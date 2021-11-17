10 невероятных версий о происхождении Иисуса, противоречащие официальной версии церкви

Люди на протяжении почти 2000 лет спорят о происхождении и главных вехах жизни Иисуса Христа. Одни непоколебимо верят в его божественность, а другие считают, что он был (если и был) самым обычным человеком. Впрочем, есть и альтернативные мнения. В нашем обзоре 10 невероятных версий о происхождении Иисуса, которые бросают вызов церковным постулатам.

1. Буддийский монах



Некоторые буддисты указывают на поразительное сходство между ранним христианством и буддизмом. Это они считают доказательством того, что Иисус изучал буддизм и даже, возможно, сам был монахом. На то время буддизму было уже более 500 лет, а миссионеры-буддисты встречались в Александрии и Иудее. Некоторые аскетические еврейские секты, возможно, находились под влиянием буддийских учений.

Николас Нотович в своем труде «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» утверждает, что Иисус провел 15 лет в Индии (с 14 до 29 лет). Именно об этом периоде жизни Иисуса в Библии нет упоминаний, поэтому неизвестно, где он жил и чем занимался. Позже выяснилось, что доказательства Нотовича сфабрикованы. Тем не менее, многие люди по-прежнему убеждены, что есть слишком много сходств между учениями Иисуса Христа и Будды, чтобы это было простым совпадением.

Иисус говорил: «Поступайте с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступали с Вами». Будда же утверждал: «Оценивайте других, как самого себя». Подобных параллелей можно привести множество.

2. Сын архитектора или каменщика



Иисуса, как правило, знают, как приемного сына плотника Иосифа, однако доктор Адам Брэдфорда в своей книге «Иисус, открытие» утверждает совсем другое. Брэдфорд считает, что сын бедного плотника попросту не мог бы достичь той социальной позиции в еврейском обществе, которую занимал Иисус. Поэтому гораздо более вероятно, что он был сыном уважаемого гражданина среднего класса, к примеру, архитектора.

По мнению Брэдфорда, неправильная трактовка происходит от некорректного перевода греческого слова Tekton, которым описывали профессию Иосифа. Всегда считалось, что это «плотник», а Брэдфорд считает, что tekton означает «архитектор» или «мастер строитель». В Библии Иисус также описывается словом tekton. Если это действительно переводится как «архитектор», то социального статуса Иисуса было бы достаточно, чтобы распространять свои взгляды.

Доктор Квон Сун-дал, изучающий древнюю Иудею и Израиль, имеет другую точку зрения. Он считает, что Иисус был каменщиком, а не плотником, поскольку в Израиле практически нет лесов, а родной город Иисуса Назарет был построен из камня.

3. Маг

Греческий философ Цельсус, живший во втором веке, был одним из первых противников христианства. Цельсус не только отрицал чудеса Иисуса, но также утверждал, что Иисус был всего лишь умным волшебником, который научился колдовству в Египте. По словам Цельсия, последователи Иисуса были просто доверчивыми глупцами низшего сословия, которые были обмануты уловками злонамеренного шарлатана. Якобы история о воскрешении является мифом, потому она никак не совпадает с платоновской концепцией отдельной природы тела и духа.

В 1978 году Мортон Смит написал книгу «Маг Иисус: шарлатан или Сын Божий?». В ней он исследует многие из чудес, приписываемые Иисусу, и проводит параллели с «чудесами», которые совершали «гое» — древние палестинские шаманы, который могли общаться с духами подземного мира.

4. Реинкарнация Господа Кришны



Индусы верят, что Господь Кришна был восьмым аватаром бога Вишну и родился где-то между 900 г. до н.э. и 1200 г. до н.э. Религиозные учения Кришны сейчас можно прочитать в «Бхагавад-Гите». Многие люди видят сходство между учениями и жизнью Иисуса и Кришны — такие как чудесное зачатие, преследование со стороны тиранов, чудеса, аскетизм и утверждение, что «спастись можно только с их помощью».

Предположительно, есть даже неканонические индуистские рассказы о том, что Кришна в итоге был распят. По мнению некоторых людей, это доказательство того, что Иисус Христос родился 1000 лет спустя в далекой земле в качестве реинкарнации Господа Кришны. Также, что интересно, у Кришны и Иисуса есть очень много идентичных высказываний.

