Что нужно знать о 7 самых известных полотнах каждому образованному человеку

Можно не быть специалистом по живописи, не всегда уметь с первого взгляда отличить полотна Моне и Мане, однако есть картины, которые просто стыдно не знать образованному человеку. Среди картин выдающихся художников бывает трудно выделить самые лучшие, потому что каждая из них является настоящим шедевром. Но самые известные полотна нужно узнавать с первого взгляда, хотя бы для того, чтобы не прослыть невеждой.

«Звёздная ночь», Ван Гог

«Звёздная ночь», Ван Гог.



Местонахождение: США, Нью-Йорк, Музей современного искусства



Сам художник признавался в письме брату в том, что испытывает потребность в религии, поэтому отправляется рисовать звёзды. Неповторимая техника мазков художника придаёт полотну динамику и создаёт движение. Если долго смотреть на картину, может показаться, что изображение на самом деле находится в движении. Ван Гог добивался этого движения, бесконечно ставя эксперименты: выдавливал краску на холст, создавал штрихи обратной стороной кисти или даже пальцами. Многослойность картины придаёт ей объём и даже структуру ночного неба.

«Рождение Венеры», Сандро Боттичелли

У картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции всегда много людей. / Фото: www.musartboutique.com





Местонахождение: Италия, Флоренция, Галерея Уффици



Картина, написанная примерно в 1584 году, считается самым чувственным произведением мирового искусства.

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи

Художник создал удивительно воздушные образы, но не стал останавливаться на деталях, поэтому фон выглядит плоским, вода, по сути, едва обозначена. И всё же невозможно оторвать взгляд от одухотворённой картины с античным сюжетом. Кстати, яркость красок сохранилась до наших дней благодаря специальному защитному слою из яичного желтка, который нанёс Сандро Боттичелли, а вот эластичность холста и отсутствие растрескивания достигнуты минимальным добавлением жира в пигменты.

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи.





Местонахождение: Франция, Париж, Лувр



Самая известная работа художника является и сегодня объектом пристального внимания со стороны не только любителей живописи, но и простых людей. Произведение обладает какой-то особой притягательностью. В свое время о нем забыли на многие годы, оно хранилось глубоко в музейных запасниках, скрытое от глаз посторонних. Позже картину приказал отреставрировать непосредственно Наполеон, а настоящую популярность она обрела уже в ХХ веке благодаря попытке похищения и вывоза в Италию. При этом похитителем двигала вовсе не жажда наживы, а чувство патриотизма. Он хотел, чтобы полотно великого итальянца хранилось у него на родине.

«Сотворение Адама», Микеланджело Буонарроти

Фрески Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле. «Сотворение Адама» – в центре.





Местонахождение: Ватикан, Сикстинская капелла



Только подняв голову в Сикстинской капелле, можно увидеть этот шедевр Высокого Возрождения. Произведением просто невозможно не восхищаться, особенно, если знать, что исполнено оно в технике аль-фреско. Эта техника невероятно сложна по причине того, что краска должна быть нанесена исключительно на мокрую штукатурку. Поэтому роспись предполагала высокую скорость и полное отсутствие ошибок, ведь в случае неправильного или непропорционального изображения нельзя было просто смыть слой краски. Нужно было полностью сбивать штукатурку и весь процесс начинать с самого начала.

«Сикстинская мадонна», Рафаэль

«Сикстинская мадонна», Рафаэль.



Местонахождение: Германия, Дрезден, Галерея старых мастеров



Картина, созданная для алтаря церкви монастыря святого Сикста II в Пьяченце, была заказана самим папой римским Юлием II. Полотно обрело популярность в XIX веке, когда слава о нём в прямом смысле слова стала передаваться из уст в уста. Даже светоч русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин открыто восхищался произведением искусства, хотя за границей никогда не бывал. Фрагмент этой же картины маркетологи стали широко использовать в рекламе уже в конце прошлого века, и благодаря ангелочкам с нижней части полотна популярность «Сикстинской мадонны» многократно возросла.

«Руанский собор в солнце», Клод Моне

«Руанский собор в солнце», Клод Моне





Местонахождение: Франция, Париж, музей Орсе



Художник написал порядка тридцати полотен с видами Руанского собора, не повторяясь ни на одном из них. Он демонстрировал смену цветов в зависимости от освещённости и погоды, рисуя его в лучах рассвета и заката, в солнечный ярких день или же при пасмурной погоде.

«Сад земных наслаждений», Иероним Босх

«Сад земных наслаждений», Иероним Босх





Местонахождение: Испания, Мадрид, музей Прадо



Художник в центральной части своего триптиха изобразил мир земных плотских наслаждений, поместив по обе стороны от него изображения ада и рая, правда, в собственной интерпретации. У этого произведения столько деталей, что рассмотреть их все в подробностях невозможно даже за день, а разгадыванию загадок полотна специалисты посвящают многие годы.



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