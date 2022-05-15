Три несчастных царевича Алексея. Да, их было трое!

Говорят, имя Алексей в семействе Романовых считалось проклятым. С этой точки зрения, неудивительно, что на царевиче Алексее Николаевиче вся история царствования этой фамилии оборвалась. Не довелось царевичу примерить на себя корону. Как и двум его предыдущим тезкам.

В этой заметке мы напомним вам о трех царевичах Алексеях, судьба которых оказалась печальна. Пойдем в обратном хронологическом порядке.

Царевич Алексей Николаевич (1904 - 1918)

Когда у императорской четы родился долгожданный мальчик и его назвали Алексеем, все тут же стали шептаться, что это имя счастья ему не принесет. Вскоре выяснилось, что мальчик очень болезненный, да к тому же еще и страдает гемофилией - несвертываемостью крови.

Впрочем, отнюдь не болезни в итоге помешали ему стать императором России. Царевич Алексей вместе с родителями и сестрами был расстрелян в доме Ипатьевых в 1918 году. Он совсем немного не дожил до своего 14-летия.

Царевич Алексей Петрович (1690 - 1718)

А это, пожалуй, самый известный из героев сегодняшней публикации. Нелюбимый сын Петра Великого от первой жены Евдокии Лопухиной. Если бы не его смерть, то в 1725 году он стал бы русским императором. Кто знает, куда бы тогда повернул ход истории!

Однако в 1718-м царевич загадочным образом умирает в темнице, куда был брошен по обвинению в измене. Вроде бы от сердечного приступа. Но вероятнее всего, от пыток. Хотя ему в любом случае был вынесен смертный приговор.

Царевич Алексей Алексеевич (1654 - 1670)

Именно с него началась эта странная история с несчастливыми царевичами Алексеями. Он должен был наследовать царю Алексею Михайловичу. Мальчик был очень способным, его тщательно готовили к монаршей участи. Знал латынь и польский, изучал философию.

Но в 15 лет он внезапно заболел и скончался. Как, почему - историки теряются в догадках. Точных свидетельств об этом нет, источники молчат. Кстати, как раз в это время шло восстание Степана Разина. Так вот, Разин тут же объявил, что царевич не умер, а чудом спасся и примкнул к его войску.

В общем, такая вот странность отечественной истории. Трижды цари из династии Романовых называли своих наследников Алексеями. И трижды это заканчивалось смертью царевичем. Поневоле согласишься, что имя для этой династии крайне несчастливое. И может быть, действительно проклятое!

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А вы знали об этом?

Согласно христианским канонам, после смерти душу человека ожидает 40-дневное путешествие по аду и раю. В течение всего этого времени умерший не знает, какая судьба ждет его в дальнейшем. Поэтому в христианстве 40 дней после смерти считаются особенно тяжелыми для человеческой души. Согласно христианским верованиям, первые 6 дней умерший находится в раю, наблюдая прекрасную жизнь праведников. Затем душу ждут скитания по аду. В этот период умерший должен побороть 20 страстей. Эти мытарства считаются своего рода экзаменом и определяют дальнейшую судьбу души испытуемого.По истечение 40 дней душа умершего отправляется на суд к самому Богу. Однако, согласно канонам, судьей прибывшего является не Господь, а сам человек. В зависимости от своего состояния, душа улетает в небеса, соединяясь со светом, или же падает в бездну.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43438536221/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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