Почему собаки облизывают людей

Собаки – удивительные создания, они наделены отменным интеллектом, склонны к проявлению эмоций, проявляют индивидуальный характер, умеют грустить, обижаться, радоваться и непременно нуждаются в любви. Но есть некоторые моменты в поведении четвероногих зверьков, которые требуют дополнительного объяснения, например, вопрос – почему собака облизывает своего хозяина?

В этой статье мы остановимся на этой теме подробно, узнаем, зачем собака лижет человека и что ею движет в этот момент.

Собака лижет хозяина, потому что любит

Человек может выражать чувства к другим словами, у животных такой способности нет. Собачки пользуются другими способами общения – лай, прикосновения и, конечно, облизывания. Мать постоянно облизывает своих детенышей, пока они питаются грудным молоком. Так она поддерживает чистоту малышей, а также дает им понять, что они не одни. Когда щенок подрастает, он продолжает пользоваться маминым способом общения, облизывает ее мордочку или лапки, чтобы сказать, что хочет кушать или нуждается в ее ласке.

Когда же взрослая собака разлучается с мамой и попадает в дом к новым хозяевам, сформировавшиеся привычки остаются. Для малыша его владелец – самый важный человек, от которого зависит, будет ли он накормлен, будет ли ему тепло и комфортно.

Просьба о помощи, стресс

Как и в детстве, собака облизывает человека, чтобы высказать потребности, выразить свою преданность, любовь, радость от вашего прихода. Для четвероного питомца вы – целая вселенная, объект заботы, наставник и вожак одновременно. Есть еще одно мнение, почему собака вылизывает хозяина – на языке песика расположены рецепторы, регулярное вылизывание дает ему возможность понять, где вы были, чем от вас пахнет, как вы себя чувствуете.

Не всегда «собачьи поцелуи» – выражение положительных эмоций, в некоторых случаях, это явный сигнал того, что песик нуждается в вашей помощи или испытывает негативные эмоции.

Собака неистово облизывает языком человека, когда:

нуждается в его внимании;

испугана;

наказана;

обижена, взволнована;

плохо себя чувствует и т.д.

Облизывание может сопровождаться жалобным поскуливанием, пес поджимает хвост, передвигается, ползком, пытается забраться в кровать к хозяину, ведет себя беспокойно и шумно. Постарайтесь успокоить животное, дайте понять, что вы рядом и не дадите его в обиду.

Чувство собственничества

Еще одна распространенная причина, поясняющая, почему собака лижет хозяина – желание обладать своим владельцем целиком и полностью. Лизнув лицо или руку человека, песик ставит определенную метку, оставляет уникальный запах, заявляя, что вы принадлежите только ему.

Если при этом животное обтирается об ноги, это говорит о ревности, любимец опасается, что на вас кто-то еще претендует. Причем, это не обязательно может быть другой питомец, а например, жених, подруга, мама и т.д.

Посторонний запах

Собаки обладают отменным нюхом, различают до двух миллионов запахов. За день человек контактирует с огромным количеством вещей, предметов, если какой-то из посторонних ароматов не понравится собачке, она будет всеми силами стараться избавиться от него с помощью облизывания.

Разрешите собачке вас защитить, для нее это крайне важно. Ей важно понимать, что вы до сих являетесь вожаком ее стаи, никуда не уйдете, враги не найдут вас по приобретенному «ужасному» на ее взгляд запаху.

Любимец хочет играть

Щенки и молодые собачки – подвижные, коммуникабельные, игривые животные, с удовольствием бегают за мячом, резвятся с игрушками. Если питомец хочет поиграть, он всячески будет сигнализировать об этом, в том числе облизыванием. Чтобы удовлетворить потребность питомца, важно следить затем, чтобы у него были любимые игрушки, которые можно облизывать, например:

Поначалу собачка просит играться с ней, приглашая в игру хозяев, гостей дома, особенный интерес в этом вопросе вызывают дети. Игрушка с приятной мягкой текстурой – собственность собаки, поэтому пахнуть она должна соответственно.

