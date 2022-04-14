Пять основных мифов об индейцах таино (араваки). Что правда, а что нет

Всем привет! Продолжаю серию публикаций о Доминикане.
Сегодня хочу затронуть тему мифов об индейцах таино, которые процветают, но ничего общего с реальностью не имеют. Причем большинство мифов подтверждаются, например в Парке Конкистадоров, хотя ничего общего с реальностью не имеют. Естественно, все будет на примере Доминиканской республики.
Итак,
1. Как ни странно, связан это миф с одеждой. Считается, что все индейцы таино носили набедренные повязки. Ну и в Парке Конкистадоров они изображены именно так. Хотя на самом деле набедренные повязки носили только вождь, шаман и замужние женщины. И это было лишь показателем их статуса, а ни какой-то необходимостью или "правилами приличия". Все остальные одежду не носили...
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2. Очень много мифов по поводу того, как индейцы таино выглядели на самом деле. Это были невысокие люди, достаточно субтильные. Просто у них не было культа еды. Захотел есть - поел. Природа на острове богата, не требовалось делать заготовки пищи или есть больше... Еда была везде, буквально под ногами. Напрягаться особо в этом вопросе не требовалось.
А внешне таино были похожи на азиатов (так как приходятся им "родственниками"). У всех темные волосы и раскосые глаза.
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3. Ну и отдельный миф - цвет кожи. Многие считают, что индейцы краснокожие. Но на самом деле это не так... Красноватый оттенок придавали "защитные рисунки", которые наносились на кожу охрой и со временем размывались, придавая коже красноватый оттенок. Подробнее об этом можно почитать здесь.
4. Индейцы владели медитативными техниками и употребляли вещества, приводящие к изменению сознания. Поэтому часто создается иллюзия, что они были чуть ли не наркоманами.
На самом деле ситуация опять искажена очень сильно. Да, таино владели подобными практиками, но в племени подобными знаниями обладали только 2 человека - вождь и шаман. Простые жители этого не знали и не касались.
Парк Конкистадоров в Доминикане. Делюсь впечатлениями от посещения.
Шаман и вождь тоже пользовались подобными снадобьями и входили в транс крайне редко, только при необходимости решить какой-то важный вопрос (которых было не много). И к организации этого процесса подходили крайне осторожно и ответственно.
Сначала достаточно жестко постились несколько недель и пили очень много воды, затем до принятия снадобий - обязательно опорожняли желудок. И только потом входили в трансовое состояние.
5. Очень часто встречается информация о том, что у индейцев таино было принято хоронить жену, если умер муж. В Парке Конкистадоров даже есть сцена, изображающая этот момент - как женщину буквально тащат силой.
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Как же на самом деле это было. Таино - очень мирный народ, насилия у них было неприемлемо. Поэтому подобные ситуации не имеют к реальности никакого отношения. Никто никого не заставлял силой "уходить из жизни".
Но практика того, что например "жена уходила вслед за мужем" или "мать за ребенком" существовала. Только все было добровольно. У индейцев таино не было концепции "ада". Но была концепция "души" и "рая". Для них смерть была лишь переходом в долину предков. Поэтому они не боялись. И если понимали, что не могут жить без любимого человека, то приходили к шаману с просьбой помочь им уйти. Но никакого насилия или принуждения здесь точно не было.
В случае такой просьбы шаман давал им точно такое же снадобье, какое и сам принимал при вхождении в транс, но без соответствующей подготовки, на полный желудок. И происходило пищевое отравление.
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