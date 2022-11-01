Топ-10 потенциально паранормальных примеров явления блуждающих огней

Среди множества занимательных вещей, которые делают наш мир таинственным местом, одним из самых интересных является так называемый феномен «блуждающих огней». Эти маленькие шары света, как правило, голубого цвета, появляются в конкретной местности и служат основанием для многих жутких рассказов. Однако это явление отличается от других предполагаемых примеров паранормальной активности тем, что эти огни появляются на достаточно регулярной основе и были сфотографированы, сняты на видео и даже изучены учёными. Таким образом то, что они существуют на самом деле, не вызывает сомнений.



Тем не менее, то, чем они являются - уже совсем другая история. Некоторые утверждают, что они являются проявлениями паранормальной энергии призраков, НЛО или другого рода потусторонних явлений, в то время как более научно-мыслящие люди утверждают, что это либо примеры шаровой молнии, болотного газа или просто ошибочная идентификация света от фар автомобилей или поездов. Некоторые даже предполагают, что блуждающие огни являются побочным продуктом тектоники плит, линий разломов или другой геологической аномалии, что делает их ещё более загадочными. Чем бы они ни являлись, никто не может отрицать их красоту и экзотическую природу, а также тот факт, что они упорно противостоят всяким попыткам объяснить то, чем именно они являются.



Если вы проедете 120 километров к югу от города Литл-Рок (Little Rock) и свернёте на восток на шоссе 67 (Highway 67), вы окажитесь в небольшом городке под названием Гурдон. В этом городке люди часто видят загадочные «призрачные огни», которые то и дело появляются на отрезке железой дороги, находящемся примерно в 3 километрах за пределами города. Эти огни люди видят уже на протяжении более 80 лет. Некоторые утверждают, что они являются призраком человека, который был жестоко убит рядом с железной дорогой ещё в 1931 году. Другие твёрдо уверены, что это призрак работника железной дороги, который упал на рельсы и которому отрезало голову поездом ещё на рубеже веков. Они считают, что огни, на самом деле исходят от его фонаря, который он носит с собой в поисках своей головы. Кстати говоря, именно эта история, по-видимому, служит основой для объяснения многих блуждающих огней во всех штатах США, из чего можно предположить, что это, скорее городская легенда, чем история одного конкретного места.



Тем не менее, более прагматичные люди говорят, что это не что иное, как кристаллы кварца, которые излучают электричество, хотя они и не уверены как и почему это происходит. В любом случае эти огни можно увидеть в особенно тёмные и хмурые ночи, когда «призраки», по-видимому, чаще всего бродят по территории. Теперь у вас есть повод посетить штат Арканзас.



9. Кладбищенские огни города Силвер-Клифф (Silver Cliff), штат Колорадо





Эти бело-голубые огни, размером с серебряный доллар, впервые замеченные в 1882 году, часто появляются и танцуют вокруг надгробий на католическом кладбище, расположенном на окраине этого крошечного городка, находящегося западнее Пуэбло (Pueblo), штат Колорадо. Интересно в этих блуждающих огнях то, что в отличие от многих блуждающих огней, обычно появляющихся поодиночке, эти огни появляются в скоплениях до четырёх-пяти штук за раз. Они также значительно меньше по размеру, чем большинство других блуждающих огней, которые достигают размеров баскетбольного мяча.



Тем не менее, как и в случае подавляющего большинства блуждающих огней, их невозможно поймать, так как они быстро тускнеют и исчезают. Эти огни получили необычно высокий уровень популярности, когда о них написали в статье журнала «Нэшнл Географик» (National Geographic) в номере за август 1969 года. Это придало этим огням своего рода научную значимость. В то время как для их объяснения было выдвинуто огромное количество теорий, ни одна из них не выстояла проверки на прочность, из-за чего на сегодняшний день кладбищенские огни города Силвер-Клифф остаются таким же необъяснимым явлением, каким они были ещё столетие назад.



8. Блуждающие огни индейской резервации Якима (Yakima Indian Reservation), штат Вашингтон



Светящийся бело-оранжевый шар начал попадаться на глаза лесничим и дежурным пожарным в лесу у горного хребта Топпениш Ридж (Toppenish Ridge) ещё в конце 1960-ых годов. Однако местные власти поначалу отмахнулись от сообщений об этом явлении, списав его на игру света. Тем не менее, всё изменилось, когда начальник пожарного управления по имени Билл Фогель (Bill Vogel) не только воочию увидел этот шар, но также смог сделать многочисленные фотографии светящегося шара, в тот время как тот танцевал и носился между деревьев. Самым интересным в этом светящемся шаре было то, что согласно отчёту Фогеля (который смог понаблюдать за этим явлением в бинокль в течение почти 90 минут, прежде чем шар исчез), у него был похожий на мышиный хвост или антенна, которая исходила из его вершины.



