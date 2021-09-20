6 дилетантов, оказавшихся гениями

Может ли врач совершить фундаментальное открытие в физике?

А юрист в математике?

И как психиатр повлиял на кибернетику?

Юлиус Роберт фон Майер

Изучал медицину в Тюбингене, Мюнхене, Париже. В 1840 в качестве судового врача совершил путешествие на остров Яву. В процессе лечения матросов кровопусканием, он заметил, что в районе экватора венозная кровь была светлее, чем обычно в северных широтах, и приближалась по яркости к артериальной.

Именно тогда он и предположил, что по цвету крови, можно понять, сколько кислорода израсходовал организм. В 1842 году он опубликовал работу, где указал на эквивалентность затрачиваемой работы и производимого тепла, обосновав первый закон термодинамики. Также Ю. Майер впервые рассчитал, исходя из теоретических оснований, механический эквивалент тепла.

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц

Герман Гельмгольц поступил в королевский медико-хирургический институт (Германия). Он занимался врачебным делом, но Германа сильно увлекла физика.

В своих первых научных работах при изучении процессов брожения и теплообразования в живых организмах Гельмгольц пришёл к формулировке закона сохранения энергии.

Позже Гельмгольц формулирует законы сохранения энергии в химических процессах и вводит в 1881 году понятие свободной энергии.

Пьер Ферма

Пьер Ферма по профессии является юристом, но его всегда занимала математика. Пьер считается самоучкой, но при этом он также и один из основателей аналитической геометрии, математического анализа, а также теории вероятностей и теории чисел. Сформулировал одну из самых знаменитых математических загадок всех времён.

Уильям Росс Эшби

Врач-психиатр стал одним из основателей кибернетики.

Его специализацией была психологическая медицина, работал клиническим психиатром. В 50-е годы XX века начал увлекаться биофизикой и электротехникой.

Россу Эшби принадлежит изобретение гомеостата, введение понятия самоорганизации. Он внёс весомый вклад в исследование сложных систем. Сформулировал закон о требуемом разнообразии, который назвали в его честь (закон Эшби).

Грегор Иоганн Мендель

Монах-августинец считается пионером генетики. Его занимали многие науки. Он также выучил несколько иностранных языков, хотя и получил неудовлетворительные оценки по биологии и геологии во время сдачи экзаменов на звание преподавателя.

Является основоположником учения о наследственности. Открытие им закономерностей наследования моногенных признаков стало первым шагом в становлении генетики.

Иван Петрович Кулибин

Иван Кулибин родом из небольшой купеческой семьи. В юношестве он освоил столярное и часовое дело.

Иван обожал изобретать и мастерить. Его талант был по достоинству оценён императрицей Екатериной. Она назначила его заведующим механической мастерской Петербургской академии наук. Под руководством Кулибина мастера стали изготавливать всевозможные станки, а также астрономические, физические, навигационные и прочие приборы и инструменты.

Иван Кулибин является автором целого ряда необычных изобретений. Он создал фонарь-прожектор с параболическим отражателем из небольших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, которое передвигалось против течения, а также механический экипаж с педальным приводом.

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