные жители и в итоге моряк Адамс остался на острове единственным мужчиной в окружении двенадцати женщин. 

В 1788 году моряка оставили одного посреди Тихого океана на острове женщин и он жил там 20 лет

Адамс понимал, что возделывать землю и заниматься охотой в таком составе будет сложно. Он рассчитывал, что на Питкэрн придет любой торговый корабль, но шли месяцы и стало понятно, что об острове просто никто не знает.

 


В 1788 году моряка оставили одного посреди Тихого океана на острове женщин и он жил там 20 летИ уже бывшему моряку пришлось брать бразды правления в свои руки. Надо признать, Адамс справился неплохо: он сумел объяснить таитянкам важность совместной работы, разделил трудовые обязанности и в общем-то, зажил уже как в настоящем раю. 

Земледелие наладилось уже через год. На одном из пляжей нашлось лежбище черепах, недостатка в мясе и яйцах люди не испытывали. И когда в 1808 году британские корабли наконец прибыли к берегам Питкэрна, их встретила пасторальная картинка: благообразный седой патриарх Адамс вышел встречать англичан в окружении десятка детей и умиротворенных женщин. 

Современный Питкэрн последняя колония Великобритании в Тихом океане. На острове постоянно проживает коммуна из нескольких сотен человек. Больше половины из них — потомки того самого Адамса.

Источникhttps://trendymen.ru/lifestyle/events/133423

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