Длина этой антенны была равна длине самого шара. Кроме того, она была сегментирована на различные цвета: красный, голубой, зелёный и белый. Цвета постоянно меняли яркость и оттенок, что дало многим повод предположить, что шар был механическим по своей природе, или даже внеземным. В результате он вскоре попал под пристальное внимание сообщества изучающего всё об НЛО. Явление этого блуждающего огня было даже расследовано никем иным, как знаменитым уфологом Дж. Аленном Хинеком (J Allen Hynek), который сделал вывод, что шар был необъяснимым явлением. На сегодняшний день, шар встречается значительно реже. Это позволяет многим предположить, что тот или то, что стояло за таинственным шаром, уже устало от своего маленького эксперимента и решило двигаться вперёд, оставив его в прошлом.



7. Блуждающие огни в долине Хессдален (Hessdalen Lights), Норвегия





Эти странные белые огни, впервые появившиеся в 1981 году, стали периодически показываться в небольшой долине, рядом с городком Хессдален, Норвегия. Огни настолько напугали жителей этой области, что они попытались просить помощи у норвежского правительства. Увы, ни один из высокопоставленных лиц в правительстве не захотел ничего делать по этому поводу. Это привело к тому, что несколько исследователей организовали своё собственное научное исследование явления, которое они окрестили «Проектом Хессдален» (Hessdalen Project). Исследование оказалось успешным, как во многих подобных случаях и всего за один месяц в 1984 году учёным удалось наблюдать таинственные огни не менее 53 раз, благодаря чему это явление стало одним из самых хорошо зарегистрированных наукой явлений блуждающих огней. Эти блуждающие огни появляются в долине Хессдален и по сей день, тем не менее, частота их появления значительно снизилась. В любом случае, автоматическая измерительная станция, установленная в долине в августе 1998 года, всё равно ежегодно регистрирует до 20 случаев появления этих блуждающих огней.



6. Блуждающие огни Хорнета (Hornet Spook Light), Хорнет, штат Миссури







Если вы проделаете небольшое расстояние к западу от города Джоплин (Joplin), штат Миссури по межштатной автомагистрали I-44 (Interstate 44), вам удастся увидеть одни из самых постоянных и необычных блуждающих огней, огни Хорнета. Эти блуждающие огни не только появляются с определённой частотой, но они также удивительны потому, что они меняют цвет, разделяются на несколько огней из одного шара и даже оставляют за собой фосфоресцирующий след. Они были тщательно изучены и сфотографированы с момента их первого появления в 1881 году. Все попытки списать их на болотный газ, светящуюся плесень, положительное тлеющее свечение, шаровую молнию, оптические иллюзии, вызванные фарами автомобилей с межштатной автомагистрали I-44 и огни, отражающиеся от водонапорной башни находящейся вдалеке, оказались безуспешными. Поэтому сегодня эти таинственные огни остаются настолько же необъяснимыми, насколько они были в момент их первого обнаружения.





Одним из наиболее распространённых и романтических метафизических объяснений является то, что блуждающие огни являются воплощением духа храброго Куапоу (Quapaw) и его невесты, которые спрыгнули с близлежащего утёса и разбились насмерть, чтобы избежать наказания вождя своего племени, который запретил этот брак. С другой стороны, огни могут быть всего лишь непоседливыми светлячками.



5. Блуждающие огни залива Шалёр (Fireship of Baie des Chaleurs), Залив Шалёр (Chaleur Bay), провинция Ньюфаундленд и Лабрадор (Newfoundland & Labrador), Канада





Вместо того чтобы появляться в виде шара или просто огонька, это яркое свечение появляется в виде арки, причём некоторые люди утверждают, что свечение принимает форму горящей трёхмачтовой шхуны 18-ого века, что делает это явление полноценным кораблём-призраком. Исходя из того, что эти блуждающие огни появляются обычно прямо перед началом шторма, некоторые люди предполагают, что явление может быть связано с увеличением статического электричества в воздухе, а не с паранормальными явлениями. Кроме того, выдвигались и другие теории, варьирующие от гниющей растительности до подводных выбросов природного газа.



С другой стороны, возможно, эти огни каким-то образом связаны с малоизвестной морской битвой между французскими и британскими эскадрами, которая произошла недалеко от залива Шалёр приблизительно в 1760-ом году. Схватка не только окончилась поражением Франции, но один из небольших французских военных кораблей также мог в процессе стать основой появления сверхъестественной проекции.



4. Лонгдендэйльские Огни (Longdendale Lights), графство Дербишир (Derbyshire), Англия





Если определённая местность в течение многих веков известна местному населению как «долина призраков», то можно практически с уверенностью сказать, что там происходит что-то неладное. И случай этой причудливой отдалённой долины, расположенной на севере Англии, является именно таким. Эти жуткие мерцающие огни, также известные как «Костёр Дьявола» (The Devil’s Bonfire), появлялись перед местными жителями в течение многих столетий. Их пытались объяснить чем угодно, от фей и ведьм до призраков римских солдат с факелами в руках. Сообщения об этих блуждающих огнях появлялись настолько часто, что команды горных спасателей прибывали на целый ряд вызовов, когда об огнях и «искрах» сообщали в полицию. Однако, когда они начинали приближаться к огням, те тускнели и исчезали. Именно эти блуждающие огни также уникальны тем, что являются одними из самых старых известных блуждающих огней в мире и сообщения о них впервые появились ещё в период средневековья. На самом деле, сообщения о них поступают уже настолько давно, что полиция больше не посылает в эту область спасательные команды, если только они не сочтут, что человек действительно увидел настоящее пламя от горящего огня, который нужно потушить.



