Гавайи, Сомали, Калифорния: земли, которые когда-то были русскими

Пожалуй, всем хорошо известен факт, что Аляска когда-то была колонией Российской империи. Но, помимо этой территории, русские имели колонии и в других местах. На восточном побережье Африки когда-то находилась Русская Москва, а на Гавайях текла река Дон. Какая еще земля носила название русской – далее в обзоре.









Гавайи







Первое прямое знакомство русских с Гавайями произошло в июне 1804 года, когда корабли «Надежда» и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского зашли в архипелаг в рамках своего кругосветного путешествия. Русские поладили с местными жителями, а капитаны кораблей в своих последующих наблюдениях выразили мысль, что острова могли бы стать хорошей продовольственной базой для Камчатки и Русской Америки.



В 1815 году произошел более тесный контакт с аборигенами Гавайев. Российско-Американская компания (РАК), в ведомстве которой находилась Камчатка и Аляска, заключила соглашение с вождем острова Каукаи. Согласно договору, часть Гавайских островов находилась под протекторатом Российской империи. Заведовал экспедицией немец Георг Антон Шеффер (русские называли его Егором Николаевичем).







Национальный исторический парк Russian Fort Elisabeth.



Через пару лет на территории острова было построено три крепости, получившие названия в честь Александра I, его супруги Елизаветы и полководца Барклая-де-Толли. На сегодняшний день можно отыскать только развалины фундамента Елизаветинской крепости.









Фото для заявки на паспорт для русской пары Шустовых. Гавайи, 1917 год.



Русские переименовали реку Ханапепе в Дон, а вождям были даны фамилии Воронцов и Платов. Но Гавайям не суждено было стать русскими, т. к. правительство не оценило нового приобретения, посчитав, что новые владения принесут государству лишь убытки. Американцы, в свою очередь, активно стали выживать с островов оставшихся русских колонистов. В селении Ваимеа они попытались спустить российский флаг, но этому помешали гавайские воины. К середине 1817 года все русские покинули острова из-за случившегося вооруженного конфликта.

Форт-Росс (Калифорния)







Памятная надпись Fort Ross.



Весной 1812 года в 80 км от Сан-Франциско было основано российское поселение. 25 русских колонистов и 90 алеутов построили укрепленную крепость Форт-Росс. Тогда Калифорния принадлежала испанцам, а хозяевами земель, где обосновались русские, считались индейцы племени кашайа-помо. Место для крепости было куплено за три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько пар ниток бус.







Форт-Росс. Реконструкция.



Ближайшая к форту река была названа Славянка (сегодня это Russian river). Как ни странно, но крепость ни разу не подвергалась нападению со стороны испанцев и индейцев. Поселенцы разбили сады и выращивали скот. Также производили множество товаров для собственных нужд, и даже строили небольшие корабли (бриги и шхуны). В конце концов Форт-Росс объявили убыточным для Российско-Американской компании. В 1841 году крепость была продана американскому предпринимателю Джону Саттеру.

Французское Сомали (Джибути)







Казаки в Африке.



В 1888 году в христианскую Абиссинию (Эфиопию) из Одессы отправился корабль. На его борту находилась духовная миссия и сопровождавшие ее 150 терских добровольцев под командованием авантюриста Николая Ашинова. За несколько лет до этого Ашинов уже был в Абиссинии, представляясь посланником российского императора.



6 января 1889 года отряд Ашинова высадился во Французском Сомали (Джибути). Местные власти считали, что он отправляется в Абиссинию и не предприняли никаких действий. Однако казаки не последовали по заявленному маршруту, а стали обосновываться в заброшенном египетском форте Сагалло, находившемся официально на французской территории. Ашинов переименовал форт в Новую Москву и самовольно объявил территорию в 100 верст вглубь материка российской.



Французы потребовали освободить форт, но безуспешно. Чтобы не привести к международному конфликту, между Парижем и Петербургом началась переписка. Император Александр III очень резко отреагировал на действия авантюриста и дал добро на его выдворение. После того, как Ашинов снова отказался сдать крепость, французы начали обстрел. Казакам пришлось сдаться.

Йевер (Германия)







Небольшой немецкий городок Йевер когда-то называли территорией российской империи. Начиная с XVII века он находился во владении Анхальт-Цербстких князей. Когда же в 1793 году последний князь умер, то город унаследовала София Августа Фредерика, более известная как императрица Екатерина II Великая. Йевер был объявлен частью Российской империи. В 1807 году город занял Наполеон, но в 1813-м Йевер снова стал российским. И, наконец, в 1818 году император Александр I отдал его во владение немецким герцогам Ольденбургам.



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