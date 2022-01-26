Удивительные факты о мобильных телефонах

1. На планете Земля проживает 7,67 миллиарда человек, и всего 3,5 миллиарда из них пользуются зубными щётками. Однако мобильными телефонами пользуется более 4 миллиардов человек.



2. 91% всех взрослых, которые пользуются мобильными телефонами, держат их в пределах досягаемости 24 часа в сутки.

3. В Америке доступ к мобильному Интернету есть лишь у 25% пользователей телефонов.

4. В мире мобильных телефонов в пять раз больше, чем компьютеров.

5. 82% взрослых в Америке владеют мобильным телефоном.

6. В Великобритании смартфоны есть у 51% мобильных абонентов. В США это число составляет 49%.

7. 90% всех текстовых сообщений получатели читают в течение трёх минут после доставки.

8. Смартфон, которым вы сейчас пользуетесь, обладает гораздо большей вычислительной мощностью, чем компьютеры, которые применялись при высадке «Аполлона-11» на Луну.

9. Мобильные телефоны появились в продаже в США в 1983 году. Сколько они стоили? Почти 4000 долларов!

10. В 2012 году Apple ежедневно продавала 340 000 «айфонов».

11. Если сравнивать с ручками на дверях туалетов, то на мобильных телефонах бактерий в 18 раз больше.

12. 90% всех мобильных телефонов, используемых в Японии, являются водонепроницаемыми.

Причина странная. Молодёжь пользуется телефонами, даже когда принимает душ. Следовательно, телефоны должны быть водонепроницаемыми.

13. Излучение мобильного телефона может привести к таким проблемам со здоровьем, как спутанность сознания, головная боль и бессонница.

14. Учёные нашли способ использовать мочу для зарядки мобильных телефонов.

15. Мартин Купер был первым человеком, который позвонил по мобильному телефону. Он сделал это в 1973 году. На случай, если вы не знаете, он был изобретателем в Motorola.

16. iPhone от Apple имеет большую ценность, чем всё, что от Microsoft, вместе взятое.

17. Если вы боитесь остаться без сигнала или потерять мобильный телефон, это называется номофобией.

18. У вас когда-нибудь был мобильный телефон Nokia 1100? Во всём мире было продано 250 миллионов единиц. Модель стала самой продаваемой в истории всех электронных устройств.

19. В Великобритании пользователи каждый год роняют в унитаз 100 000 мобильных телефонов.

20. В мире людей с мобильными телефонами больше, чем туалетов.

21. В Китае мобильный Интернет более популярен, чем доступ к сети через ПК.

22. Когда дело доходит до веб-трафика, 27% восходящего трафика приходится на фотографии, загружаемые на сайт Facebook через мобильные телефоны.

23. iPhone, если заряжать его полностью один раз в день, потребляет электроэнергию на сумму 0,25 доллара в год.

24. Из всех пользователей смартфонов в мире 65% не загружают абсолютно никаких приложений.

25. Существует почти 250 тысяч отдельных патентов, связанных с технологией смартфона.

26. Из всех вредоносных программ для мобильных устройств 99% нацелены на тех, кто использует операционную систему Android.

27. Сколько раз в день среднестатистический человек снимает блокировку смартфона? Примерно 110 раз.

28. В Финляндии метание мобильных телефонов считается официальным видом спорта.

29. Разводиться с партнёром с помощью текстовых сообщений – преступление в Малайзии.

30. Среди миллениалов был проведён опрос. 47% согласились с тем, что иногда они используют смартфоны с одним единственным намерением – избежать окружающих их людей.

31. Из всех мобильных телефонов в мире 70% производятся в Китае.

32. 142 тысячи фунтов – самый большой счёт за мобильную связь, выставленный за один месяц. Его получила Селина Ааронс.

33. Самым дорогим телефоном в мире (по состоянию на 2013 год) стал iPhone 5 Black Diamond. Его цена составляла 15 миллионов долларов.

34. Он был изготовлен из 135 граммов чистого золота и 600 бриллиантов. На создание ушло 9 недель.

35. 49% пользователей смартфонов большую часть своего «экранного» времени тратят на азартные игры, а 30% – на социальные сети.

36. Какой телефон самый прочный в мире? Это Sonim XP3300 Force. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он выдержал падение с высоты 25 метров, сохранив свою функциональность.

37. Компания BellSouth Cellular выпустила первый в мире смартфон. Он был представлен на Всемирной конференции беспроводной связи, проходившей во Флориде в 1993 году. Телефон имел сенсорный экран с жидкокристаллическим дисплеем.

38. Телефон, представленный BellSouth Cellular, назывался Simon и был разработан IBM. Его цена составляла 899 долларов.

39. Синдром фантомных вибраций – это состояние, при котором человеку кажется, будто его телефон звонит или вибрирует.

40. Есть такое понятие, как фригенсофобия. Это боязнь пользоваться мобильными телефонами из-за того, что они вредят мозгу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2399563747235203770/

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