Правда ли, что Китай захватит Сибирь и Дальний Восток?

В последнее время в российском обществе возникают опасения относительно международных отношений России и Китая. Обсуждения часто начинаются с банального недоумения дешевизной продаваемых Россией ресурсов Китаю и заканчиваются предположениями о претензиях Китая к российским территориям в Сибири и на Дальнем Востоке.

Территориальный вопрос России и Китая обсуждается довольно давно, ещё с момента передачи Китаю острова Даманский на реке Уссури в 1991 году.

В 2005 году, после передачи Россией острова Тарабаров, половину острова Большой Уссурийский и остров Большой в Читинской области в дельте реки Амур Китаю, вопрос обострился. И последующее тесное сотрудничество России и Китая в политических, экономических сферах вызывают вопросы среди российского населения.

Подробнее о передаче России своих территорий Китаю и другим государствам мы очень подробно описали в одной из наших предыдущих статей.

Вообще, мифы об угрозе Китая России возникли и сохраняются до сих пор по двум основным причинам.

Население Китайской Народной Республики на порядок больше, чем население Российской Федерации. Точно так же обстоит дело и в соотношении китайской экономике к российской: экономика Китая гораздо более развитая, чем экономика России. Сложившаяся исторически разница в потенциалах вызывает многочисленный вопросы у экспертов, аналитиков, политологов и просто среди неравнодушного населения России, сводящие к тому, "Не подомнёт ли Китай Россию под себя, пользуясь своим экономическим и демографическим превосходящим масштабом?" Сложившаяся исторически разница в потенциалах вызывает многочисленный вопросы у экспертов, аналитиков, политологов и просто среди неравнодушного населения России, сводящие к тому, "Не подомнёт ли Китай Россию под себя, пользуясь своим экономическим и демографическим превосходящим масштабом?"

Рассмотрим миф о том, что Дальний Восток скоро, якобы, будет заселен китайцами, поскольку Дальний Восток — самый наименее плотный регион России (на 1 км² проживает менее 3-х человек) что может оказаться весьма привлекательным местом для китайцев. За последние пару десятилетий из Китая в Россию для временного или постоянного проживания приезжало лишь несколько сотен - несколько десятков тысяч мигрантов из Китая, В то же самое время приезжающие в Россию мигранты из стран бывшего СССР исчислялись десятками-сотнями тысяч человек. Население Дальневосточного Федерального округа (по данным 2020 года) составляет около 8 200 000 человек (за последние несколько лет эта цифра была значительно меньше). Национальный состав Дальнего Востока, согласно последней переписи населения, почти на 79% состоит из русских. Так же, превосходящее над китайцами население Дальнего Востока, составляют якуты, украинцы, корейцы, татары, белорусы, узбеки, армяне и т.д.

Поэтому, миграция китайцев на Дальний Восток, даже десятками тысяч — это ничтожно мало по сравнению с 8-миллионным населением данного федерального округа. Иммиграция китайцев в Россию происходит преимущественно в Москву, Красноярск, Новосибирск, Свердловскую область, Санкт-Петербург, и во многие другие города по всей России. Дальний Восток занимает далеко не первое место среди остальных регионов по численности в нём китайцев. Отчего во внимание, когда говорят про переселенцев в Россию из Китая, берётся именно Дальний Восток, не понятно. Соотношение китайцев к другим национальностям и народностям Дальнего Востока, даже учитывая тот фактор, что иммиграция китайцев в этот регион в последние годы растёт, нельзя отнести их к национальному большинству ДВФО, в отличие от вышеупомянутых национальностей. Но почему-то нигде не слышно о том, что Дальний Восток захватывают украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне или киргизы. Соотношение китайцев к другим народам, проживающим на территории всей Российской Федерации так же крайне низкое.

Тех же китайцев, которые проживают, например, в США, по последним данным — примерно 1,26% от всего населения Штатов в ~ 328 240 000 человек, большая часть из которых проживают в штате Калифорния (почти втрое выше населения китайцев в целом по стране).

Более того, при подсчёте китайцев в России сотрудниками таможенных служб, Росстатом и МВД оказывается, что львиная доля китайцев, в данный момент находящихся в России — это туристы, т.е., китайцы, находящиеся на территории России менее 30 дней. Так же многие китайцы приезжают в Россию учиться. И остальные — работать по найму или вести бизнес.

Россию вообще нельзя отнести к лидерам стран по численности населения в них китайцев-мигрантов, в отличие, например, от Тайланда, где их 14% (при населении Тайланда в почти в 66,5 миллионов человек). Или, например, в Малайзии китайцев 26% (при населении страны в ~ 32 730 000 человек, а в Сингапуре китайцев аж 74,3% (при немногочисленном населении страны в ~ 5 703 600 человек).

Такая картина объясняется весьма просто: территория всех 3-х стран обладает более тёплым климатом, что привлекало китайцев ещё с древности.

Следующий миф связан с тезисом о том, что, мол, ежегодно количество китайцев, приезжающих в Россию, стремительно увеличивается. Служба пограничного контроля заявляет, что за последние 2 года границу России незаконно пересекли около 1 500 000 китайских граждан, однако точных данных об этом нет. Просто сформировалось чёткое убеждение: с каждым годом поток китайцев, переезжающих в Россию, всё увеличивается. Слабость данного мифа заключается как раз в отсутствии этих конкретных цифр.

Если же пристально рассмотреть динамику приезжих китайцев в Россию и уехавших их из России китайцев за последние несколько лет, то становится ясно, что в среднем за последние достаточного много лет Россию покидало примерно столько же китайцев, сколько приезжало в страну. Общий остаток миграции всегда бы незначительный. Бурный рост китайских переселенцев в Россию перекрывается столь же высоким числом убывших.

