Как слепой гений из СССР поставил на уши мир математики: Академик Лев Понтрягин

С именем этого гениального учёного связана целая эпоха в развитии математических наук. Труды Понтрягина смогли оказать ключевое влияние на такие разделы в математике, как топология и топологическая алгебра.

Его гениальные идеи во многом предопределили ход развития всей математики 20 века в целом. Всего этого могло не быть, если бы не упорство его матери, её слепая вера в сына. Также во многом Лёве помогли его друзья-одноклассники. Жизнь мальчика разделилась навсегда на «до» и «после», когда будни их обычной советской семьи нарушила ужасная трагедия...

Детство и юношество

Маленький Лёва.

Маленький Лёва родился 21 августа 1908 года в Москве. Происходил он из обычной рабочей семьи. Отец будущего математика, Семён Акимович, был счетоводом. Он в своё время смог получить соответствующее образование. Мать, Татьяна Андреевна, трудилась портнихой. Она была женщиной умной и красивой.

Мальчик рос особенно ничем не отличаясь от своих сверстников. Он увлекался техникой и мечтал стать инженером. Детство Лева всегда вспоминал без лишнего умиления. Жили они довольно скромно. Кроме того, родители не были счастливы в браке. Отец часто поколачивал мать и скандалил. Когда Лёве было 13 лет в размеренную обычную жизнь их семьи постучалась беда.

Мальчик получил ужасные травмы из-за взрыва примуса. Лицо было обожжено, особенно пострадали глаза.

Родители Лёвы.

Состояние здоровья Понтрягина было в критическом состоянии. Он практически полностью потерял зрение. Врачи предприняли отчаянную попытку спасти глаза мальчика, но она оказалась полностью провальной. После хирургического вмешательства Лёва окончательно и бесповоротно утратил возможность видеть. Никакой надежды вернуть зрение хоть частично не осталось.

Семья была убита горем. Однажды Лёву проведывали одноклассники. Увидев, что случилось с их другом, они решили ему помочь во что бы то ни стало. Ребята составили целый план, как именно будут это делать. Они по очереди с ним гуляли и отводила в школу. На уроках тот, кто сидел с ослепшим мальчиком за одной партой, рассказывал ему материал. Когда Лёва выходил отвечать — класс замирал. Одноклассники радовались высоким оценкам Лёвы больше его самого. Друзья делали всё, чтобы мальчик получал удовольствие от жизни. Они водили его на каток и на концерты классической музыки, которую он безумно любил.

Благодаря самоотверженности матери и помощи друзей Лев Семёнович смог стать тем, кем стал.

К сожалению, отец Лёвы так и не смог оправиться от трагедии, произошедшей с сыном. Он постепенно терял здоровья, а в 1927 году скончался в результате инсульта. Мать осталась наедине с горем и сыном-инвалидом. Женщина не опустила руки. Вдова старалась изо всех сил сделать жизнь сына максимально счастливой. Не имея никакого математического образования она стала вместе с мальчиком изучать эту науку, чтобы помочь ему поступить в университет. Упорство матери и сына дало свои плоды — Лёва закончил школу с золотой медалью и успешно сдал все экзамены, поступив в ВУЗ на физико-математическое отделение.

Окончив школу с золотой медалью, Лев Семёнович успешно сдал экзамены в ВУЗ.

Стремительный взлёт математической карьеры

Успех в научной деятельности пришёл к Понтрягину рано. Он тогда только перешёл на второй курс, а у него уже были серьёзные математические работы. В свои неполные 22 ему удалось стать доцентом кафедры алгебры в родном университете. Кроме того Лев числился в составе НИИ математики и механики МГУ. Будучи в 27-летнем возрасте молодой человек удостоился степени доктора физико-математических наук.

Математика стала его жизнью. Понтрягин взахлёб изучал труды известных авторов по интересующим его темам. Он часто собирался вместе со своими единомышленниками, чтобы почитать и обсудить прочитанное. В 1937 году вместе с коллегой Александром Андроновым Понтрягин представил работу о динамических системах. В том же году вышла научная статья «Грубые системы». На её основе была разработана обширная теория динамических систем.

Лев Семёнович любил собираться с коллегами для чтения и обсуждения трудов разных выдающихся учёных.

Лев Понтрягин внёс неоспоримый невероятно значимый вклад в развитие топологии. В научном мире она в то время пользовалась большой популярностью. Гениальный математик обобщил закон двойственности Александера и на его основе разработал теорию характеров непрерывных групп (характеров Понтрягина). Кроме этого Лев Семёнович добился высоких результатов в теории гомотопий, а также определил связи между группами Бетти. Живой интерес к теории колебаний позволил ему сделать ряд открытий в асимптотике релаксационных колебаний.

