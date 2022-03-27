В 1788 году моряка оставили одного посреди Тихого океана на острове женщин и он жил там 20 лет

В 1788 году моряк волею судеб остался один посреди Тихого океана. Крошечный островок населяли лишь женщины. Матрос жил среди островитянок целых 20 лет: все это время он вел дневник, что и позволило восстановить историю событий.

История «райского острова» Питкэрн началась со знаменитого бунта на британском корабле «Баунти». Миссия капитана полностью провалилась: он был слишком строг к команде и у берегов Таити моряки решили, что больше не хотят возвращаться в океан.

Капитана и часть лояльной команды посадили в шлюпки. Бунтовщики справедливо рассудили, что на Таити их непременно найдут британские колониальные войска и поэтому направились к отдаленному Питкэрну. В те годы островок населяло небольшое туземное племя: 12 таитянок и всего шесть таитян.



Питкэрн оказался прекрасным островом. Плодородная земля, пресная вода, великолепный климат. Первые несколько месяцев все шло хорошо, однако затем бунт подняли уже местные жители и в итоге моряк Адамс остался на острове единственным мужчиной в окружении двенадцати женщин.