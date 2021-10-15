Топ-10 Страшных историй о пауках

Пауки, вне всякого сомнения — довольно занимательные существа. Мы все можем полюбоваться на их удивительные паутины, и даже люди, страдающие арахнофобией, могут оценить то, как они держат комаров под контролем, но независимо от того, сколько раз мы говорим себе, что пауки полезные существа, в глубине души мы знаем, что они являются монстрами из ада. В одном только западном обществе, 55 процентов женщин и 18 процентов мужчин боятся пауков. Даже мастер ужаса, Стивен Кинг, думает, что они супер-жуткие. Учитывая, что арахнофобия настолько широко распространена, совсем не удивительно, что мир полон страшных историй о пауках, которые включают в себя как факты, так и вымысел. Их можно найти в древней мифологии, городских легендах и газетах по всему миру.



10. Райко и Цутигумо (Raiko And The Tsuchigumo)





Пауков можно найти в древних легендах по всему миру от мифов навахо о Бабушке-Паучихе (Grandmother Spider) до западноафриканских преданий об Ананси (Anansi), боге трикстере. По большей части, эти сказания вполне положительные, но вот японцы, по-видимому, совсем не жалуют наших восьминогих друзей. Взять, например Цутигумо, ужасного паука с жаждой к человеческой крови. Его можно найти в древних свитках, в пьесах, и в произведениях искусства, и, как правило, против него выступает Райко, легендарный самурай 10 и 11 веков.





Существует несколько вариантов на легенды о Цутигумо, но согласно одному из них, Райко и его слуга гнались за летающим черепом (потому что еще вы бы cделали с летающим черепом?), когда они обнаружили красивую женщину прячущейся в пещере. Ведомые похотью, они последовали за ней в глубину пещеры, и Райко обнаружил, что попал в паутину. Поняв, что это ловушка, слуга опомнился от заклинания и набросился с мечом на женщину. Она поспешила прочь, оставляя за собой следы белой крови, и когда два самурая снова нашли её, они увидели вместо неё гигантского паука корчащегося от боли. После того, как слуга отрезал ей голову, на пол вывалились тысячи черепов, за которыми последовали пауки размером с детей. В других рассказах, Цутигумо был слугой или монахом, но каждый раз самурай раздавливал его - что и должно произойти со всеми пауками-демонами.



9. Пауки в небе





Ранее в этом году граждане муниципалитета Санту-Антониу-да-Платина (Santo Antonio da Platina), в Бразилии проснулись и обнаружили небо, полное пауков. Они кишели на телефонных столбах и сновали с одного провода на другой, заставляя всех рациональных людей в ужасе искать укрытие. Эти крошечные ужасы были представителями вида Anelosimus Eximus, редкого вида социальных пауков, которые собираются в группы, численностью до 50 000 особей, что слишком много для любого места. К сожалению, скопления пауков не ограничиваются только одной страной.





В начале 2012 года австралийский город Уогга-Уогга (Wagga Wagga) также стал местом вторжения пауков. Когда наводнение вынудило 8 000 людей покинуть свои дома, оно также заставило миллионы пауков-волков перебраться на деревья и в поля, окружающие город, где они покрыли всё что было в поле зрения своей паутиной. Однако эти пауки обычно не плетут паутины. Они плавают по воздуху - бросая свою нить в воздух и путешествия вместе с ветром. Ветер переносит их от воды к цивилизации к большому ужасу тех австралийцев, которые страдают арахнофобией.



8. Ужасные туалетные пауки





В 2003 году тревожное электронное письмо начало появляться в электронных почтовых ящиках людей. Письмо гласило, что три женщины из штата Флорида умерли при загадочных обстоятельствах в течение пяти дней. Все три испытывали тошноту и высокую температуру прежде, чем у них начался паралич, и они скончались. Несмотря на схожесть их симптомов, женщины были незнакомы друг с другом и не имели ничего общего помимо двух (жутких) вещей. У каждой из них был высокий уровень токсина в крови, и все трое ели в местном ресторане «Olive Garden».



Следователи моментально закрыли ресторан и обследовали еду, напитки и даже кондиционеры, но не нашли ничего смертельно опасного. Однако когда они обследовали уборные ресторана, они обнаружили в них маленького красного паучка вида telamonia dimidiata. Очевидно, пауку не нравилось, когда люди справляли свою нужду в его доме.



