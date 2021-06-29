8 фактов, которые доказывают, что Запад называют диким не просто так

Дикий Запад ассоциируется с вестернами, крутыми ковбоями, перестрелками и погоне на лошадях.

Однако большинство фильмов - вымысел, который делает кино более зрелищным. Хотите узнать правду о Диком Западе и почему его так назвали?

Обо всем по порядку расскажет.

1. Истории из кино - это мифы

Ковбои - это не героические персонажи, а пастухи, которые пасли стада коров на прериях

Массовая культура породила множество легенд вокруг Дикого Запада. Во-первых, ковбои - это не героические персонажи, а пастухи, которые пасли стада коров на прериях. Во-вторых, они никогда не воевали с индейцами. Да, коренное население действительно притесняли, но делали это далеко не ковбои. В-третьих, перестрелок в центр города никто не устраивал, да и в целом к оружию прибегали крайне редко.

2. Мужчина без оружия - не мужчина

Практически у всех мужчин были кольты и, конечно же, они должны уметь хорошо стрелять

В те времена было принято носить револьвер. Практически у всех мужчин были кольты и, конечно же, они должны уметь хорошо стрелять. На деле же далеко не все превосходно владели револьверами. Многие ограничивались навыками, необходимыми для охоты и защиты дома. Кстати, со времен Дикого Запада в Америке появилась традиция обязательно держать дома оружие.

3. Закон на стороне полиции

В городах хорошо работала полиция, которая обеспечивала безопасность жителей и осуществляла расправу

Вопреки фильмам, бандиты и разбойники вовсе не устанавливали свои порядки. В городах хорошо работала полиция, которая обеспечивала безопасность жителей и осуществляла расправу без переговоров и предупредительных выстрелов. Именно поэтому преступники перебирались в села, где было проще грабить поезда и угонять скот. В таких местах за порядком следили «земельные конторы» - частные охранные агентства.

4. Беспощадность бандитов

Преступники всячески запугивали и манипулировали страхом шерифов

Здесь, пожалуй, реальность совпадает с кино. Преступники всячески запугивали и манипулировали страхом шерифов. Они угрожали убить семьи полицейских, если те не прекратят преследование. Далеко не всегда бандиты оказывались голословными, поэтому некоторые шерифы старались не связываться с преступниками.

5. Снимать скальпы - не индейская традиция

В конце XIX века началась массовая травля коренного населения

Еще один миф, связанный с противостоянием ковбоев и индейцев, известный «обычай» последних - снятие скальпа со своих жертв. Вот только принадлежит эта традиция как раз-таки бледнолицым. В конце XIX века началась массовая травля коренного населения. За каждого убитого индейца власти платили 25 долларов, поэтому все превратилось в безжалостную охоту. Чтобы получить деньги, нужно было доказать факт убийства. Возить головы - дело хлопотное, поэтому наемники придумали снимать с жертв скальпы, которые занимают меньше места. Позже индейцы стали мстить аналогичным способом.

6. Приличные люди джинсы не носили

Поскольку изначально джинсы использовались как рабочая одежда, их носили ковбои, золотоискатели и другие «трудяги»

Поскольку изначально джинсы использовались как рабочая одежда, их носили ковбои, золотоискатели и другие «трудяги». Зажиточные люди ни за что не надевали новомодные брюки, всячески подчеркивая свой статус. Сперва джинсы появились у работников в районе Карибского бассейна, затем они перекочевали на юг, а после стали использоваться во всей стране.

7. Кодекс чести ковбоев

Во-первых, строжайше запрещалось стрелять в женщин и безоружных мужчин

Ковбои были людьми небогатыми. У многих из них даже не было собственных лошадей, зато имелся кодекс чести. Во-первых, строжайше запрещалось стрелять в женщин и безоружных мужчин. Во-вторых, нельзя примерять чужую шляпу и уж тем более ездить на чужой лошади. Конокрада разрешали вешать без суда и следствия. В-третьих, выезжая из города, ковбои делали несколько выстрелов в воздух и громко кричали. Для них это значило «почтить» город.

8. Уничтожение бизонов

К концу века из 30 млн. бизонов осталась лишь тысяча

Из-за бесконтрольной охоты на территории Дикого Запада бизоны едва не исчезли из Северной Америки. Индейские племена издревле охотились на животных, чтобы обеспечивать пропитание, шить одежду, обувь, делать утварь и оружие. Однако они знали меру и не трогали больше бизонов, чем нужно. Американцы и железнодорожные компании начали крупную охоту, чтобы продавать шкуры армии и отправлять в Европу. В начале 1800-х годов ежегодно убивали примерно 200 тыс. бизонов. А за 1870-1875 каждый год уничтожали по 2,5 млн. особей. К концу века из 30 млн. бизонов осталась лишь тысяча.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что произойдёт, если природные ресурсы внезапно закончатся? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43432269844/)

25 интересных фактов об Исландии(https://otari.mirtesen.ru/blog/43372083976/)