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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                            Смейтесь на здоровье !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Наутро после свадьбы Иван-царевич просит Василису прекрасную:
-Василисонька,дай червонец на пиво, а то голова раскалывается…
А она ему:
-Хрен тебе, алкаш проклятый!
-Как была жабой, так и осталась»»,- горестно подумал Иван.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет: — Черт, кажется в машине кошелек выронил...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается.
Еврей глядя вслед такси ехидно говорит: — А Рабинович не врет, это действительно работает!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Контролёр:Сударь, вы едете в скором поезде, а билет у вас пассажир.Извольте доплатить.
Почему? Можете ехать медленнее, я не тороплюсь.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья!

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