Конечно, это письмо было обманом и циркулировало оно в Интернете с 1999 года, когда шутник решил посмотреть, насколько доверчивыми были люди на самом деле. В изначальном электронном письме, история произошла в вымышленном ресторане в воображаемом аэропорту, и женщины стали жертвами паука под названием «Arachnius gluteus» что переводится примерно как «туалетный паук». За многие года существования этого письма история развилась, ресторан превратился в «Olive Garden», а паук превратился в telamonia dimidiata, настоящее паукообразное, которое обитает в таких странах, как Сингапур и Индия, но не является достаточно ядовитым, чтобы убить человека. Тем не менее, австралийцы всё же должны быть внимательными, чтобы не натолкнуться на печально известного красноспинного паука (Latrodectus hasselti), смертельного паукообразного, которое действительно прячется в туалетах. Гораздо легче проверить туалет на наличие этого паука, чем испытать на себе его укус.



7. Пауки, поедающие змей





Пауки сами по себе достаточно жуткие, но если к ним добавить змей, то у вас получится идеальный рецепт для сердечного приступа. Если вы один из тех несчастных людей, которые страдают как от арахнофобии, так и от офидиофобии, то вам, скорее всего, стоит пропустить этот пункт во благо вашего здоровья. К сожалению, такая опция была недоступна для Тани Робертсон (Tania Robertson) когда она пошла на работу утром одного рокового вторника в 2004 году. Таня была простым среднестатистическим администратором, работающим в компании производящей электричество в Блумфонтейне (Bloemfontein), Южная Африка, и, когда в тот день она припарковала свой автомобиль на стоянки компании, она даже и не подозревала о Лавкрафтовском ужасе, ожидавшем её внутри.



Сев за свой стол Таня столкнулась лицом к лицу со сценой прямо из худших ужасов Дэвида Аттенборо (David Attenborough). В углу её офиса была почти 13-сантиметровая домовая змея Аврора, которая безжизненно свисала с паутины коричневого пуговичного паука. Коричневый пуговичный паук очень похож на чёрную вдову (на фото выше), и несмотря на то, что его яд не обладает такой же силой, в нём содержится достаточно токсина, чтобы убить змею. Эти пауки убивают змей не в оборонительных целях, а для того чтобы их съесть. В то время как Таня провела весь день, пытаясь найти кого-то достаточно храброго, чтобы убрать этого Шелоба, паук следил за своей добычей. Настала среда, а Таня так и не нашла кого-то, кто помог бы ей избавиться от паука не рискуя стать закуской, и паук приступил к делу. Он оплёл змею паутиной и начал поднимать её, попутно закусывая своей безногой добычей. К счастью для Тани, она, в конце концов, нашла арахнолога готового поймать паука и избавиться от змеи. Будем надеяться, что он также понял, как змея оказалась там изначально.



6. Ручной тарантул





В то время как большинство из нас предпочитают держать собак или кошек, некоторые люди любят заводить тарантулов в качестве домашних животных. Несмотря на их длинные ноги и пугающие клыки, эти пауки в основном безвредны, в основном. Тем не менее, у тарантула в рукаве припрятан хитрый трюк, точнее во всех восьми рукавах, и в 2010 году любитель пауков из Лидса почувствовал это на собственной шкуре.



29-летний Лойнер (Loiner) появился в офисе своего офтальмолога, жалуясь на боль в глазах. Он уже посетил врача, который поставил ему диагноз острый эпидемический конъюнктивит. После трёх недель лечения, его глаз был не только всё ещё воспалён, но и стал чрезмерно чувствительным к свету. Офтальмолог вытащил линзу с высоким увеличением и осмотрел глазное яблоко пациента. Он нашел в его глазу волоски. Они прошли через его роговицу, попали в радужную оболочку и даже пробрались к сетчатке. Врач спросил его, если он знал, почему ему могли попасть волоски в глаза, и тогда Лойнер вспомнил, что когда он чистил аквариум своего ручного тарантула, паук выбросил облако колючих волосков ему в лицо. Эти щетинки являются оборонительным механизмом тарантула, и каждый раз, когда его владелец моргал, он проталкивал волоски всё глубже и глубже в глаз. К счастью, доктор прописал ему стероиды, чтобы вывести волоски из его глаз. Будем надеяться, что после этого случая Лойнер купит себе пару защитных очков.



5. Ложные стеатоды





Англия находится под нашествием ложных стеатодов: миниатюрных захватчиков, которые проникают в дома, заползают в кровати, и из-за них закрывают целые здания. Эти пауки распространяются по всей Великобритании с угрожающей скоростью, и являются одними из самых опасных пауков на планете, если, конечно, верить таблоидам.



