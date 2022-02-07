 Молитва родителей на благословение детей

Как правильно дать родительское благословение детям !

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое силою Животворящаго Креста Твоего. Аминь.»



Благословение матери



«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою.

Господи, в милости Твоей власти чадо мое, помилуй и спаси его имени Твоего ради.

Господи, прости ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою.

Господи, настави его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела.

Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под кровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы (лучи атома) и от напрасныя смерти.

Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.

Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия.

Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы.

Господи, дай ему Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.»

Источник : https://mistika.temaretik.com/2407498453139327937/

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