Почему мужчине некомфортно с женщиной и как это прекратить

Жена в образе пилы — анекдотический образ, взятый из жизни. Вечно недовольная брюзга, что ни сделай — не так, что ни скажи — не то… Разве с такой может быть комфортно? Более того, сами женщины устают от этого амплуа.
Понимают, что двигаются куда-то не туда, а остановиться не могут. Но рано или поздно нужно прекращать донимать мужчину придирками. Как говорится в старой шутке, дорогие женщины, не пилите своих мужей. Вам с этими опилками ещё жить…
Почему женщины недовольны
Мужчине некомфортно с той, которая постоянно чем-то недовольна, всегда что-то требует и на что-то обижается. В то же время если женщину не устраивает какая-либо ситуация, своим недовольством она пытается что-то доказать/показать.
Но почему она выбирает именно этот способ? Наверное, потому что недовольство и конфликтность — это лишь то, что лежит на поверхности. А под ними — отсутствие удовлетворенности отношениями в целом или отдельными аспектами.
Почему же у женщин возникает чувство неудовлетворенности своей жизнью:
- Просто устала. Дети, дом, работа, куча дел, с которыми никто, кроме нее, не справится… Времени на отдых катастрофически мало. Накопившаяся усталость провоцирует истощение нервной системы, раздражительность, конфликтность.
- Не хватает общения. Часто бывает после рождения детей. Старые подруги постепенно отдаляются, а мамочки на детской площадке — далеко не всегда интересные люди. Чем дальше, тем труднее заводить новые знакомства и сближаться с людьми. А для интровертов социальная изолированность — настоящая пытка.
- Недостаточно внимания. Если уж новая прическа и вкусный пирог остались без комплимента, то почему бы не устроить скандал, чтобы хоть таким образом обратить на себя внимание мужа?
- Нет духовной близости. Самое грустное, когда двум близким людям не о чем поговорить. Им скучно вместе, нет общих интересов, тем для обсуждения. У них разные приоритеты и жизненные ценности. Они любят разные фильмы и не советуют друг другу понравившиеся книги. Непонятно, почему они до сих пор вместе?
- Долго ждет обещанного. Часто мужчины дают обещания, которые не собираются выполнять. Или собираются, но забывают об этом. Или не забывают, но в силу объективных причин не могут сдержать слово, а признаться в этом стыдно. Стоит ли удивляться, что за каждым нарушенным обещанием последует лавина женского недовольства и претензий.
- Нет заботы. Если мужу все равно, как прошел день жены и как у нее дела, то вскоре и жене станет неинтересно участвовать в жизни супруга. Бесконечно заботиться о близких, не получая ничего взамен, мало кто сможет. И если ситуация не меняется, возникают обиды.
- Не хватает романтики. Мужчины склонны пренебрежительно относиться к романтической стороне отношений. Сердце любимой уже завоевано, поэтому зачем напрягаться? Но ведь если не подкидывать дров в костер любви, то вскоре он потухнет.
- Надоели кухня и работа по дому. Далеко не все женщины без ума от кулинарии и домашних хлопот. Многих просто бесит вся эта возня. Иногда даже лучше вообще не есть, чем проторчать 3 часа на кухне. Помощь супруга весьма кстати, а если ее нет, появляются претензии: «Почему не помогаешь? Я же не уборщица/кухарка!».
- Забота о ребенке — только ее проблема. Муж уделяет время работе, делам, хобби, друзьям. Но только не ребенку. Получается, что рожали вместе, а воспитывать приходится одной.
- Нет права выбора. Иногда мужчины не замечают, что частенько оставляют последнее слово за собой. Женщине приходится доказывать, что она тоже человек, с ней тоже нужно считаться.
- Не хватает личного пространства. Растворяясь в семье или отношениях, женщины оказывают себе медвежью услугу, поскольку лишаются личного пространства. То есть той части себя, где она не подруга, мама, жена, а просто человек — со своими взглядами, мечтами и тараканами.
- Конфликты — стиль жизни. Иногда люди настолько привыкают спорить, что это становится неотъемлемым атрибутом их повседневной жизни. Они просто не умеют решать задачи, не наорав друг на друга.
