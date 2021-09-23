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5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким

Тихий и послушный ребенок - радость для родителей, с этим согласятся все. Однако порой за этим внешним спокойствием кроются серьезные проблемы с заниженной самооценкой, чувством вины, отсутствием ответственности, нежеланием что-то делать, так как за неправильные действия можно быть наказанным.

Почему ребенок может быть послушным, но одиноким?

5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким

В этом же ряду стоит одиночество, когда ребенок начинает чувствовать себя оторванным от мира, от других детей, родителей. Это не всегда связано с тем, что в семье воспитывается только один ребенок.

Психологи считают, что к такому явлению могут привести фразы, которые взрослые часто произносят в сторону детей. Вот лишь некоторые из них.

1. Поиграйте сами, мама занята.

5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким

2. Ты что, друзей себе не можешь найти?

5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким

3. С таким грязнулей никто не хочет дружить!

4. Ты меня опозорила перед всеми.

5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 worst words for grandkids, 5 phrases worst for grandkids, 5 worst phrases from grandparents

5. Ты и шагу без меня ступить не можешь!

Зачастую эти фразы родители произносят с благими намерениями, например, привить хорошие правила поведения: быть опрятным и чистым, воспитанным и правильным. Но в итоге получается обратный эффект.

5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одинокимchildfree family

Уважаемые родители, обратите внимание на фразы, которые вы произносите с воспитательными целями. Не все из них достигают нужного результата.

Главный ориентир для вас - это особенности ребенка, его индивидуальность и характер. Найдите самый оптимальный вариант именно для вашей семьи.

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