Теперь нас трое: как сохранить семью после рождения ребенка?

Первый год после рождения ребенка — серьезное испытание для пары. Мы выяснили у наших экспертов, в чем именно состоит опасность и как ее избежать.

Ожидая появления на свет первенца, мы морально готовимся ко многим сложностям: бессонным ночам, детским капризам и болезням, хронической усталости… Но даже самые дальновидные не предполагают, что счастливейшее событие в жизни пары зачастую становится отправной точкой ее разрушения. Можно ли сохранить отношения, если вас стало трое?

Как сохранить семью? Истории из жизни и комментарий психотерапевта

Многочисленные исследования подтверждают этот парадоксальный тезис: в первый год жизни ребенка значительно понижается удовлетворенность собственным браком. Статистика, представленная в исследовании Денверского университета, ошеломляющая: об этом заявляют 90% пар. Согласно данным исследований, это касается и тех людей, чьи отношения до беременности казались им прекрасными.

Более того, чем выше у мужчины и женщины были ожидания от будущего родительства, тем сложнее они переживают этот период: вместо близости наступает отдаление, вместо взаимопонимания — разногласия по поводу воспитания. Неслучайно по российскому законодательству мужчина не имеет права развестись с женой без ее согласия во время беременности и в первый год жизни ребенка.

Что же происходит с парой после рождения первенца? Психологи выделяют несколько аспектов, в числе которых социальные и культурные установки в обществе, высочайший уровень стресса в первые месяцы после родов, а также гендерные различия в поведении мужчины и женщины в этот период. О каждом из них мы поговорили с экспертами.

Из диады в триаду

«В отношениях мужчины и женщины в этот момент происходят огромные изменения, — объясняет психолог, основатель групповых занятий по подготовке к родам Дарья Уткина. — Их роли кардинально меняются: раньше они были любовниками, а теперь стали молодыми родителями. Эта трансформация требует много времени».

Поначалу это шокирует: вы много лет (или же месяцев) знали друг друга, и вдруг в одно прекрасное утро приходит осознание, что это совсем не тот человек, которого вы клялись любить вечно. Инна Хамитова, системный семейный психотерапевт, считает это вполне естественным процессом: «Родительство поворачивает людей совершенно новой стороной друг к другу. И людям в каком-то смысле надо знакомиться заново, даже если они были вместе 10 лет. И пара либо адаптируется к этим изменениям, либо это начало конца».

Появление ребенка касается не только его мамы и папы, но их родственников и даже друзей

Все семейные и социальные связи претерпевают значительные изменения, и они тоже влияют на отношения внутри пары. «Многое зависит от позиции бабушек и дедушек — как они видят свою роль в воспитании ребенка и насколько это совпадает с ожиданиями его родителей, — комментирует Дарья Уткина. — А в зависимости от того, насколько важна была их социальная активность для папы или для мамы, им легче или труднее адаптироваться к новой жизни. Мы все знаем эти знаменитые разговоры молодых родителей «о детских какашках» — а насколько они вообще вписываются в ваш предыдущий образ жизни?»

Безусловно, все эти процессы индивидуальны и зависят от особенностей личности. «Кроме того, в каждом из нас после рождения ребенка просыпаются определенные внутренние конфликты, связанные с отношениями с собственными родителями, — замечает Инна Хамитова. — И это тоже может провоцировать отдаление между супругами. Но все-таки треугольник — более устойчивая структура, чем диада. И если паре удалось пережить кризисный период, отношения становятся гораздо крепче. Если же пустить эту ситуацию на самотек, в семье возникает та трещина, которая потом может превратиться в пропасть».

Если одному или обоим родителям чересчур сложно изменить свои привычки, ребенок становится катализатором конфликтов, потому что привносит в жизнь такой уровень стресса, что в паре возникают вопросы: готовы ли мы включить этого третьего в наши отношения? Или мы хотим передать его няням и бабушкам, продолжив те отношения, которые были? Или мы понимаем, что дальше строить отношения невозможно?

«Ответить на них удается приблизительно к концу первого года жизни ребенка, ведь именно тогда приходит осознание, что ребенок — это навсегда». Кроме того, существует некий запрос со стороны общества: год дается молодым родителям для адаптации, но по истечении этого срока ожидается, что они начнут вести привычный образ жизни.

Трудно всем

Во время беременности и после родов женщина испытывает колоссальное гормональное потрясение в организме. Каждая мать реагирует на него по-разному: для многих младенец становится тем, что ограждает от внешнего мира, особенно в период грудного вскармливания.

