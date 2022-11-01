УКРАИНА СОЗДАЁТ "ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ". ВОЕНКОР НАЗВАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ

Военкор, военный аналитик Юрий Котенок заявил, что русской армии стоит уничтожить предприятия на Украине, где националисты пытаются создать "оружие возмездия".

Военный аналитик Юрий Котенок прокомментировал последние удары русской армии по критической инфраструктуре Украины. По его мнению, разгромить стоило бы и остатки украинского ВПК, где нацисты продолжают создавать оружие.

"В Киеве говорят о неких "сверхмощных беспилотниках", которые смогут действовать на расстоянии в тысячу километров. Впрочем, пока это выглядит чистым фарсом. Но такие разговоры - прямой повод для наших ВКС продолжать наносить точечные удары, в том числе и по ключевым предприятиям ВПК Украины. По тех самым заводам, на которых всё ещё проводятся военные разработки и ремонт техники, пострадавшей в боях…" - заявил Котенок в интервью РИА ФАН.

Сейчас русские ракеты планомерно уничтожают энергетическую структуру Украины. Причём наносятся удары не только по ТЭЦ, вызывая масштабные отключения света и воды, но и по тяговым подстанциям железных дорог. Этот момент важен для приостановки поступления любых грузов как с Запада на Украину, так и из центра страны на фронт в Донбассе. Тепловозами Киев заменить все электрические локомотивы не сможет.

"Думаю, что со временем такая тактика, особенно с наступлением холодов, приведёт к возникновению хаоса в стране. Но тут ничего не поделаешь - украинцы "посеяли ветер, и теперь пожинают бурю", - считает Котенок.

Источник

А вы знали об этом?

Не так давно был представлен велосипед «Paravelo», на котором можно не только ездить со скоростью 25 км./ч., но и летать, преодолевая 40 км. за час и поднимаясь на высоту до 1,2 км. благодаря входящему в конструкцию парашюту. И всё же это не первое подобное устройство в мире.Дерек Пиготт сконструировал свой велосипед-самолет и взлетел на нём 9 ноября 1961 года. Во время пролета ему приходилось интенсивно крутить педали, за счёт чего удалось подняться над землей почти на 2 метра и пролететь 64 метра. Несмотря на не столь уж впечатляющие цифры, именно этот случай правильно рассматривать как первый полет на велосипеде.

Рекомендую также прочесть:

Воззвание к неадекватным сталинистам https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!