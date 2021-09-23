5 маминых фраз, которые сделают ребенка послушным, но одиноким

Тихий и послушный ребенок - радость для родителей, с этим согласятся все. Однако порой за этим внешним спокойствием кроются серьезные проблемы с заниженной самооценкой, чувством вины, отсутствием ответственности, нежеланием что-то делать, так как за неправильные действия можно быть наказанным.

Почему ребенок может быть послушным, но одиноким?

В этом же ряду стоит одиночество, когда ребенок начинает чувствовать себя оторванным от мира, от других детей, родителей. Это не всегда связано с тем, что в семье воспитывается только один ребенок.

Психологи считают, что к такому явлению могут привести фразы, которые взрослые часто произносят в сторону детей. Вот лишь некоторые из них.

1. Поиграйте сами, мама занята.

2. Ты что, друзей себе не можешь найти?

3. С таким грязнулей никто не хочет дружить!

4. Ты меня опозорила перед всеми.

5. Ты и шагу без меня ступить не можешь!

Зачастую эти фразы родители произносят с благими намерениями, например, привить хорошие правила поведения: быть опрятным и чистым, воспитанным и правильным. Но в итоге получается обратный эффект.

Уважаемые родители, обратите внимание на фразы, которые вы произносите с воспитательными целями. Не все из них достигают нужного результата.

Главный ориентир для вас - это особенности ребенка, его индивидуальность и характер. Найдите самый оптимальный вариант именно для вашей семьи.

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