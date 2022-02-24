Почему нельзя убивать паука, который проник в ваш дом

Фото: VadimV/Википедия

Большинство людей относятся к паукам с опаской, а кто-то вообще испытывает панический страх при одном виде этих существ. Между тем, пауки, которые представляют реальную угрозу для человека, встречаются крайне редко, да и те нападают на людей только в целях самообороны. Все знают, что убить паука — плохая примета, но это еще не все. Ученые тоже выступают против расправы над этими ни в чем не повинными членистоногими. Итак, рассказываем, почему не стоит лишать жизни паука, которого вы обнаружили в своем доме.

Народные приметы

Издавна считалось, что появление в доме паука сулит хозяевам какое-то важное известие или даже подарок. Поэтому убить паука означало лишить себя возможности узнать о чем-то значимом или получить презент.

Кроме того, наши предки наделяли паутину лечебными свойствами. Ну, а тому, кто убьет паука, в народе обещали скорую болезнь.

А еще в незапамятные времена верили, что паук защищает дом от злых духов, и его убийство навлекает на дом всевозможные беды и несчастья.

Также существует поверье, согласно которому паук, а точнее, его паутина, притягивает счастье и семейное благополучие. Если же пауков в доме нет, то и привлекать их попросту нечем.

Наконец, в народе паук до сих пор почитается как символ достатка.

Поэтому, убив паука, вы отнимете у себя шанс разбогатеть — так гласит народная примета. К слову, в Англии есть аналогичная примета: упавший на голову паук считается вестником того, что вскоре на человека «свалится» богатое наследство.

Впрочем, все это только приметы, и верить в них или нет — личное дело каждого. Однако люди науки тоже настаивают на том, что нельзя убивать пауков. И вот почему.

Научное обоснование

Фото: Camargo Anthony/pexels.com

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Большинство пауков — хищники, все за исключением паука-скакуна, который питается акациями. Остальные предпочитают разнообразных насекомых, в том числе комаров, которые пьют кровь людей и животных, и мух, переносящих опасные заболевания, от кишечной инфекции до токсоплазмоза. Поэтому, убивая паука, вы лишаете свой дом настоящего защитника.

Если вы не хотите, чтобы с вами соседствовал паук, просто перенесите его на улицу. Помните: пауки боятся вас гораздо больше, чем вы их, поэтому предпочитают прятаться от людей.

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По материалам greenbelarus.info, podrobnosti.ua.

Источник : https://www.vgoroden.ru/statyi/pochemu-nelzya-ubivat-pauka-k...

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