Это демонстрирует ужесточение миграционной политики России и методике регистрации иностранцев, а так же свидетельствует о развитии торгово-экономических связей Российской Федерации и Китая, и тесном сотрудничестве обеих стран в различных совместных международных вопросах на взаимовыгодных условиях, в связи с чем трансграничное движение усиливается.

Многие не равнодушные жители России так же всерьёз опасаются, что китайцы могут захватить российскую Сибирь из-за того, что Китай страдает от перенаселения и им просто-напросто негде жить, а Сибирь стала бы для китайцев настоящим спасением и в очень скором времени они её оккупируют, возможно, даже и с применением военной силы.

Во-первых, у китайцев есть много весомых причин массово не селиться в Сибири да и на территории всей России. Одна из самых значимых — это неравномерное расселение населения на территории самого Китая.

На карте плотности населения Китая видно, что большинство китайцев проживает в сильно убранизированных районах страны на восточном побережье, а по мере удаления к границам плотность населения сокращается и на окраинах, особенно в западных участках страны, составляет менее 50 человек на 1 км².

У правительства Китая есть как минимум 3 причины заниматься освоением своих, почти пустынных (по китайским меркам) территорий вместо заселения чужих.

Первое.Наличие богатых мало освоенных ресурсов на территории самого Китая.

Второе.Необходимость решения проблем слабой заселённости западных районов Китая.

Третье.Необходимость укрепления геополитического влияния в Средней Азии.

Перед Китаем в принципе стоит такая же проблема, как и перед Россией: необходимость быстрого и эффективного освоения значительной части своих территорий, в которых проживает меньшинство населения.

Соотношение территории России к населению России — это вообще очень интересная тема, о которой мы рассказали в одной из предыдущих наших статей. Вкратце: при территории России в более чем 17 000 000 км², 85% этой территории не пригодно для проживания.

Поэтому перед Россией данная проблема стоит более остро , чем перед Китаем в виду более не равномерного расселения населения России по стране и гораздо большей площади мало освоенных или вообще не освоенных и пока не пригодных для жизни территорий.

В России же, состоящей из 85-ти субъектов, практически 1/10 часто всего населения страны проживает в Москве. Почти 4% численности всего населения проживает в Санкт-Петербурге. Помимо этих самых населённых городов, в России ещё около 15-ти городов-миллионников. И это при населении России всего в 146 810 000 человек. Это может свидетельствовать только о том, что население России распределено очень неравномерно по всей территории страны.

Возникает вполне логичный вопрос: если никакой видимой угрозы России со стороны Китая нет, то почему тогда этот вопрос так яро обсуждается в России в СМИ, среди политиков, журналистов, аналитиков и т.д.?

Причина активного распространения мифов о российско-китайских отношениях под видом неопровержимых фактов связано с тем, что установившиеся с начала XXI века дружеские отношения России и Китая представляют определённую стратегическую угрозу за США и стран Запада в целом. Военный, ресурсный и технологический потенциал России в сочетании с ещё большим потенциалом Китая в данных сферах означает создание мощного союзного симбиоза политического и экономического центра Евразии — серьёзной альтернативы США и Евросоюза.

Поэтому подобные мифы, в которые верят многие уже не сомневаются и ужасаются положением дел и продвигаются в массы, в том числе с помощью прозападных журналистов, политологов и блогеров, которые призваны привести к охлаждению отношений России и Китая. Какие страны на данный момент являются главными геополитическими противниками Российской Федерации и Китайской Народной Республики? США. Объединённая Европа в нынешнем её состоянии не представляют никакой угрозы для США, а Россия и Китай представляют, что на данный момент во внешней политике Соединённых Штатов приоритетным является либо ослабление России, либо ослабление Китая, а лучше обоих стран сразу, ещё лучше — доведённое до вооружённого столкновения друг с другом, в результате которого ослабляется экономика, истощаются человеческие ресурсы и многое другое. Это понимают и в Москве, и в Пекине, поэтому Вашингтону остаётся только натравливать население России и Китая друг на друга. Неизвестно, насколько у Америки получается это в Китае, но вот в России подобным провокациями США заниматься достаточно просто.

Не соответствие сложившихся мифов реальному положению дел относительно китайской угрозы в сторону России однако не дат повод не замечать реально существующие проблемы развития Дальнего Востока. За 30 лет после 1991 года (после распада СССР) регион уменьшился примерно на четверть населения, в основном по причине миграции в западную часть России, чему есть объективные основания:

ощутимая удалённость от Москвы и центральных районов страны

неблагоприятный климат городов Дальневосточного Федерального округа

отсутствие развитой инфраструктура Дальнего Востока и, как следствие, низкая востребованность специалистов на рынке труда

И отток местного населения из городов Дальнего Востока происходит не смотря на стабильный рост регионального ВВП и превосходство подушевного ВРП Дальнего Востока над подушевным ВРП России в целом. При сохранении такой тенденции через 30-40 лет Дальний Восток и так опустеет, безо всякого китайского миграционного захвата, и его дальнейшее развитие потребует гигантских усилий. Так что, прежде всего, денежные вложения должны стать первоочерёдными перед российскими властями. И судя по инициативам власти России последних лет:

строительство космодрома "Восточный" в Амурской области

"Восточный" в Амурской области Поправки в ст. 22 УК РФ, регулирующие добычу янтаря, и предусматривающее уголовное преследование за незаконную добычу янтаря которым богат Дальний Восток

уголовное преследование за незаконную добычу янтаря которым богат Дальний Восток проведение международных мероприятий на Дальнем Востоке