5. Юлий Цезарь



Франческо Каротта утверждал, что традиционная история Иисуса Христа была на самом деле сфабрикована и является неправильным толкованием жизни Юлия Цезаря, а раннее христианство на самом деле происходит от римского юлианского культа. Каротта указывает на ряд сходств между их жизнью, а также на любопытные лингвистические совпадения. Более того, он проводит параллели между людьми в жизни Цезаря и Иисуса, заявляя, что они были на самом деле одним и теми же людьми: Помпей / Иоанн Креститель, в роли крестного отца, Брут / Иуда в роли предателя, Клеопатра / Мария Магдалина в роли «особо близкого друга». Также Каротта утверждает, что некоторые из самых известных цитат Цезаря были использованы в Евангелиях, но «перевраны» неправильным переводом.

6. Архангел Михаил



Согласно утверждениям представителей секты «Свидетели Иеговы», Иисус никогда не заявлял, что он является Богом. Вместо этого, он якобы он является архангелом Михаилом. В Откровении есть ссылки на Михаила и Иисуса, которые возглавят армии ангелов. Свидетели Иеговы считают маловероятным, что две армии ангелов должны будут участвовать в одной войне под началом разных командиров, поэтому Иисус и Михаил должны быть одним и тем лицом.

7. Коммунист



Американский лидер коммунистической партии Юджин Дебс не видел никакого противоречия между своим отношением к Иисусу Христу и радикальной политикой. Дебс заявлял, что он не верит в божественность Иисуса, а считает его революционным мучеником в борьбе против богатой эксплуататорской верхушки. Его речи подрывали устои Римской империи до тех пор, пока правящий класс не понял, что нужно бороться с христианством.

Латиноамериканские революционные богословы имели несколько другую точку зрения. Хосе Порфирио Миранда, который проводил много параллелей между христианской Библией и произведениями Карла Маркса, видел в отказе марксизма признавать Бога явную ошибку. Он написал: «Понятие коммунизма прямо изложено в Новом Завете и с тех пор в течение двадцати веков никто более точно не придумал лучшего определения коммунизма».

8. Зевс



Буква «J» в латинском алфавите существует в течение всего нескольких веков. Она была оделена от буквы «I» после 1600 года. В оригинальной «Библии короля Джеймса», как говорят, Иисуса называли не Jesus, а Iesus. По мнению некоторых нетрадиционных христиан, это серьезная разница. Они утверждают, что в оригинальном названии Мессии – «Иешуа», которое стало еврейским именем «Yesua» скрыто истинное имя Бога. «Yesua» на греческом пишется как «Iesous», что, по их мнению, является греческой транслитерацией от «Hail, Zeus» (славься, Зевс) или «Healing Zeus» (исцеляющий Зевс).

9. Исламский Пророк



Согласно исламским трактовкам, Иисус Христос родился от непорочной девы посредством вмешательства Аллаха, но он был всего лишь пророком и посланником, как Адам и Моисей до него. В младенческие годы он разговаривал со своей матерью Марьям на арабском языке. Позже он якобы сказал: «Воистину, я раб Божий. Он дал мне Писание и сделал меня пророком!».

Мусульмане верят, что Иисус творил чудеса, но не верят, что он был Сыном Бога. Бог якобы дал Иисусу книгу под названием Injeel, в которой содержалась божественную мудрость, которую частично до сих пор можно найти в Новом Завете. Тем не менее, мусульмане отвергают Библию, потому что они считают, что слова Injeel были искажены по сравнению с исходным писанием. Мусульмане также не верят, что Иисус умер на кресте или был убит смертными, заявляя, что Аллах вознес его к себе на небеса.

10. Инопланетянин

Существует довольно много теорий, что Иисус Христос является инопланетянином или гибридом инопланетянина и человека. Некоторые ассоциируют Иисуса с Аннунаки — богами и божествами в шумеро-вавилонской мифологии, которых современные теоретики заговора считают инопланетянами с планеты Нибиру.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2348777230755432733/

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