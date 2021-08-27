Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Наутро после свадьбы Иван-царевич просит Василису прекрасную:

-Василисонька,дай червонец на пиво, а то голова раскалывается…

А она ему:

-Хрен тебе, алкаш проклятый!

-Как была жабой, так и осталась»»,- горестно подумал Иван.

Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет: — Черт, кажется в машине кошелек выронил...

Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается.

Еврей глядя вслед такси ехидно говорит: — А Рабинович не врет, это действительно работает!

Контролёр:Сударь, вы едете в скором поезде, а билет у вас пассажир.Извольте доплатить.

Почему? Можете ехать медленнее, я не тороплюсь.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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