Через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) Понтрягин увлёкся теорией автоматического регулирования. Позже ему удалось вывести теорию дифференциальных игр. Вместе со своими учениками математик доводил свои идеи до совершенства. Благодаря мощной совместной работе удалось сформулировать теорию оптимального управления. Это достижение сам Понтрягин считал самым главным в жизни.

Своим главным достижением Лев Семёнович считал теорию оптимального управления.

Гениальный человек — гениален во всём

Лев Семёнович также уделял огромное внимание системе преподавания математики в школах. Он считал, что дети должны изучать лишь наиболее важные и эффективные способы вычисления, которые могли им пригодиться в дальнейшей жизни. Школьников не стоило нагружать ненужный багажом из глубинных математических знаний, которые абсолютно бесполезны в обычной жизни.

Понтрягин провозглашал то, что материал должен преподноситься просто и понятно. Математик шутил, что ни один строитель не будет говорить о 2-х «конгруэнтных перекрытиях» (или швея о «конгруэнтных лоскутах ткани»). Почему просто не сказать, что они одинаковые?

Лев Семёнович считал современную систему преподавания математики не очень хорошей.

Учёный говорил, что на бедные детские головы обрушивается слишком много заумных слов. Понтрягин говорил, что преподаванию математики придан чрезмерно абстрактный характер уже в первых классах. Способ её преподавания по мнению учёного активно мешает освоению основного предмета — арифметики. Кроме всего, как говорил Лев Семёнович, внедрение нарочито усложнённой программы, вредной по своей сути, осуществляется ещё и с помощью недоброкачественных, в ряде случаев просто безграмотно выполненных учебников.

Понтрягин считал прошлый опыт более удачным и старые учебники более понятными. Из-за этого, говорил Лев Семёнович, так популярны стали репетиторы. Они преподают именно по старым книгам, подготавливая будущих студентов. Подобную практику «чёрного рынка учёбы» для советского общества математик находил просто оскорбительной и неприемлемой.

Лев Семёнович Понтрягин старался помочь репрессированным учёным.

Кроме всего прочего учёный вёл активную общественную деятельность. Он тратил непомерно много сил для того, чтобы помочь репрессированным учёным добиться оправдания. Благодаря его стараниям, многие из осуждённых таки оказались на свободе. Самого Льва Семёновича неоднократно обвиняли в антисемитизме. Понтрягин всегда утверждал, что это наглая ложь и клевета. Математик никогда не одобрял и сильно критиковал все научные проекты, которые касались изменения русла сибирских рек. Учёному даже удалось добиться того, чтобы АН СССР вынесла на обсуждение тему об ошибках в отношении уровня Каспийского моря.

Лев Семёнович был активным общественным деятелем.

Личная жизнь гения

Лев Семёнович долго оставался холостым. И не потому что имел недостаток женского внимания. Скорее наоборот. Только вот мать безумно ревновала сына. Ни одна девушка была недостойной сына по её мнению. Лев поздно женился, но счастья не было. Избранницей стала биолог Таисия Самуиловна Иванова. Мать и жена так и не смогли найти общий язык. Брак распался спустя десятилетие.

Самое интересное, что для жены Лев, который никогда не писал диссертаций — расстарался и написал кандидатскую. Темой была морфология саранчи. Очень близкая математику, очевидно. Когда Тая защитилась, он смог развестись с ней с чистой совестью.

Лев Семёнович Понтрягин со второй женой.

В 1958 году математик решил попытать счастья вторично. Он женился на Александре Игнатьевне. Лев Семёнович очень её любил и всегда старался уделять ей как можно больше внимания. Супруга сопровождала учёного почти во всех командировках и заграничных командировках. Не в качестве помощника. Понтрягин, несмотря на слепоту, никогда не пользовался ничьей помощью. Он всегда ходил сам, хотя часто падал и травмировался. Из-за этого у него всё лицо было в шрамах. Кроме всех прочих занятий, математик увлекался катанием на коньках, лыжах, был страстным любителем поплавать на байдарках.

Лев Семёнович никогда не стеснялся своей слепоты.

Последние годы и кончина гения

Льву Семёновичу были совершенно чужды мысли о какой-то своей неполноценности и комплексы. Не в его правилах было жаловаться на судьбу. Все его друзья воспринимали его как равного, не как слепого инвалида. На него он не походил совсем.

За несколько лет до кончины учёный заболел туберкулёзом. Чтобы излечиться, он, по совету своей супруги увлёкся вегетарианством. Понтрягин считал, что именно это помогло ему побороть тяжёлую болезнь. Скончался гениальный учёный 3 мая 1988 года в возрасте 79 лет.

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