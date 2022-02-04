Секреты древней медицины, на которые возлагают надежды современные учёные

В течение тысячелетий люди накапливали опыт и знания для лечения различных болезней.

Современная медицина пытается, используя и развивая древние испытанные средства и методы лечения, создавать на их основе новые.

Не всегда это удаётся, но так, или иначе - древние рецепты представляют особый интерес не только для фармацевтов.

1. Англосаксонский глазной бальзам

Древняя медицина: англосаксонский глазной бальзам.

В 2015 ученые опробовали англосаксонский метод лечения инфекций глаз, известный еще с девятого века. Они были поражены эффективностью воздействия древнего бальзама, содержащего лук, чеснок, вино и желчь коровы, на золотистый стафилококк, устойчивый к метициллину. Было обнаружено, что древний бальзам убил 90 процентов культур стафилококка. Ученые полагают, что за антибиотические свойства, скорее всего, отвечает не какой-то компонент, а вся смесь в целом.

Состав бальзама, описанный в древнем лечебнике Бальда, возможно, в дальнейшем станет ключом в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Исследователи полагают, что англосаксы практиковали нечто подобное научному методу, с акцентом на наблюдения и эксперименты. Ученые были поражены тем, что люди детально изучали инфекции задолго до открытия микроорганизмов.

2. Фармацевтическое производство 1300-летней давности

Древняя медицина: фармацевтическое производство 1300-летней давности.

При раскопках в Турции в 2013-2015 гг. археологи обнаружили на сравнительно небольшой площади 700 маленьких бутылок, пестиков, ступок и большую плиту. Возможно, в этом месте занимались производством лекарств. Анализ остатков из бутылок показал, что они содержат метанон и фенантрен, являющиеся, соответственно, антидепрессантом и сердечным препаратом. Оба были получены из растений, произрастающих в этих местах.

3. Лечебные семена белены

Древняя медицина: лечебные семена белены.

В 2015 во время раскопок в турецком городе Каман археологи обнаружили доказательства того, что семена белены с древних времен использовались в лечебных целях. В старой печке нашли более сотни обугленных семян, также там находились остатки навоза, вероятно, окуренные. Расположенный в 100 километрах к югу от Анкары, город Каман пережил Бронзовый, Железный век и османскую оккупацию.

Найденные семена относятся к османскому периоду между 15-м и 17-й веком. Османы называли белену Бэй и использовали для лечения зубной, ушной боли, раздражения глаз и других болезней. Сейчас известно, что в ней содержатся ядовитые атропин и скополамин.

4. Древнее средство при трихиазисе

Древняя медицина: загибание ресниц в обратную сторону.

Недавно удалось перевести 3,500-летний египетский папирус, в котором описывалось древнее средство от трихиазиса. В состав лечебной смеси входят: бычий жир, кровь летучей мыши и осла, сердце и экскременты ящерицы, порошок, образующийся при работе с глиной, женское грудное молоко и немного меда. Лекарственные ингредиенты и их количества записаны красными чернилами, а способы применения - черным.

5. Удивительный артемизинин

Древняя медицина: удивительный артемизинин.

Издревле китайцы для лечения малярии применяли настойку полыни. Анализируя древние рецепты, химик Ту Юю определил, что активным веществом в полыни является антибиотик артемизинин. И в 2015 году за свой метод лечения малярии с помощью артемизинина он был удостоен Нобелевской премии. Возможно, этот антибиотик будет эффективен и против туберкулеза, поскольку способен блокировать защитный механизм, используемый микобактериями туберкулеза.

6. Древнейшее средство от похмелья

Древняя медицина: древнейшее средство от похмелья.

В уникальной тысячелетней арабской книге Китаб аль-табих содержится около 600 кулинарных и лечебных рецептов. Особый интерес вызывает описанное в ней чрезвычайно эффективное средство от похмелья. После ночных возлияний, для облегчения состояния, рекомендуется употреблять кишкийю, предварительно выпив воды. Кищкийя представляет собой мясо, тушенное с чечевицей и овощами. И обязательным ее компонентом является “кишк”, который готовится на основе молока и кисломолочных продуктов – йогурта и сыворотки.

7. Золотой корень

Древняя медицина: золотой корень.

В течение многих тысячелетий люди применяли это растение в лечебных целях. Жители Сибири считали его источником долголетия, викинги - повышающим выносливость и силу, монголы – лекарством от серьезных болезней, а в центрально-азиатских странах он считается лучшим лекарством при гриппе и простудных заболеваниях.

Согласно последним исследованиям, Золотой корень хорошо снимает депрессию и усталость. И хотя его эффективность ниже, чем у обычных антидепрессантов, зато меньше и побочных эффектов.

8. Костная мука из черепа мучеников

Древняя медицина: костная мука из черепа мучеников.

Итальянскими исследователями был обнаружен череп жителя 15-го века, в котором насчитали 16 ровных отверстий разного размера и глубины. Предполагается, что отверстия в черепе сверлили с помощью специального инструмента для получения костной муки. Считалось, что порошок из такой муки, растворенный в воде, может исцелять болезни мозга, такие как параличи и эпилепсия.

Особенно ценилась костная мука, полученная из черепных костей святых или жертв насильственной смерти. Известно, что в 1480 году, после османской осады Отранто, длящейся 15 дней, жителей, оставшихся в живых насильно заставляли принимать ислам, в противном случае им отрубали головы. А найденный череп принадлежал как раз одному из жителей этого города.

9. Папирусы из храма Рамессеум

Древняя медицина: папирусы из храма Рамессеум.

В 1991 египетские и французские археологи в некрополе Рамессеум обнаружили серию папирусов начала 18-го века до н.э., в которых сохранились бесценные медицинские знания того времени. В них детально описан анатомия человека, известные заболевания и методы лечения. Рамессеум был поминальным храмом фараона Рамзеса II.

В папирусе III описана вулканическая пыль, возможно, с острова Санторини, и способы лечения ожогов с ее помощью. Описаны в нем также лекарственные свойства марихуаны. Папирус IV описывает проблемы, связанные с женской анатомией, а также процесс родов, уход за новорожденными и способы предупреждения беременности.

10. Амурское пробковое дерево

Древняя медицина: амурское пробковое дерево.

В течение тысячелетий китайцы применяли кору этого дерева для лечения многих заболеваний. А с 2014 года появились предпосылки того, в этот перечень болезней может войти и такое коварное заболевание, как рак поджелудочной железы. Препараты на основе коры пробкового дерева способны блокировать проводящие пути развития болезни и замедлять процесс рубцевания.

А это очень важно для лечения, поскольку фиброзная ткань, образующаяся вокруг очагов размножения вируса, препятствует и даже делает невозможным поступление лекарств в пораженные клетки.

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