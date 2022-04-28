Почему мужчине некомфортно с женщиной и как это прекратить

Жена в образе пилы — анекдотический образ, взятый из жизни. Вечно недовольная брюзга, что ни сделай — не так, что ни скажи — не то… Разве с такой может быть комфортно? Более того, сами женщины устают от этого амплуа.

Понимают, что двигаются куда-то не туда, а остановиться не могут. Но рано или поздно нужно прекращать донимать мужчину придирками. Как говорится в старой шутке, дорогие женщины, не пилите своих мужей. Вам с этими опилками ещё жить…

Почему женщины недовольны

Мужчине некомфортно с той, которая постоянно чем-то недовольна, всегда что-то требует и на что-то обижается. В то же время если женщину не устраивает какая-либо ситуация, своим недовольством она пытается что-то доказать/показать.

Но почему она выбирает именно этот способ? Наверное, потому что недовольство и конфликтность — это лишь то, что лежит на поверхности. А под ними — отсутствие удовлетворенности отношениями в целом или отдельными аспектами.

Почему же у женщин возникает чувство неудовлетворенности своей жизнью:

Просто устала. Дети, дом, работа, куча дел, с которыми никто, кроме нее, не справится… Времени на отдых катастрофически мало. Накопившаяся усталость провоцирует истощение нервной системы, раздражительность, конфликтность.

Не хватает общения. Часто бывает после рождения детей. Старые подруги постепенно отдаляются, а мамочки на детской площадке — далеко не всегда интересные люди. Чем дальше, тем труднее заводить новые знакомства и сближаться с людьми. А для интровертов социальная изолированность — настоящая пытка.

Недостаточно внимания. Если уж новая прическа и вкусный пирог остались без комплимента, то почему бы не устроить скандал, чтобы хоть таким образом обратить на себя внимание мужа?

Нет духовной близости. Самое грустное, когда двум близким людям не о чем поговорить. Им скучно вместе, нет общих интересов, тем для обсуждения. У них разные приоритеты и жизненные ценности. Они любят разные фильмы и не советуют друг другу понравившиеся книги. Непонятно, почему они до сих пор вместе?

Долго ждет обещанного. Часто мужчины дают обещания, которые не собираются выполнять. Или собираются, но забывают об этом. Или не забывают, но в силу объективных причин не могут сдержать слово, а признаться в этом стыдно. Стоит ли удивляться, что за каждым нарушенным обещанием последует лавина женского недовольства и претензий.

Нет заботы. Если мужу все равно, как прошел день жены и как у нее дела, то вскоре и жене станет неинтересно участвовать в жизни супруга. Бесконечно заботиться о близких, не получая ничего взамен, мало кто сможет. И если ситуация не меняется, возникают обиды.

Не хватает романтики. Мужчины склонны пренебрежительно относиться к романтической стороне отношений. Сердце любимой уже завоевано, поэтому зачем напрягаться? Но ведь если не подкидывать дров в костер любви, то вскоре он потухнет.

Надоели кухня и работа по дому. Далеко не все женщины без ума от кулинарии и домашних хлопот. Многих просто бесит вся эта возня. Иногда даже лучше вообще не есть, чем проторчать 3 часа на кухне. Помощь супруга весьма кстати, а если ее нет, появляются претензии: «Почему не помогаешь? Я же не уборщица/кухарка!».

Забота о ребенке — только ее проблема. Муж уделяет время работе, делам, хобби, друзьям. Но только не ребенку. Получается, что рожали вместе, а воспитывать приходится одной.

Нет права выбора. Иногда мужчины не замечают, что частенько оставляют последнее слово за собой. Женщине приходится доказывать, что она тоже человек, с ней тоже нужно считаться.

Не хватает личного пространства. Растворяясь в семье или отношениях, женщины оказывают себе медвежью услугу, поскольку лишаются личного пространства. То есть той части себя, где она не подруга, мама, жена, а просто человек — со своими взглядами, мечтами и тараканами.

Конфликты — стиль жизни. Иногда люди настолько привыкают спорить, что это становится неотъемлемым атрибутом их повседневной жизни. Они просто не умеют решать задачи, не наорав друг на друга.