3. Огненные шары Наг (Naga Fireballs), Река Меконг (Mekong River), Таиланд







Каждый год приблизительно от 200 до 800 огненных шаров можно увидеть на отрезке реки Меконг длиной в 96 километров между Таиландом и Лаосом, обычно в поздние месяцы осени, и особенно в октябре во время полнолуния. В соответствии с местным поверьем эти шары выпускаются Нагом, змеем из буддисткой легенды. Тем не менее, наука естественно отвергает подобные утверждения, предпочитая более прагматичные объяснения, такие как природные фосген и метан, поднимающиеся со дна реки. В любом случае, огненные шары обычно появляются вскоре после заката и за ними часто наблюдают тысячи людей каждый год, что делает эти шары самым наблюдаемым явлением блуждающих огней на планете.



2. Блуждающие огни Пикленда (Peakland Spooklights), Национальный парк Пик-Дистрикт (Peak District National Park), графство Дербишир, Англия





Учёные уже давно считают блуждающие огни Пикленда хрестоматийным примером болотных огней (побочным продуктом метана, образующимся в результате гниения растительности и останков животных, который поднимается в виде пузырей на болотах и который при поджигании даёт мелкие огоньки, которые легко и бесшумно двигаются). Однако в ходе исследований, проведённых в 1980 году профессором из университета Лестера (Leicester University), профессор не смог воспроизвести эти блуждающие огни с помощью метана, фосфороводорода или любого другого вещества из тех, которые, по мнению учёных, содержатся в супе химических веществ в болотах, где встречаются эти огни. Ещё хуже было то, что он так и не смог определить источник зажигания. Данные результаты привели его к выводу, что эти огни не являлись продуктом болотного газа. Он определил, что блуждающие огни также не появлялись в результате других природных электрических явлений, таких как огни святого Эльма (St Elmo’s fire), шаровая молния и светящиеся насекомые.



Данный вывод позволил некоторым людям предположить, что блуждающие огни, которые зачастую двигаются целесообразным или даже игривым образом, контролируются своего рода зарождающимся разумом или реагируют на тонкие изменения в воздухе, магнитном поле или окружающей среде. Как бы то ни было, сообщения об этих блуждающих огнях появляются вплоть до сегодняшнего дня и эти огни продолжают противостоять любому простому научному объяснению.



1. Огни Коричневой Горы (Brown Mountain Lights), Округ Берк (Burke County), штат Северная Каролина







Эти красноватые шары света, впервые замеченные местными поселенцами в восемнадцатом веке, встречались тысячам людей на протяжении многих лет и считаются, пожалуй, самыми известными блуждающими огнями в мире. Они были настолько известными, что их даже исследовала Геологическая служба США (US Geological Survey) ещё в 1922 году. В результате исследования было установлено, что за огни были ошибочно приняты автомобильные или железнодорожные фонари, пожары или обычные стационарные светильники.



Однако довольно занимательным является тот факт, что вскоре после составления отчёта обширное наводнение затопило эту область и размыло ряд железных дорог и автодорожных мостов, перекрыв, таким образом, путь в эту область и уничтожив все источники света (за исключением костров под открытым небом, таких, которые обычно делали контрабандисты спирта). Вы угадали: даже после этого блуждающие огни продолжали появляться, что заставило многих людей усомниться в надёжности оценки Геологической службы США. На эти блуждающие огни можно посмотреть и в настоящее время. Более того, специально для этой цели на шоссе 181 (Highway 181) около города Моргантаун (Morgantown) была установлена наблюдательная платформа. Самым лучшим временем для наблюдения за блуждающими огнями, по сообщениям, является период с сентября по начало ноября, на случай если вы планируете отправиться в поездку в эту местность в ближайшее время.

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А вы знали об этом?

Осенью 1190 года крестоносцы подобрались к Криту, захватив остров, а потом двинулись на крепость Акру. Саладин же в свое время окружил крестоносцев. У них возникла дилемма: они не могли ни штурмовать крепость из-за неприкрытого тыла, и не могли удалиться из города, чтобы войско Саладина соединилось с оборонявшими Акру. Конечно, крепость была взята хитростью. Ричард Первый решил запустить в крепость глиняные горшки с пчелами. Они-то и победили оборонявшихся, покусав их. Вскоре им пришлось сдать крепость европейцам.Но этот поход все равно оказался неудачным. Европейцы так и не смогли взять Иерусалим из-за разногласий. Заключив мирный договор с Саладином, они стали уплывать к себе на родину.

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