Собака лижет, когда хочет помочь

Четвероногие друзья человека – знатные лекари. Часто встречаются истории о том, что питомцы проявляют повышенный интерес к больным частям тела, ложатся на них и подолгу вылизывают. Даже, если на ноге, руке или любой другой области нет видимых повреждений, пес старается убрать боль, чувствуя ее изнутри.

Почему собака лижет человека? Некоторые породы действуют инстинктивно, например, ньюфаундленды. Так они лишний раз убеждаются, что хозяин в полном здравии, у него прощупывается пульс, он шевелится. В критических ситуациях собаки-спасатели подключают к вылизыванию мощные удары лапами, которые заставляют человека задышать, прийти в сознание.

Пес хочет быть полезным

Собаки – яркие представители эмпатов, они чувствуют ваше эмоциональное состояние, настроение, способны переживать, сочувствовать и утешать. Если хозяин расстроен, печальное событие довело до слез, пес сядет рядом и будет «целовать» ваше лицо, осушая его от слез.

Если вам страшно, вы чувствуете себя беззащитным, напуганным, реакция пса не заставит себя долго ждать. Животное проявит свое бесстрашие, станет на вашу защиту, носом раздвинет пальцы рук, чтобы добраться до ваших глаз, рук.

Почему собака лижет ноги хозяину

Если любимец предпочитает облизывать только ваши конечности, этому есть несколько объяснений: соли в организме собачки. Если в желудочном соке пса натрий и хлор вырабатывается в недостаточном количестве, нарушается процесс переваривания пищи. Чтобы восполнить недостающее количество минеральных вещество, животное пытается получить их извне.

Страх. Если животное напугано, чувствует себя виноватым, то скорее всего, будет стараться загладить свою вину робкими касаниями.

Наличие ран на ногах. Четвероногий целитель будет стараться использовать самое ценное, что у него есть – слюну, чтобы как можно быстрее заживить порезы, царапины.

Не стоит ругать песика за настойчивое проявление нежности, его намерения благие. Важно, чтобы облизывание лица, ног или рук не вошло в привычку, только в таком случае необходимо предпринимать методы борьбы.

Что делать, если собака постоянно лижет хозяина

Если пес вылизывает вас слишком часто, это вызывает раздражение или на излишнюю нежность жалуются гости, требуется прибегнуть к коррекции поведения.

Ни в коем случае не ругайте и не наказывайте малыша, помните о том, что он желает вам добра. Попробуйте действенные методы:

Смените крем для рук или лосьон для тела. Собачки не любят аромат цитрусовых, и вряд ли с прежним удовольствием будут вылизывать вас. Кардинальная мера – натуральный лимонный сок или острый соус, который крайне не любят животные.

Игнорируйте действия пса. Если питомец лижет вас во время того, как вы его гладите, немедленно прекратите ласки. Если это не помогло, уйдите в другую комнату, громко скажите «Фу». Придерживайтесь такой тактики поведения каждый раз, когда инцидент повторяется, со временем пагубная привычка пропадет.

Хвалите собачку за хорошее поведение. Частая причина, почему собака лижет человека – желание добиться вашего внимания. Не лишайте его такого удовольствия, играйте с ним чаще, гладьте, разрешите полежать вечером рядом.

Придерживайтесь последовательности – если решили отучать от «собачьих поцелуев», не меняйте своего решения, попросите других членов семьи вас поддержать в переобучении.

Позаботьтесь о том, чтобы питомец тратил достаточное количество энергии, больше времени проводите с собакой на улице, поощряйте бег и подвижные игры.

Теперь вы знает, почему собака лижет своего владельца. Не стоит ругать щенка за неудобное поведение, старайтесь быть корректными и терпеливыми. По мере взросления животное научится вести себя правильно, избавится от неприятной привычки.

Если собака постоянно лижет хозяина, привычка появилась внезапно и не поддается коррекции, следует показать малыша ветеринару. Возможно, здесь кроется более серьезная причина, требующая медицинской помощи.

Источник : https://magizoo.ru/stati/sobaki/pochemu-sobaki-oblizyvayut-l...

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