«Кроме биологических факторов, у каждой женщины свой уникальный психологический опыт, — подчеркивает Дарья Уткина. — Для кого-то это двигатель, а для кого-то — причина для депрессии. Но в любом случае это огромная физическая и ментальная работа, а при этом еще есть ребенок, с которым нужно налаживать связь, и партнер, с которым надо строить отношения по-новому».

В этот момент отец также переживает серьезный стресс: готов ли он к такой ответственности, «построил ли он дом и посадил ли дерево». И этот стресс лишь усугубляется завышенными ожиданиями мужчины и женщины от самих себя и друг от друга.

Все забывают про мужчину, который стал папой, а это равноценное событие!

Причем, в отличие от женщины, для которой в культуре есть множество приемов и ритуалов, чтобы адаптироваться к своей новой роли, для мужчины этот процесс может оказаться гораздо сложнее.

«Пусть это лишь символические обряды, но женщину встречают с цветами из роддома, дарят подарки на детские дни рождения и многое другое, — комментирует Дарья Уткина. — Но все забывают про мужчину, который стал папой, а это равноценное событие! Фактически для него нет никакого способа инициации, кроме как пойти с друзьями в бар и напиться. И если он выбрал вместо этого пойти, например, на роды, где центр — женщина, а потом ребенок, то получается, что он пережил огромное потрясение, а оно никак символически не отмечено. Ему приходится опираться не на традиции, а искать для себя новые пути».

В итоге мы видим двух людей, которые не спят ночами, находятся в состоянии сильнейшего стресса и тревоги, у которых есть младенец, который тоже хочет понять, как ему в этом мире жить. Оба партнера испытывают разного рода давление: друг от друга, от родственников, друзей, общества.

Дарья Уткина с тревогой говорит о тренде последних лет: «Сейчас есть некий социальный образец — женщина, которая сразу после родов должна вести тот же образ жизни, что и до беременности. Она работает, ведет светскую жизнь, выглядит стройной и сексуальной — никаких капризов и перемен. Это транслируется из журналов, телевизора, книг и, во-первых, создает для мужчины абсолютно неверную картинку того, как это бывает на самом деле. А во-вторых, оказывает невероятное давление на женщину, которая испытывает удвоенное чувство вины».

Таким образом, женщине отказано в самом главном — почувствовать себя полноценной матерью и спокойно обретать гармонию с собственным ребенком.

Ключи к взаимопониманию

Именно в этой стрессовой точке зарождаются проблемы, которые впоследствии могут привести если не к разрыву отношений, то к серьезному отдалению между партнерами. «Рождение ребенка, как лакмусовая бумажка, выявляет те нерешенные задачи в паре, которые были и до родов, — утверждает Инна Хамитова. — Если партнеры не договорились «на берегу» по поводу своих обязанностей и ролей или просто не создали доверительных отношений, то, когда появляется ребенок и задач становится еще больше, сделать это уже гораздо сложнее».

Этот процесс может принять очень острые формы и перерасти в постоянные скандалы. Первый совет для будущих родителей — серьезно готовиться к рождению ребенка. И не в детском магазине, покупая пинетки, а за столом переговоров, обсуждая все возможные негативные моменты и риски.

«Больше узнавайте про роды и послеродовой период, — советует Дарья Уткина. — Ходите вместе на курсы для беременных, читайте специализированную литературу. Очень важно заранее обсудить, нужна ли вам няня или домработница, какую роль будут играть бабушки и дедушки. И главное, что вы сами ждете друг от друга».

Ключ к взаимопониманию — дать партнеру возможность и время осознать свою новую роль

Рождение ребенка для большинства людей — главное событие в жизни. Но при этом осознание, что эта жизнь уже никогда не будет прежней, приходит к молодым родителям не сразу. По объективным причинам они вынуждены менять свой образ жизни, график, привычки — и для некоторых это становится проблемой. Особенно для мужчин, которые, в отличие от женщин, не наделены от природы гормонами, позволяющими скорее осознать свое родительство. Поэтому им зачастую необходимо больше времени для адаптации, и здесь ключ к взаимопониманию — дать партнеру возможность и время осознать новую роль. Вместо упреков и ультиматумов стоит подробно объяснить, почему новая жизнь требует определенных жертв со стороны обоих родителей.