Проблемы со здоровьем. На хорошее расположение духа негативно влияет гормональный дисбаланс. При некоторых заболеваниях (сахарный диабет, патологии щитовидной железы, женские болезни) плаксивость, переменчивость настроения и ворчливость — официально признанная симптоматика.

Менять мужчину или меняться самой

Если женщина постоянно недовольна отношениями со своим партнером, то напрашивается резонный вопрос: «А почему же она до сих пор не ушла?». Ведь пытаться менять человека, а особенно взрослого и состоявшегося как личность, — глупая затея. И найти другого мужчину гораздо проще, чем огранить имеющийся «бриллиант» под заданную форму. Но будут ли новые отношения качественно отличаться от предыдущих? Есть риск сохранить свои привычные модели поведения и повторить все по накатанной схеме.

Не стоит исключать такие понятия, как любовь, привязанность, общие дети, имущество и налаженный быт. Все это в некоторой степени цементирует союз двух людей, не дает принимать поспешных решений. И если есть шанс наладить отношения, вернуть в семью былую нежность, трепетные чувства и заботу, стоит им воспользоваться.

Английский поэт Уильям Блейк писал:

«Если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней».

Но как же так получается, что, с одной стороны, взрослого человека изменить нельзя, но себя (такого же взрослого человека) менять можно и даже нужно?

Все дело во внутренней мотивации и результате, который принесут эти метаморфозы. Можно сколько угодно влиять на мужчину извне: пилить, доказывать, выражать недовольство, устраивать скандалы… Но положительного результата это не принесет. А даже если удастся «выкричать» желаемое, то рано или поздно муж начнет мстить. Причем это может происходить и неосознанно.

Женщина не может заставить мужчину что-то делать, чего-то хотеть. А вот изменить свой подход, чтобы добиться желаемого, — вполне реально.

Как перестать пилить мужчину

Пересмотреть свое поведение и методы «выбивания» из мужчины желаемого с помощью нравоучений и брюзжания очень тяжело. Ведь это, как правило, годами тянущаяся история, то есть уже хорошо протоптанная дорожка.

Однако, если вы твердо решили меняться, советуем испробовать такой подход:

Интересуйтесь его мнением. Даже если вы точно знаете, как будет правильно, всегда оставляйте мужчине пространство для маневра. Вполне возможно, он удивит вас, предложив другие пути решения проблемы. И эти пути будут ничуть не хуже вашего сценария. Просто попробуйте! Выражайте свое мнение максимально корректно. Стоит избавиться от таких слов, как: «ты должен», «ты обязан», «почему до сих пор не сделал» и пр. Оставьте их его начальнику. А дома муж/парень — не ваш подчиненный, который должен выполнять приказы. Лучше нормально попросить. Смотрите на реакцию. Иногда «пилить» — не значит требовательным тоном вычитывать нотации. Можно вполне ласково и нежно «прогрызть дыру» в черепе мужчины, чтобы добиться желаемого. Результат что одной, что другой тактики — протест, нежелание уступать, ссора. Если вы видите, что ваше предложение ну никак не воспринимается мужем, — отступите, найдите другое время или другой способ решения проблемы. Прощайте мелкие ошибки. Вы же не думаете, что мужчина совершает их злонамеренно, чтобы вас позлить? Не возводите мелкие просчеты в ранг вселенской катастрофы. Оставьте свой запал для более серьезных проступков, а еще лучше — сублимируйте его, например, в творчество. Будьте благодарны. В некоторых парах даже банальное «спасибо» говорят с долей издевки: мол, чего расшаркиваться, все свои. Не приуменьшайте значения слов благодарности, хвалите и выражайте поддержку мужчине, который что-то для вас делает.

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Не стоит рассматривать эти советы, как попытку прогнуться или задвинуть собственное мнение на задний план. Просто нужно чуть снизить градус напряжения, стать спокойнее и изменить тактику, от которой вы сами наверняка уже устали. Тогда не только мужчине станет комфортнее с вами, но и вам самой понравятся эти перемены.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2463794394117180165/

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