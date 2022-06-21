Как отлучившийся в туалет японский солдат спровоцировал Вторую японо-китайскую войну

Приветствую вас на своем канале, дорогие читатели. История отношений Китая и Японии после Первой японо-китайской войны (1894-1895 гг.) была далеко не сладкой. Когда в 1927 году в Китае началась гражданская война между силами правительства Чан Кайши и коммунистами Мао Цзэдуна, японское руководство воспользовалось слабостью раздробленной страны и в 1931 году отправило в Манчжурию свои войска. Менее чем за полгода японцам удалось оккупировать северо-восточную часть Китая и создать там марионеточное государство Маньчжоу-го. Но на этом имперские амбиции Японии не утихли. Она то и дело «покусывала» границы Китая, провоцируя стычки с китайскими солдатами.

А в Китае тем временем был настоящий бардак. Его границы «кусала» Япония, но несмотря на это Чан Кайши большее внимание уделял борьбе с коммунистами, нежели с японцами. Ситуация изменилась лишь в 1936 году, после так называемого Сианьского инцидента. В районе города Сиань генералы Чжан Сюэлян и Ян Хучэн арестовали главнокомандующего Гоминьдана Чан Кайши и потребовали от него прекратить гражданскую войну с коммунистами и объединиться с ними в борьбе против агрессивного соседа. Просидев несколько недель в заключении, Кайши согласился на это требование и вскоре произошло временное объединение коммунистов и националистов для борьбы с японцами.

Писающий японский солдат

7 июля 1937 года недалеко от юго-западной границы Пекина, в районе моста Лугоу, японская армия проводила ночные учения. Это были привычные на тот момент учения на границах Китая с целью демонстрации силы. И именно тогда произошел инцидент, ставший поводом для развязывания войны между двумя азиатскими государствами.

Японскому рядовому Шимуре Кикудзиро очень захотелось в туалет, и он не сообщив об этом сослуживцам отправился в уборную. Японская армия, тем временем, покинула ранее занимаемые позиции и когда Шимура Кикудзиро вышел из туалета, он не застал своих сослуживцев.

Когда японцы вернулись в лагерь они провели перекличку и поняли, что одного солдата не хватает. Японская армия сразу же отправила силам Гоминьдана телефонограмму, в какой потребовала от китайского руководства разрешить им войти в Пекин, так как предполагалось, что Шимура Кикудзиро был захвачен в плен и содержится в старинной крепости Ваньпин.

Коллаж автора

Японцы поставили китайскому руководству ультиматум – или разрешаете японской армии войти в Пекин, или же японские войска начнут артиллерийский обстрел города. На момент предоставления ультиматума, японские артиллеристы уже были готовы к обстрелу Пекина. Но китайцы на этот ультиматум никак не отреагировали. В полночь 8-го июля японская армия начала артиллерийский обстрел Пекина, а ее бронетехника и пехота вошли на мост. К тому моменту «потерявшийся» Шимура Кикудзиро уже вернулся к своим, но это уже не повлияло на дальнейшие события. Конфликт между Японией и Китаем уже начался. Именно это событие и послужило формальным поводом для начала Второй японо-китайской войны какая длилась вплоть до 1945 года.

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А вы знали об этом?

Пикельхельм или "шлем с пикой" стал одной из визитных карточек немецких солдат Первой Мировой войны. История появления пикельхельма в Германии довольно забавная. В 1837 году принц Карл Прусский посещал Россию с дружественным визитом. Там Николай I подарил ему один из прототипов каски, которая тогда находилась еще на стадии разработки.Каска настолько впечатлила Карла, что по возвращению домой тот начал просить у отца Фридриха Вильгельма III внедрить нечто подобное и в немецкой армии. Тот отказался, а вот брат Карла - Фридрих Вильгельм IV ставший императором после смерти отца согласился. Так в 1842 году на вооружение армии был принят пикельхельм, который отличался от русского главным образом остроконечной пикой, вместо округлого шишака. Шишак или пика на каске служила для декоративных целей - при парадной форме в нее вставлялся султан из конского волоса. В целом, ни русский, ни немецкий вариант каски не были удачными. Их изготовление было достаточно дорогим. Кроме того, кожа требовала ухода, который, чаще всего, не получала. В результате, намокшие каски на солнце расслаивались и деформировались, приходя в полную негодность. Что и послужило главной причиной отказа от них в России.

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