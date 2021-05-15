13 роковых ошибок в истории, которые дорого обошлись человечеству

Одни из самых ужасных катастроф в истории являются результатом, казалось бы, безобидных человеческих ошибок. Опечатка, погрешность в дизайне или небольшая небрежность могут привести к потере целого состояния, не говоря уже о людских жертвах и экологических последствиях.

Ниже представлены тринадцать самых дорогих ошибок в истории.

1. Взрыв «Ариана-5»: колоссальная потеря из-за ошибки программирования

Ракета «Ариан-5», орбитальная спутниковая геостационарная пусковая установка Европейского космического агентства (ЕКА), была разработана в 1995 году для замены «Ариана-4». После нескольких месяцев подготовки и контрольных испытаний её первый полёт закончился неудачей. Ракета взорвалась всего через 36,7 секунды после запуска. Более 500 миллионов долларов было потеряно из-за ошибки программирования.

2. Гибель «Титаника»



Гибель «Титаника» – одна из самых катастрофических морских ошибок в истории. Судно, принадлежавшее компании White Star Line, было построено архитекторами Томасом Эндрюсом и Александром Монтгомери Карлайлом в 1912 году. 14 апреля того же года, через четыре дня после выхода из порта, оно потерпело крушение в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом. В результате катастрофы погибло около 1500 человек.

3. Гитлер

Финансовые потери оценили в 7,5 миллиона долларов – или около 175 миллионов долларов в настоящее время.



В 1914 году Генри Танди, который служил в рядах британской армии во время Первой мировой войны, нашёл в канаве раненого и безоружного немецкого солдата. Совесть не позволила ему застрелить его хладнокровным образом. Таким образом, он пощадил жизнь Адольфа Гитлера.

4. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд: самая страшная ядерная катастрофа в Соединённых Штатах



В 1978 году атомная электростанция Три-Майл-Айленд, расположенная в штате Пенсильвания, стала местом самой страшной ядерной катастрофы в Соединённых Штатах. В ночь на 28 марта в результате механических неисправностей, человеческого фактора и погрешностей в дизайне ядро второго реактора расплавилось и высвободило радиоактивные газы в окружающую среду. По мнению Международного агентства по атомной энергии, эта катастрофа стала поворотным моментом в истории мирового сектора ядерной промышленности. После аварии Соединённые Штаты отказались от строительства новых атомных электростанций.

5. SNCF и негабаритные поезда



В 2014 году Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), национальная железнодорожная компания Франции, и Réseau Ferré de France (RFF) навлекли на себя гнев политического мира. Чтобы разместить большее число пассажиров и предоставить им больше места, SNCF заказала 340 поездов, которые оказались слишком широкими, чтобы пройти через некоторые французские станции. Таким образом, компания была вынуждена потратить 50 миллионов евро, чтобы переделать в экстренном порядке 1300 платформ.

6. Заблудившийся охотник спровоцировал один из самых больших лесных пожаров в Калифорнии



В 2003 году 34-летний охотник заблудился в лесу в округе Сан-Диего (штат Калифорния) и разжёг костёр, чтобы получить помощь. Он потерял контроль над огнём, ввиду чего начался один из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии. «Кедровый пожар» привёл к потере 1,2 миллиарда долларов, уничтожил более 110 500 гектаров леса, разрушил 2820 зданий и стал причиной гибели 15 человек, включая одного пожарного. Виновник был приговорён к 960 часам общественных работ, а также штрафу в размере 9000 долларов.

7. Типографическая ошибка, которая стоила 225 миллионов долларов



Типографская ошибка обошлась японской компании Mizuho Securities в 225 миллионов долларов. 8 декабря 2005 года бренд издал приказ о продаже 610 000 акций по одной иене за штуку. На самом деле они планировали продать одну акцию J-Com за 610 000 иен (около 5000 евро) на Токийской фондовой бирже.

8. Взрыв на нефтедобывающей платформе Piper Alpha из-за клапана



Взрыв и пожар на платформе Piper Alpha – самая смертоносная авария в истории нефтедобычи. Эта катастрофа произошла в ночь на среду, 6 июля 1988 года; она была вызвана несущественной технической неисправностью и ошибкой связи. В результате взрыва погибли 167 человек, а ремонт обошёлся в 3,4 миллиарда долларов.

9. Пьяный капитан нефтяного танкера спровоцировал экологическую катастрофу на Аляске



В 1989 году нефтяной танкер Exxon-Valdez стал причиной худшего разлива нефти в истории с точки зрения ущерба, нанесённого окружающей среде. Тогда он перевозил 180 000 тонн нефти брутто. В результате аварии было повреждено 11 из 13 цистерн, находившихся на борту, и в воду вылилось 40 000 тонн сырой нефти. Это привело к загрязнению 800 км побережья и гибели 300 000 птиц. Нефтяная группа ExxonMobil потратила более 3,4 миллиарда долларов на очистку побережья и морского дна, выплату компенсаций более чем 30 000 рыбакам и судебные разбирательства. Следствие установило, что капитан танкера в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

10. Операция «Росарио»



Представьте себе, что вы диктатор, который жаждет вернуть поддержку своего населения с помощью мощного патриотического импульса. В нескольких километрах от вашего побережья есть очень маленький остров, где овец больше, чем людей; до того как попасть под британское правление, он принадлежал вам. Этот остров почти не охраняется. Что делать? Вы посылаете свои войска, чтобы вторгнуться на него, думая, что Великобритания, которая находится на другом конце мира, вряд ли станет вмешиваться. Фолклендская война, которую Аргентина проиграла, в конечном итоге обошлась стране в 850 миллионов долларов и 700 погибших солдат.

11. Чернобыльская катастрофа



26 апреля 1986 года взорвался четвёртый реактор Чернобыльской АЭС. Причина? Инженеры, которые пытались провести эксперимент на станции, несмотря на запреты. Ошибка в расчётах привела к сильному взрыву, за которым последовал пожар. Радиоактивные вещества, попавшие в атмосферу, повлияли на здоровье миллионов людей. В декабре 2009 года было подсчитано, что со взрывом на Чернобыльской АЭС связано около 985 000 смертей.

12. Падение многоквартирного дома Lotus Riverside



27 июня 2009 года в 5:40 утра одно из одиннадцати зданий комплекса Lotus Riverside рухнуло в Шанхае, Китай. Расследование показало, что одна сторона дома была построена на холме высотой 10 метров, а другая – там, где находилась подземная парковка – на глубине 4,6 метра. Таким образом, были нарушены правила безопасности при рытье фундамента, что привело к обрушению тринадцатиэтажного здания. В результате этого несчастного случая один человек погиб. Шанхайский суд приговорил шестерых чиновников, виновных в трагедии, к тюремному заключению сроком до пяти лет.

13. Продажа Аляски



В 1867 году Россия продала Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов. Столкнувшись с серьёзными финансовыми проблемами и опасаясь потерять колонии без какой-либо компенсации, царь Александр II решил избавиться от североамериканских территорий, которые в то время не приносили особой прибыли. Никто тогда и представить себе не мог, какое выгодное приобретение сделали США. Аляска богата природными ресурсами, такими как золото и нефть. По оценкам экономистов, запасы нефти и газа оцениваются в 200 миллиардов долларов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2214454728780155511/

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