Любопытные факты об изумрудах

Из-за своего яркого зелёного цвета и редкости изумруды считаются одними из самых востребованных драгоценных камней. Им часто приписывают различные свойства, их используют в создании украшений, за них назначают баснословные цены. В списке ниже представлены интересные факты об изумрудах.



1.

Львиная доля изумрудов добывается в Южной Америке





Одни из лучших изумрудов на мировой рынок поставляет Латинская Америка. Там же добывается около 40% этого драгоценного камня.

2.

Использовать изумруды для драгоценностей первыми начали древние египтяне





Хотя сегодняшние изумруды, поставляемые из Египта, являются не такими высокими по качеству, однако именно там начали первыми использовать этот камень для создания украшений. Высшие сословия Древнего Египта носили изумруды.

3.

Мягкость камня





Изумруды известны своей хрупкостью. Эти самоцветы могут дать трещину даже при незначительном ударе. Из-за этого, при создании драгоценностей, их используют даже при наличии некоторых дефектов.

4.

Самый большой изумруд





Самый крупный кристалл изумруда под был добыт в 2001 году в Бразилии, его вес составляет 341 кг. Камень под названием Баия был оценен примерно в 400 миллионов долларов.

5.

Свойства изумрудов





Такому драгоценному камню неоднократно приписывали разные магические свойства.

6.

Например, если положить изумруд под язык – можно увидеть своё будущее. А носителям данный самоцвет помогает сохранить память, и усилить интуицию.

Искусственно созданный изумруд





Первый синтетический изумруд был создан в 1935 году в Германии. А уже спустя несколько лет было налажено его синтетическое производство. Сейчас лидерами в этой области считаются США и Россия.

7.

Цена





Изумруды являются одними из самых дорогих драгоценных камней на планете. К примеру, изумруд, оценённый в 5 карат, может стоить дороже алмаза.

8.

Возраст изумрудов





Возраст старейших изумрудов достигает отметки 2.97 млрд лет. Они имеют насыщенный тёмно-зелёный цвет, которого нет у молодых самоцветов.

9.

Уход за изумрудом





Изумруды не отличаются капризностью. Но им не нравятся резкие перепады температур и солнечный свет. Очищают камни обычно проточной водой и протирают мягкой тканью.

10.

Цена за украшения из изумрудов





Украшения, в котором присутствуют изумруд, стоят очень дорого. А некоторые из них имеют свою историю, из-за чего цена возрастает. Так, ожерелье актрисы Элизабет Тейлор было продано за 6.5 млн долларов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2459655401837430928/

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