Паника началась с того момента, когда человек в Лондоне нашел следы клыков на тыльной стороне своей ладони. Вскоре после этого, футболист проснулся и обнаружил дырочку у себя на спине, где что-то укусило его во сне. Девочка-подросток попала в больницу, декоратору пришлось сделать операцию, чтобы спасти ногу, а пожилой дедушка оказался на грани смерти и всё из-за ложных стеатодов. Дело набрало по-настоящему большие обороты, когда директор Академии Дина (Dean Academy) закрыл и дезинфицировал все комнаты здания, после того как он обнаружил нашествие пауков.



Популяция ложных стеатод растёт быстрыми темпами. Скорее всего, это происходит из-за климатических изменений. По мере того как почва становится всё более тёплой пауки размножаются, и встречи с ними становятся всё более частыми. Но на самом ли деле они настолько опасны, насколько их рисуют таблоиды? По словам учёных, ложные стеатоды довольно робкие, и укусы этого паука встречаются реже, чем укусы пчёл. Многие «жертвы» описывают симптомы, которые не соответствуют симптомам, вызываемым токсином, содержащимся в яде этого паука. Кроме того некоторые жертвы страдают не от самих укусов, а от бактериальных инфекций внутри раны. Похоже, что в этом случае истинными виновниками являются ошибочная идентификация и массовая истерия, но вы на всякий случай можете держать при себе удобно свёрнутую газетку.



4. Нападение Бразильских странствующих пауков или пауков-солдат





Представьте, что вы кушаете банан, и вдруг замечаете что-то пушистое на своём фрукте. Вы думаете, что это плесень, пока пушистый шар не лопается, и к вашему лицу не начинают бежать сотни крошечных паучков. Это звучит, как городская легенда, но это на самом деле произошло с жителем Лондона по имени Конси Тейлор (Consi Taylor). Все стало ещё хуже, когда Конси обнаружил что пауки, возможно, были отпрысками бразильского странствующего паука. Согласно Книге рекордов Гиннеса, бразильский странствующий паук является самым ядовитым пауком на планете. Всего 0,0059534 миллиграмма его яда может убить мышь, а они кусаются по нескольку раз. К счастью, даже если пауки на банане Конси Тейлора действительно были пауками-солдатами, их челюсти были бы слишком малы, чтобы прокусить кожу человека. К сожалению, это не первый раз, когда эти смертоносные пауки путешествовали в ящике с фруктами.



В 2011 году из-за бразильского странствующего паука закрыли весь супермаркет в городе Бексбах (Bexbach), Германия. Работник супермаркета разгружал партию бананов, когда он увидел что-то слишком большое и волосатое прячущееся под полкой. Обеспокоенный работник начал искать изображения паука онлайн, пытаясь определить, что это было за существо, и нашёл совпадение: бразильский странствующий паук. Магазин был немедленно эвакуирован, и после того как на место происшествия прибыли полиция и эксперт по паукам, 30 нервничающих людей начали тщательно искать паука. Они даже выключили весь свет в надежде выманить паука ведущего ночной образ жизни из его укрытия. Когда это не сработало, служба по борьбе с вредителями заполнила магазин газом, но даже после этого паука не удавалось найти. Представители службы предположили, что паук куда-то спрятался и там же умер, и магазин открылся через несколько дней. На протяжении двух лет после инцидента в Бексбах не было никаких сообщений о загадочных укусах пауков, так что бразильскому странствующему пауку, вероятно, не удалось сбежать. Тем не менее, всегда есть шанс, что это может повториться. Бразильских странствующих пауков видели в магазинах канадской провинции Манитоба (Manitoba), в Нидерландах, и возможно в штате Оклахома. Тот человек, который отвечает за проверку бананов, должен тщательнее относиться к своей работе.



3. Самый ужасный укус паука





В этом пункте мы расскажем городскую легенду, которая берёт своё начало ещё в 1960-ых годах. Некоторые детали, такие как дата и место время от времени меняются, но основная сюжетная линия остаётся тоё же самой. И всегда отвратительной.



В 1996 году молодая англичанка поехала в отпуск в солнечную Гватемалу. Не желая проводить свои дни, бездельничая на пляже, эта бесстрашная леди вооружилась мачете и отправилась в джунгли. Прорубая себе путь через подлесок, она натыкалась на разные виды жутких насекомых, от вида которых большинство из нас разбежалось бы в ужасе. Поэтому она не обратила особого внимания, когда паук спустился на паутине ей на щёку и укусил её. Она просто смахнула его и продолжила свою прогулку.



Когда она, наконец, прилетела домой, она заметила, что укус паука стал красным, и начал чесаться, как сумасшедший. Она пробовала мазать его кремом, но место укуса выглядело всё хуже и хуже, и вскоре вся её щека распухла, превратившись в пульсирующую кисту. Она знала, что ей не стоит трогать место укуса и что ей необходимо пойти к врачу, но боль была настолько сильной, что она решила хотя бы почесать распухшую щёку. Её ногти разорвали нарыв, отчего он лопнул, и из него хлынули сотни маленьких пауков, ползя по всему её лицу.



