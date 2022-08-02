Ганг. 3.5 млн индийцев ежегодно умирают от инфекций после купания в реке

Священная для каждого индийца река способна повергнуть в тихий ужас любого европейца. Беря начало с ледников Гималай она на протяжении 2500 км впитывает в себя все отходы жизнедеятельности более чем 500 млн человек. Помимо промышленных сбросов мусора, в нее отправляются трупы людей и животных.

верхнее течение Ганга

В реку сваливается все что только можно. Отходы скотобоен, деревопереработки, текстильной промышленности, сахарных заводов. Про очистку сточных городских вод тоже никто не задумывается. Павшие животные тоже отправляются в реку.

Река превращается в огромный резервуар отходов которые в нем гниют и разлагаются. Что совершенно не мешает купаться в реке свыше 700 млн человек. 3.5 млн при этом умирает подхватив инфекции. Ведь ее еще и пьют!

Купание в Ганге.

Традиционное "захоронение" покойных подразумевает их сжигание и развеивание пепла над рекой. Вот только высокая стоимость дров не позволяет провести качественное сжигание, поэтому бедняки спалив охапку хвороста на своих усопших, отправляют в реку практически целый труп. Он и плавает потихоньку по реке. Или к берегу прибьется и лежит себе, никого не трогает.

на берегах Ганга.

Но при всем этом, воды Ганга имеют способность к самоочищению.

Бактериофаги содержащиеся в воде уничтожают опасные бактерии не давая им размножится больше определенного уровня. Малоизученным остается и способность реки удерживать кислород. И самое удивительное - риск масштабной эпидемии холеры или дизентерии даже снизился. О это никак не связано с озабоченностью властей над вопросом экологии.

Тех же кто рискнул окунуться в воды Ганга уже ничем не испугать.

Чистит зубы.

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А вы знали об этом?

Александр I назначил Армана Эммануила Ришелье, который был прапраправнучатым племянником известного кардинала Ришелье, на должность градоначальника Одессы. В результате Одесса сделала такие успехи за десятилетие, как ни одна страна в мире". Доход города был увеличен в 25 раз, в Одессе отсутствовала коррупция, улицы были безопасны и чисты. Жители Одессы благодарили герцога Ришелье, и когда тот решил вернуться во Францию после падения Наполеона Бонапарта, то несли его на руках.Правда, с женой у Армана не сложилось и в свадебное путешествие по Франции и Швейцарии герцог Ришелье отправился без жены, поскольку у неё был большой горб.Что поделаешь , брак был формальным, поскольку в XVIII веке союзы среди высшей аристократии заключались не по любви, а по выгоде!

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истит зубы.