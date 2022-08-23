Как на самом деле называется "Египет": почему египтяне называют себя "Масри"?

Мы привыкли, что страна с седьмым чудом света называется Египет (Арабская республика Египет).

Но коренные египтяне называют свою страну не иначе как "Маср" (в некоторых источниках — "Миср"), а себя самих — народом Масри или Масриин. Давайте разбираться, почему так вышло.

Название "Маср" происходит от арабского глагола «массари», что означает «заселять». Отсюда можно сделать вывод (и исторические данные это подтверждают), что названия Маср или Миср пришли во время захвата и заселения Египта арабскими народами.

Таким образом, "Миср" - официальное название страны, а "Маср" — более разговорное и укрепившееся в народе.

Древний же Египет до захвата называли "Та-Кемет": в переводе — «черная земля».

До сих пор неизвестна точная причина такого названия, так как весь Египет того времени — это вечная белая пустыня, примыкающая к могущественной реке Нил. Однако есть предположение: раз в год Нил выходил из берегов, и почва вокруг становилась черной.

Кстати, по последним данным ученых, река Нил образовалась очень давно: не 6 миллионов лет назад, как считалось ранее, а 30 миллионов лет назад.

История современного названия Египта намного проще. Оно произошло от названия одной из его столиц — Хикупта — с ее величественным городским храмом, который поражал всех вокруг.

Для удобства созвучным словом "Айгуптус" начали называть всю страну. А через время название превратилось в Египет, так как трансформировалось в речи в более простой вариант.

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А вы знали об этом?

Впервые расставлять свечи на праздничном торте стали древние греки. Каждую весну они устраивали фестиваль, во время которого женщины приносили дары Артемиде, богине охоты и Луны. Женщины готовили медовые торты и украшали их свечами. Ярко горевшие свечи и символизировали Луну и её свет.

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