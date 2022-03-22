Что расскажет о женщине ее расческа: секреты характера

Расческа — обязательный аксессуар в женской косметичке. Оказывается по форме и типу расчески можно судить о характере и привычках ее хозяйки. А какая расческа у вас?



Казалось бы, расческа — самый обычный аксессуар, который женщина выбирает, руководствуясь удобством, но никак не характером. Но в выборе мелочей могут проявляться наши скрытые и самые неожиданные качества. Посмотрите на свою расчёску и узнайте, совпало ли у вас?

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Истинная леди

Такая расческа говорит о том, что перед вами истинная женщина, она носит юбки, платья и обувь на каблуках, говорит мягким нежным голосом, всегда ласкова и улыбчива. Хозяйка такой расчески невероятно женственна, не любит лезть не в свое дело и брать на себя лишнюю ответственность, она прекрасная любящая мать и жена.

Человек слова

Такие женщины очень прямолинейны, серьезны и бескомпромиссны, они никогда не врут и не замыливают глаз, а говорят всегда по существу, даже горькую правду. Из-за особенностей своего характера, первое впечатление об этих женщинах не всегда приятное, но познакомившись ближе, люди к ним тянутся.

Веселая простушка

Таких женщин видно издалека, они очень искренни и добродушны, всегда в отличном расположении духа, любят пошутить и повеселиться.

Изначально может показаться, что перед вами простушка, но узнав человека глубже, выясняется, что это совсем не так, они очень мудрые. Такие женщины излучают позитиву и положительную энергию, не обижаются по пустякам и не таят зла.

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Истинная минималистка

Этим женщинам всегда есть что надеть, хотя гардероб заполнен только наполовину. Они умеют выбирать исключительно нужное, поэтому довольствуются малым. Любят чистоту и порядок, не только в одежде и быту, но и в окружении. Друзей выбирают долго и тщательно, поэтому у таких женщин из не много. Они экономят на том, на чем это возможно, чтобы потратить это в нужное русло: путешествия, образование, здоровье. Если среди ваших друзей есть таки женщины, вам очень повезло, на них можно положиться в любой ситуации.

Консерватор

Для таких женщин любое событие, которое выходит за рамки их зоны комфорта — сплошной стресс. Они не любят перемены и с опаской смотрят на что-либо новое. Готовы годами ходить на нелюбимую работу, где все стабильно и понятно. Они не пластичны, не умеют подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, поэтому не умеют радоваться жизни и получать от нее удовольствие.