Физические трудности и гормональный всплеск серьезно влияют на эмоциональное состояние молодой мамы — психологи часто называют его «измененным», подразумевая то, что она может вести себя совершенно иначе, чем до рождения ребенка. Даже самая уравновешенная женщина в одночасье может стать плаксивой и капризной. Многие матери описывают первые месяцы после родов как «черную дыру в сознании, когда ты не отдаешь отчета в своих действиях».

Третий важный шаг — помочь себе восстановиться. «Очень важно говорить про восстановление в ключе своего тела, — объясняет Дарья Уткина. — Заранее найдите для себя какие-то приятные и интересные процедуры, запаситесь контактами консультантов по лактации, массажистов. Запланируйте, как организовать себе возможность восстанавливаться и при этом быть с ребенком».

Психолог считает, что в первую очередь надо решать базовые проблемы — поесть и поспать, а потом уже заниматься отношениями: «Это время, когда у женщины есть одна большая задача — адаптация к ребенку. Хорошо, если ее партнер может взять отпуск в первый месяц после родов, чтобы вдвоем привыкнуть к новым ритмам».

Эмоциональное восстановление напрямую связано с возможностью поделиться с близкими и друзьями переживаниями или вовремя получить их поддержку.

Рассказывая о своих отношениях в первые год-два жизни ребенка, пары часто используют слово «невыносимо». Именно это чувство толкает их к расставанию. Кажется, что терпеть больше невозможно и единственный выход — развод.

«Люди находятся в крайне стрессовом состоянии, — объясняет Дарья Уткина. — И понять в такой ситуации, насколько объективны твои эмоции, очень сложно. Я действительно чувствую это или немного переигрываю? Единственное, что можно контролировать, это наши эмоциональные реакции на события, которые происходят. Только мы сами можем вносить стабильность в ту среду, которая нас окружает».

Четвертый совет — проявлять терпимость к партнеру. Дело в том, что в состоянии «невыносимости» мы адресуем это чувство человеку, который у нас его вызывает. Мы перекладываем на него ответственность за свое состояние, хотя оно возникает просто потому, что в какой-то момент реализуются наши собственные страхи и переживания.

«Но необходимо понимать разницу между «терпеть» и «проявлять терпимость», — предупреждает психолог. — Когда человеку больно, если он зажмурится, то на мгновение станет легче. Но если источник боли не исчезает, то организм погибает. И мы приходим к вопросу: эта ситуация повод для того, чтобы перетерпеть, или для того, чтобы быть терпимее? От чего мне станет легче прямо сейчас и в более широкой перспективе?»

Главный ключ к тому, как сохранить семью, — стремиться к равновесию между родительством и супружеством

Зачастую отдаление в паре возникает потому, что на самых ранних этапах отец чувствует себя выключенным из жизни матери и ребенка. Поэтому важным моментом становится попытка избежать «чувства третьего лишнего». Сегодня папы активно принимают участие в подготовке к родам и даже самих родах. Создается иллюзорное равноправие между родителями, которое тут же разрушается, если женщина кормит грудью.

«Многие папы облегченно вздыхают, когда узнают, что в их отцовские функции не входит кормление по ночам и «усыпление» новорожденного, — успокаивает Дарья Уткина. — Тогда перед мужчиной встает вопрос: а зачем я вообще здесь нужен? Но на самом деле перед ним стоят важнейшие задачи: создавать пространство для того, чтобы женщина спокойно могла ухаживать за ребенком, быть сильным и ответственным, помогать своей партнерше восстановиться после родов. И тогда отец чувствует, что это его роль и она значима, он вдохновляется и не чувствует себя третьим лишним. Нужно только почаще напоминать ему об этом».

И наконец, главный ключ к тому, как сохранить семью, — стремиться к равновесию между родительством и супружеством. «Несмотря на то что вы стали папой и мамой, нельзя забывать, что вы еще и супруги, друзья, любовники, просто близкие люди, — предупреждает Инна Хамитова. — Это отдельная и важная задача — уделять друг другу время и эмоции. Заведите традицию раз в неделю оставлять ребенка бабушке или няне, а самим хотя бы пару часов проводить вдвоем».

Этот тезис подтверждает и исследование Университета Денвера: пары, которые спустя шесть месяцев после рождения ребенка чувствовали себя в большей степени любовниками/партнерами, чем другие опрашиваемые, испытывали в целом гораздо меньший стресс от своего родительства, легче переживали трудности, связанные с появлением младенца в семье. Чем больше мы вкладываемся в наши отношения в этот период, тем лучше он пройдет для всех трех членов семьи.

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