- Проблемы со здоровьем. На хорошее расположение духа негативно влияет гормональный дисбаланс. При некоторых заболеваниях (сахарный диабет, патологии щитовидной железы, женские болезни) плаксивость, переменчивость настроения и ворчливость — официально признанная симптоматика.
Менять мужчину или меняться самой
Если женщина постоянно недовольна отношениями со своим партнером, то напрашивается резонный вопрос: «А почему же она до сих пор не ушла?». Ведь пытаться менять человека, а особенно взрослого и состоявшегося как личность, — глупая затея. И найти другого мужчину гораздо проще, чем огранить имеющийся «бриллиант» под заданную форму. Но будут ли новые отношения качественно отличаться от предыдущих? Есть риск сохранить свои привычные модели поведения и повторить все по накатанной схеме.
Не стоит исключать такие понятия, как любовь, привязанность, общие дети, имущество и налаженный быт. Все это в некоторой степени цементирует союз двух людей, не дает принимать поспешных решений. И если есть шанс наладить отношения, вернуть в семью былую нежность, трепетные чувства и заботу, стоит им воспользоваться.
Английский поэт Уильям Блейк писал:
«Если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней».
Но как же так получается, что, с одной стороны, взрослого человека изменить нельзя, но себя (такого же взрослого человека) менять можно и даже нужно?
Все дело во внутренней мотивации и результате, который принесут эти метаморфозы. Можно сколько угодно влиять на мужчину извне: пилить, доказывать, выражать недовольство, устраивать скандалы… Но положительного результата это не принесет. А даже если удастся «выкричать» желаемое, то рано или поздно муж начнет мстить. Причем это может происходить и неосознанно.
Женщина не может заставить мужчину что-то делать, чего-то хотеть. А вот изменить свой подход, чтобы добиться желаемого, — вполне реально.
Как перестать пилить мужчину
Пересмотреть свое поведение и методы «выбивания» из мужчины желаемого с помощью нравоучений и брюзжания очень тяжело. Ведь это, как правило, годами тянущаяся история, то есть уже хорошо протоптанная дорожка.
Однако, если вы твердо решили меняться, советуем испробовать такой подход:
- Интересуйтесь его мнением. Даже если вы точно знаете, как будет правильно, всегда оставляйте мужчине пространство для маневра. Вполне возможно, он удивит вас, предложив другие пути решения проблемы. И эти пути будут ничуть не хуже вашего сценария. Просто попробуйте!
- Выражайте свое мнение максимально корректно. Стоит избавиться от таких слов, как: «ты должен», «ты обязан», «почему до сих пор не сделал» и пр. Оставьте их его начальнику. А дома муж/парень — не ваш подчиненный, который должен выполнять приказы. Лучше нормально попросить.
- Смотрите на реакцию. Иногда «пилить» — не значит требовательным тоном вычитывать нотации. Можно вполне ласково и нежно «прогрызть дыру» в черепе мужчины, чтобы добиться желаемого. Результат что одной, что другой тактики — протест, нежелание уступать, ссора. Если вы видите, что ваше предложение ну никак не воспринимается мужем, — отступите, найдите другое время или другой способ решения проблемы.
- Прощайте мелкие ошибки. Вы же не думаете, что мужчина совершает их злонамеренно, чтобы вас позлить? Не возводите мелкие просчеты в ранг вселенской катастрофы. Оставьте свой запал для более серьезных проступков, а еще лучше — сублимируйте его, например, в творчество.
- Будьте благодарны. В некоторых парах даже банальное «спасибо» говорят с долей издевки: мол, чего расшаркиваться, все свои. Не приуменьшайте значения слов благодарности, хвалите и выражайте поддержку мужчине, который что-то для вас делает.
*****
Не стоит рассматривать эти советы, как попытку прогнуться или задвинуть собственное мнение на задний план. Просто нужно чуть снизить градус напряжения, стать спокойнее и изменить тактику, от которой вы сами наверняка уже устали. Тогда не только мужчине станет комфортнее с вами, но и вам самой понравятся эти перемены.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2463794394117180165/
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!
Рекомендую также прочесть:
Кто и зачем в 2022 году планирует отправить поисковую экспедицию в Антарктиду https://otari.mirtesen.ru/blog/43677403597/
Все на борьбу с автоматизмами! https://otari.mirtesen.ru/blog/43399682001/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии