Невероятные откровения перед смертью масона Бильдербергского клуба

Член Бильдербергского клуба, неизлечимо больной Линдси Уильямс сделал несколько поразительных откровений о том, что нас ждет в ближайшем будущем, и о планах иллюминатов в отношении человечества.

Золото и серебро – единственное, на что еще можно рассчитывать. Все активы и денежные средства, которые вы имеете, как можно скорее необходимо конвертировать в золото и серебро – срочно, пишет caplimpede.ro. Поспешите, потому что иллюминаты готовят банки к краху, и это случится очень скоро. Мы входим в депрессию, скоро все будут совершенно бедными, и это случится в течение ближайших двух лет, мы падем до уровня крестьян и крестьянского быта. Вы не должны зависеть от недвижимости, активов (богатства, наследства, инвестиций и т.д.).

Банки дирижируют кризисом ипотечного кредитования, который будет регулироваться в соответствии с Законом, одобренным Конгрессом США две недели назад и позволяющим банкам отбирать недвижимость, не имея на то полномочий. Поэтому, если у вас есть ипотечный кредит, погасите его сейчас или продайте свой дом, чтобы иметь возможность приобрести другую недвижимость, оплатив ее в полном объеме, даже если денег от продажи хватит лишь на то, чтобы купить лачугу. Позаботьтесь о том, чтобы ваш скромный дом был полностью оплачен – миллионы людей потеряют свои дома!

Линдси Уильямс

Обама принял программу здравоохранения, разработанную под контролем банков и осуществляемую через страховые компании. Это правительство приняло скрытый законопроект, где ставит под контроль огнестрельное оружие, эвтаназию и т.д.

Правительство США много лет назад отдало Китаю Панамский канал. Это стратегия Совета по международным отношениям (CFR) и Трехсторонней комиссии!

Китай владеет всеми греческими портами

Китай владеет 90% всех редкоземельных минералов – компонентами для технологий, оружия и т.д. Китай производит 80% компонентов оружия для армии США. США находятся в зависимости от Китая!

Китай является крупнейшим добытчиком природных минеральных ресурсов в мире. Она владеет более половиной добычи в Австралии. Китай владеет шахтами в Африке, США, на Ближнем Востоке, в Канаде! Китай держит монополию на 90% всех редкоземельных минералов!

Китай ведет торговые операции во всех валютах, богатея наличными, так что может купить / продать любую валюту.

Россия является крупнейшим производителем нефти и газа. Нужно следить за Китаем и Россией. Американцы никогда не выиграют войну против них, потому что США переместили всю свою перерабатывающую промышленность в Китай!

Глобалисты хотят в течение нескольких месяцев спровоцировать кризис на Ближнем Востоке. Goldman Sachs Bank, City Bank и МВФ уже в Иране. Они вошли, так сказать, через заднюю дверь, чтобы парализовать иранцев финансово прежде, чем напасть. Вы также должны знать, что США и Европа продали Ирану компьютеры с вирусами. Это опережающий удар. Итак, мы видим, как Иран в настоящее время сейчас разрушают, как в свое время было с Ираком. Они готовятся к тому, чтобы в течение нескольких месяцев нанести удар по Ирану!

Проект Devil's Mesia (Мессия Дьявола)

Неизлечимо больной магнат также сказал:

«Вводится в действие проект "Дьявол" – мы должны избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу Новому Мировому Порядку».

Он добавил, что проект «Дьявол» означает полное извращение, потому что они (иллюминаты) не могут заставить правоверный богобоязненный народ поверить в него! Так что теперь мы знаем, почему человечеству насильственно навязывают гомосексуализм, аборты, эвтаназию, порнографию, платья блудниц, колдовство – все это для подготовки к приходу Антихриста!!!

Иллюминаты настаивают на установлении «One World Religion» (Единой мировой религии)

Национальный совет церквей (Всемирный совет церквей) финансируется за счет масонских организаций – Рокфеллера, Карнеги и Форда. Интересно отметить, этот Совет и фонды продвигают ложный экуменизм (движение за всемирное христианское объединение) в религиозные общины. Эту инициативу взяли на себя большинство церквей в США. Душа болит, когда думаешь о том, как религиозные инициативы во имя Слова Господня были извращены в некоторых частях США, Ирландии и даже в Вестминстерской архиепископии! Такие религиозные инициативы ведут лишь к инклюзивной церкви! Хватит, люди добрые!

В США и некоторых странах были приняты постановления, в которых местному шерифу дается право повесить замок на церковь, если будет хоть одна жалоба против пастора этой церкви за выступление против гомосексуализма и т.д. Они провозглашают такие законы и подзаконные акты, чтобы закрыть любую церковь вне всяких правовых процедур, как это происходит в Китае.

«Мы должны иметь собственные медийные национальные средства, чтобы установить Новый Мировой Порядок!» У них эти средства уже есть: корпорация СМИ, принадлежащая масонской организации. Они сознательно уничтожают цивилизацию.

Элиты контролируют Китай и Россию, президента США и Конгресс. Конгресс собирается навязать Закон о кибербезопасности и Закон о налоге на выбросы углерода. Американскому налогоплательщику будет предложено спасти страну из когтей ипотечного кризиса, что принесет на блюде крупным банкам около 3 трлн. долларов. Крупные банки скупают мелкие банки, которые пытаются спасти нашу экономику, но иллюминаты не дают им возможность это сделать. С помощью Бильдербергского клуба осуществляется полномасштабный контроль над вашими деньгами, вашим домом, вашим автомобилем, над всей вашей жизнью!

Источник: www.romaniatv.net

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