Очевидно, эта история является выдумкой и играет на нашем страхе пауков и физических уродств. В то время как в мире существует несколько неприятных существ, которые любят размножаться как Чужой, пауков, которые откладывали бы яйца в человеческую плоть, нет, по крайней мере, науке о таких пауках ничего не известно.



2. Укус коричневого паука-отшельника





В то время как пауки, возможно, не в состоянии оплодотворить вас своими клыками, они определённо могут испортить ваш загар. Все мы слышали о смертельно опасном коричневом пауке-отшельнике, являющимся одним из самых страшных пауков на планете. Мы знаем, что они чрезвычайно ядовиты, но их укусы встречаются гораздо реже, чем думают люди. Семья из штата Канзас недавно обнаружила, что их дом был наполнен более 2 000 коричневых пауков-отшельников, но ни одного члена семьи пауки никогда не кусали.



Несмотря на то, что коричневые пауки-отшельники кусаются довольно редко, это всё же случается и результаты могут быть очень плачевными. 22-летняя женщина из Нидерландов, отдыхавшая в Италии однажды ночью проснулась от покалывания в ухе. Её лицо начало набухать, а ухо постепенно почернело. Во время сна её укусил средиземноморский паук-отшельник, существо, яд которого расплавляет кожу и жир. Поскольку части уха были уже отмершими, врачи использовали хрящ из рёбер женщины, чтобы восстановить её сгнившее ухо. Похожая жуткая история гласит о том, что 10-летнюю девочку из Мексики укусил в ногу коричневый паук-отшельник, и то, что началось, как две проколотые ранки прогнило до 5-сантиметрового отверстия, а котором была отмершая кожа и гной, который врачам пришлось удалять хирургическим образом. Как сказал по этому поводу известный фэнтези автор Нил Гейман (Neil Gaiman): «Существуют пауки, чей укус может вызвать гниение и отмирание тканей… почему пауки это делают, ответ прост. Всё потому, что паукам кажется это забавным, и они не хотят, чтобы вы когда-нибудь о них забыли».



1. Монстр в лифте





Дело было в России, в 1990 году. Полицию вызвали для расследования загадочной смерти в плохом районе города. Мёртвый мужчина был найден в лифте, и в его шеи было два отверстия. Коронер обнаружил, что мужчина умер в состоянии шока, от потери большого количества крови. Тем не менее, к всеобщему удивлению, не было обнаружено ни пятен крови, ни отпечатков пальцев, и никаких признаков взлома. Дело приняло ещё более странный оборот, когда, спустя месяц, в том же лифте была найдена девочка-подросток с двумя такими же колотыми ранами в горле. При обследовании было обнаружено, что у неё было на литр или два меньше крови, чем нужно. Люди начали думать, что где-то в их районе бродит вампир. Как же по-другому можно было объяснить смерти этих людей?



Полиция была в отчаянии, поэтому они устроили засаду в одной из квартир, а в лифте остались детектив и сержант. Мужчины ездили на лифте вниз и вверх в течение многих часов, которые плавно перетекли в дни. На третий день лифт внезапно затрясся и остановился. Свет в лифте отключился, погрузив мужчин в полный мрак, что было не очень приятно сержанту, страдавшему от клаустрофобии. Мужчины вытащили фонарики и услышали, что по крыше лифта что-то бегает. Их сердца забились ещё сильнее, когда они поняли, что это что-то довольно большого размера и что оно живое и ползающее. Затем они увидели дыру в крыше лифта, образовавшуюся из-за отвалившегося куска панели. Детектив направил свет своего фонаря в отверстие и замер в ужасе, так как увидел, что из дыры на него смотрела восемью блестящими глазами небольшая волосатая голова, размером с кулак.



Сержант, однако, не мог оставаться спокойным. Он не только страдал клаустрофобией, но и очень боялся пауков. Он запаниковал и уронил свой фонарик. Внезапно существо, длиной почти в метр, спрыгнуло в лифт и приземлилось на лицо сержанта. Оно вонзило свои клыки в его щёку и начало сосать кровь. Детектив на какое-то мгновение был парализован от ужаса, но затем вытащил свой пистолет и выстрелил, отстрелив одну из волосатых лап паука. Раненое существо пронеслось мимо детектива и скрылось в люке, оставив за собой ещё одно тело и травмированного детектива. Правдива ли эта история? Скорее всего – нет. Но теперь вам будет, о чём подумать, если вы застрянете в лифте.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2323341783243426807/

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